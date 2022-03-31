Разговоры о присоединении оккупированной Южной Осетии к РФ неприемлемы, - Грузия

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что разговоры о любых референдумах о присоединении оккупированной Южной Осетии к России – неприемлемы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

"Говорить о любых референдумах в условиях, когда эта территория Грузии оккупирована – неприемлемо", – заявил Залкиани.

Он отметил, что референдум в условиях оккупации не будет обладать юридической силой, тем более, когда регион вынуждены были покинуть тысячи граждан Грузии.

"Хотя есть попытки втянуть Грузию в провокации, наше правительство не допустит этого – мы последовательны в мирной политике, анонсированной правительством… и не будем применять силу для восстановления территориальной целостности", – отметил Залкиани.

Читайте: Батальонно-тактическая группа российских оккупантов, сформированная в Южной Осетии, почти в полном составе отказалась воевать в Украине

Как сообщал Цензор.НЕТ, 30 марта руководитель оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что "республика" намерена в ближайшее время предпринять "юридические шаги" для вхождения в состав России.

Ранее ЕСПЧ в победном для Грузии решении напрямую признал Россию государством-оккупантом.