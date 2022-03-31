Розмови про приєднання окупованої Південної Осетії до РФ неприйнятні, - Грузія

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що розмови про будь-які референдуми про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії - неприйнятні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

В МЗС Грузії відреагували на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

"Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована - неприйнятно", - заявив Залкіані.

Він зауважив, що референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили, тим більше, коли регіон змушені були залишити тисячі громадян Грузії.

"Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього - ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом… і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Залкіані.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 30 березня керівник окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" має намір найближчим часом вжити "юридичних кроків" для входження до складу Росії.

Раніше ЄСПЛ у переможному для Грузії рішенні напряму визнав Росію державою-окупантом.