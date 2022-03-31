Разговоры о присоединении оккупированной Южной Осетии к РФ неприемлемы, - Грузия
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что разговоры о любых референдумах о присоединении оккупированной Южной Осетии к России – неприемлемы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.
"Говорить о любых референдумах в условиях, когда эта территория Грузии оккупирована – неприемлемо", – заявил Залкиани.
Он отметил, что референдум в условиях оккупации не будет обладать юридической силой, тем более, когда регион вынуждены были покинуть тысячи граждан Грузии.
"Хотя есть попытки втянуть Грузию в провокации, наше правительство не допустит этого – мы последовательны в мирной политике, анонсированной правительством… и не будем применять силу для восстановления территориальной целостности", – отметил Залкиани.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 30 марта руководитель оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что "республика" намерена в ближайшее время предпринять "юридические шаги" для вхождения в состав России.
Ранее ЕСПЧ в победном для Грузии решении напрямую признал Россию государством-оккупантом.
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Центр протидії дезінформації при РНБО України наполягає на посиленні санкцій проти росії
Як повідомляє Reuters, заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення росії в Україну та впровадження західних санкцій проти рф
За повідомленням видання
🔺У Стамбулі росіяни щодня купують 7-8 квартир за готівку, відкривають банківські рахунки, привозять золото, багато транзакцій здійснюється у криптовалюті
🔺У лютому перед наступом, росіяни придбали в Туреччині та ОАЕ будинків вдвічі більше, ніж минулого року
🔺Росіяни шукають можливість захистити капітал та отримати резидентську візу для тимчасового переїзду
❗️Загалом механізм санкцій потужний, але поки що росіяни знаходять способи обходити деякі з них.
Росія вже вдається до маніпуляцій, використовуючи тезу «хороший русский», щоб повернутися до світової економіки. Саме тому при Офісі Президента створено експертну групу з аналізу впливу застосованих проти рф санкцій https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1007
💥 они рады этой войне, просто что то пошло не так👊
Мовчіть далі.
Реакцію Грузинського уряду по війні вважаю просто ганьбою.
Из серии:
- Папа, а почему нас везут в концлагерь?
- Не знаю, сынок. Я политикой не интересуюсь.
не повезло грузинам с урядом, не повезло.
2. где я призываю грузин воевать в Украине ?
а тем кто воюет против кацапов мое уважение не зависимо от национальности и гражданства
Ні кого не нагадує?
1. С 2014 года в Украине в боевых действиях принимает участие "грузинский легион", и на данный момент конечно то же. На сегодняшний день уже несколько бойцов погибли и с почестями похоронили в Грузии, можете поискать информацию
2. с момента начала войны в Украине, к "грузинскому легиону" присоединились и некоторые известные личности в Грузии, такие как бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, тот самый который в свое время заявил что если в Россию поставлять фекалии, и то можно будет продать. Действующий депутат парламента Грузии Александр Элисашвили (на днях принимал участие в военной операции в Ирпене), и да, Элисашвили не относился и на данный момент не является ни членом партии Саакашвили, ни его сторонником. Скорее наоборот. В Украине также находится бывший начальник генштаба Грузии Каландадзе. И ни один из них не сидит где-то в кабинете, я с оружием в руках воюет на поле боя
3. Если вам неизвестно, то могу сказать - правительство Грузии, разные министерства, чуть ли не ежедневно отправляют гуманитарные грузы в Украину, не говоря о частных компаниях и гражданах Грузии. Принимаются беженцы и оказывается помощь и материально и с жильем как украинских беженцам, так и оказавшимся здесь еще до войны гражданам Грузии.
А теперь немного назад в прошлое, август 2008 года и после:
1. может был "Украинский легион" в Грузии и мы не слышали? Да, вооружение до войны предоставлялось, в том числе и с Украины, но все это было настолько мизерно, что скорее символически, чем реально имеющий значение на поле боя. Может какие-то действующие или бывшие депутаты Рады? Нет? А может какие-нибудь главы генштаба или МО Украины? Тоже нет?
2. может какие-нибудь экономические санкции ввела Украина против России в то время? Какие-то резкие движения из-за агрессии против Грузии против России? Тоже нет? Ну в ООН, резолюции и т.д. это да, было, точно так же как и действующее правительство Грузии на дипломатическом фронте, в ООН/в Совете Европы и т.д. выступает против действий России в Украине. если ошибаюсь, напомните
3. а вот как действующая премьер Тимошенко на встрече с Путиным, на пресс-конференции, на реплику Путина о галстуке Саакашвили, хихикала в угоду Путину, это тоже можете поискать в интернете
Так что сперва сами загляните в зеркало, подумайте что сделала Украина, как государство, в 2008-м и далее вплоть до 2014-го года из-за агрессии РФ против Грузии существенного, чего не делает сегодняшняя Грузия для Украины и разберемся