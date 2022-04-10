МИД осудил РФ за проведение "выборов" в Южной Осетии
Министерство иностранных дел Украины осудило проведение "выборов" в оккупированной Южной Осетии.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь никаких юридических последствий. Мы верим, что жесткие санкции против России и их неукоснительное исполнение будут способствовать восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины", - говорится в сообщении.
Сегодня в непризнанной Южной Осетии прошли "выборы" так называемого "президента".
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если рашка решится на "присоединение"
в прошлый раз ее что то остановило
сейчас им уже терять нечего
даже не все дома восстановила, которые в основном она и бомбила
пока там были грузинские военные
(как всегда списали на коварных грузин)
город меньше чем 40 тыс человек
за 14 лет не смогли восстановить 100 200 домов
вот это я понимаю поддержка
зато сразу базу свою отгрохали
Южная Осетия также как и Абхазия получили свою "независимость" от Грузии, но тем самым стали зависимыми от России. Так называемые "Республики Карлики" которые полностью подчинены России, и сейчас население этих "республик" вынуждены умирать на войне в Украине продвигая так называемый русский мир, хотя этот же русский мир принес им войну и хаус.
Отказаться от жизни в процветающей Грузии, чтобы жить и умереть за загнивающию россию так себе независимость