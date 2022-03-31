Розмови про приєднання окупованої Південної Осетії до РФ неприйнятні, - Грузія
Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що розмови про будь-які референдуми про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії - неприйнятні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
В МЗС Грузії відреагували на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.
"Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована - неприйнятно", - заявив Залкіані.
Він зауважив, що референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили, тим більше, коли регіон змушені були залишити тисячі громадян Грузії.
"Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього - ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом… і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Залкіані.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 30 березня керівник окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" має намір найближчим часом вжити "юридичних кроків" для входження до складу Росії.
Раніше ЄСПЛ у переможному для Грузії рішенні напряму визнав Росію державою-окупантом.
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Центр протидії дезінформації при РНБО України наполягає на посиленні санкцій проти росії
Як повідомляє Reuters, заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення росії в Україну та впровадження західних санкцій проти рф
За повідомленням видання
🔺У Стамбулі росіяни щодня купують 7-8 квартир за готівку, відкривають банківські рахунки, привозять золото, багато транзакцій здійснюється у криптовалюті
🔺У лютому перед наступом, росіяни придбали в Туреччині та ОАЕ будинків вдвічі більше, ніж минулого року
🔺Росіяни шукають можливість захистити капітал та отримати резидентську візу для тимчасового переїзду
❗️Загалом механізм санкцій потужний, але поки що росіяни знаходять способи обходити деякі з них.
Росія вже вдається до маніпуляцій, використовуючи тезу «хороший русский», щоб повернутися до світової економіки. Саме тому при Офісі Президента створено експертну групу з аналізу впливу застосованих проти рф санкцій https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1007
💥 они рады этой войне, просто что то пошло не так👊
Мовчіть далі.
Реакцію Грузинського уряду по війні вважаю просто ганьбою.
Из серии:
- Папа, а почему нас везут в концлагерь?
- Не знаю, сынок. Я политикой не интересуюсь.
не повезло грузинам с урядом, не повезло.
2. где я призываю грузин воевать в Украине ?
а тем кто воюет против кацапов мое уважение не зависимо от национальности и гражданства
Ні кого не нагадує?
1. С 2014 года в Украине в боевых действиях принимает участие "грузинский легион", и на данный момент конечно то же. На сегодняшний день уже несколько бойцов погибли и с почестями похоронили в Грузии, можете поискать информацию
2. с момента начала войны в Украине, к "грузинскому легиону" присоединились и некоторые известные личности в Грузии, такие как бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, тот самый который в свое время заявил что если в Россию поставлять фекалии, и то можно будет продать. Действующий депутат парламента Грузии Александр Элисашвили (на днях принимал участие в военной операции в Ирпене), и да, Элисашвили не относился и на данный момент не является ни членом партии Саакашвили, ни его сторонником. Скорее наоборот. В Украине также находится бывший начальник генштаба Грузии Каландадзе. И ни один из них не сидит где-то в кабинете, я с оружием в руках воюет на поле боя
3. Если вам неизвестно, то могу сказать - правительство Грузии, разные министерства, чуть ли не ежедневно отправляют гуманитарные грузы в Украину, не говоря о частных компаниях и гражданах Грузии. Принимаются беженцы и оказывается помощь и материально и с жильем как украинских беженцам, так и оказавшимся здесь еще до войны гражданам Грузии.
А теперь немного назад в прошлое, август 2008 года и после:
1. может был "Украинский легион" в Грузии и мы не слышали? Да, вооружение до войны предоставлялось, в том числе и с Украины, но все это было настолько мизерно, что скорее символически, чем реально имеющий значение на поле боя. Может какие-то действующие или бывшие депутаты Рады? Нет? А может какие-нибудь главы генштаба или МО Украины? Тоже нет?
2. может какие-нибудь экономические санкции ввела Украина против России в то время? Какие-то резкие движения из-за агрессии против Грузии против России? Тоже нет? Ну в ООН, резолюции и т.д. это да, было, точно так же как и действующее правительство Грузии на дипломатическом фронте, в ООН/в Совете Европы и т.д. выступает против действий России в Украине. если ошибаюсь, напомните
3. а вот как действующая премьер Тимошенко на встрече с Путиным, на пресс-конференции, на реплику Путина о галстуке Саакашвили, хихикала в угоду Путину, это тоже можете поискать в интернете
Так что сперва сами загляните в зеркало, подумайте что сделала Украина, как государство, в 2008-м и далее вплоть до 2014-го года из-за агрессии РФ против Грузии существенного, чего не делает сегодняшняя Грузия для Украины и разберемся