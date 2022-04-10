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МИД осудил РФ за проведение "выборов" в Южной Осетии

осетія

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение "выборов" в оккупированной Южной Осетии.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь никаких юридических последствий. Мы верим, что жесткие санкции против России и их неукоснительное исполнение будут способствовать восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня в непризнанной Южной Осетии прошли "выборы" так называемого "президента".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разговоры о присоединении оккупированной Южной Осетии к РФ неприемлемы, - Грузия

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6940) Южная Осетия (175) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
а что грузины?... этот позор они долго не сотрут с себя.
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10.04.2022 23:12
+6
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10.04.2022 23:12
+4
цікаво, а сама Грузія засуджує чи ні?
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10.04.2022 23:13
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10.04.2022 23:12 Ответить
а что грузины?... этот позор они долго не сотрут с себя.
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10.04.2022 23:12 Ответить
цікаво, а сама Грузія засуджує чи ні?
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10.04.2022 23:13 Ответить
я посмотрю как иваношвиливские деятели запоют
если рашка решится на "присоединение"
в прошлый раз ее что то остановило
сейчас им уже терять нечего
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10.04.2022 23:14 Ответить
В Осетии и так была нищета а после санкций будет полный писдец.
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10.04.2022 23:21 Ответить
та у них все нормас. фрукты вино чача мохнатые свиньи, которые пасутся как собаки. сыр, масло. есть все. и им на все насрать.
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10.04.2022 23:28 Ответить
ну там рассея добрая, за 14 лет почти
даже не все дома восстановила, которые в основном она и бомбила
пока там были грузинские военные
(как всегда списали на коварных грузин)

город меньше чем 40 тыс человек
за 14 лет не смогли восстановить 100 200 домов
вот это я понимаю поддержка

зато сразу базу свою отгрохали
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10.04.2022 23:30 Ответить
опят они бредят сссром
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10.04.2022 23:28 Ответить
Недостаточно усердно Гарибашвили лизал задницу Путлеру.
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10.04.2022 23:28 Ответить
"Раб не пытающийся выйти из рабства заслуживает двойного рабства" Джохар Дудаев.
Южная Осетия также как и Абхазия получили свою "независимость" от Грузии, но тем самым стали зависимыми от России. Так называемые "Республики Карлики" которые полностью подчинены России, и сейчас население этих "республик" вынуждены умирать на войне в Украине продвигая так называемый русский мир, хотя этот же русский мир принес им войну и хаус.
Отказаться от жизни в процветающей Грузии, чтобы жить и умереть за загнивающию россию так себе независимость
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11.04.2022 08:10 Ответить
 
 