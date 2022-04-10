МИД осудил РФ за проведение "выборов" в Южной Осетии

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение "выборов" в оккупированной Южной Осетии.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь никаких юридических последствий. Мы верим, что жесткие санкции против России и их неукоснительное исполнение будут способствовать восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня в непризнанной Южной Осетии прошли "выборы" так называемого "президента".

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