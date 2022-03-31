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Розмови про приєднання окупованої Південної Осетії до РФ неприйнятні, - Грузія

грузия

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що розмови про будь-які референдуми про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії - неприйнятні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

В МЗС Грузії відреагували на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

"Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована - неприйнятно", - заявив Залкіані.

Він зауважив, що референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили, тим більше, коли регіон змушені були залишити тисячі громадян Грузії.

"Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього - ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом… і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Залкіані.

Читайте: Батальйонно-тактична група російських окупантів, сформована у Південній Осетії, майже у повному складі відмовилася воювати в Україні

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 30 березня керівник окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" має намір найближчим часом вжити "юридичних кроків" для входження до складу Росії.

Раніше ЄСПЛ у переможному для Грузії рішенні напряму визнав Росію державою-окупантом.

Автор: 

Грузія (1843) референдум (627) Південна Осетія (60)


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Топ коментарі
+25
то робіть щось, імпотенти!
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31.03.2022 14:50
+19
Грузия трахнула саму сбя,не поддержав Украину.
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31.03.2022 14:57
+17
Ніззя! Кацапи - бізнес-партнери для шобли Івпнішвілі. Вони ж кацапів агресором після нападу на Україну так і не визнали. Тому мені не зрозуміло, чому такий кіпіш вони підняли стосовно Південної Осетії. А шо такоє?
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31.03.2022 15:06
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то робіть щось, імпотенти!
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31.03.2022 14:50 Відповісти
Ніззя! Кацапи - бізнес-партнери для шобли Івпнішвілі. Вони ж кацапів агресором після нападу на Україну так і не визнали. Тому мені не зрозуміло, чому такий кіпіш вони підняли стосовно Південної Осетії. А шо такоє?
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31.03.2022 15:06 Відповісти
Успехи армии рф в одном фото
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31.03.2022 14:50 Відповісти
у Грузії, певно, російська готівка також кров'ю не пахне...

Центр протидії дезінформації при РНБО України наполягає на посиленні санкцій проти росії

Як повідомляє Reuters, заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення росії в Україну та впровадження західних санкцій проти рф

За повідомленням видання
🔺У Стамбулі росіяни щодня купують 7-8 квартир за готівку, відкривають банківські рахунки, привозять золото, багато транзакцій здійснюється у криптовалюті
🔺У лютому перед наступом, росіяни придбали в Туреччині та ОАЕ будинків вдвічі більше, ніж минулого року
🔺Росіяни шукають можливість захистити капітал та отримати резидентську візу для тимчасового переїзду

❗️Загалом механізм санкцій потужний, але поки що росіяни знаходять способи обходити деякі з них.
Росія вже вдається до маніпуляцій, використовуючи тезу «хороший русский», щоб повернутися до світової економіки. Саме тому при Офісі Президента створено експертну групу з аналізу впливу застосованих проти рф санкцій https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1007
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31.03.2022 14:51 Відповісти
Тоже самое в Грузии. Засилие касапов и бульбашей ватных.
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Всех козломордых нужно подчищать.
💥 они рады этой войне, просто что то пошло не так👊
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31.03.2022 14:57 Відповісти
Да ви що! А забрати зараз свої території слабо?
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31.03.2022 14:51 Відповісти
У них Байрактаров и Джавелинов.
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31.03.2022 16:08 Відповісти
Путінські підстилки, (це не стосується значної кількості громадян Грузії), у вас історичний шанс приєднати ваші землі, але ви сцикуни.
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31.03.2022 14:52 Відповісти
по києву дохрена ригаловок грузинських яких пора закривати.
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31.03.2022 14:58 Відповісти
Так это ж не ваша война. Расслабьте булки, сильно насиловать не будут.
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31.03.2022 14:54 Відповісти
Сопельки подберите, грузинские депутаты... мирным путём у ******** что-тот отобрать, АХАХАХ
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31.03.2022 14:54 Відповісти
Ви ж мовчите- вас уже і не питають.
Мовчіть далі.
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Грузія прокинулась, санкції не ввели, радушно приймають кацапів які як криси біжуть с **********.

Реакцію Грузинського уряду по війні вважаю просто ганьбою.
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Скидається на те, що Залкіані свою сцикливу промову в Лукашенка списав.
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31.03.2022 14:56 Відповісти
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31.03.2022 14:56 Відповісти
нация шакалов, убийц насильников и мародёров, это у них в крови, можно вывезти человека из пидоросии, но вот пидоросию из человека... почти невозможно
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31.03.2022 15:00 Відповісти
Ага. Сколько знаю немецких контролёров в практике, они не побрезгует и посмотреть внутри паспорта. А потом выпишет штраф по самое немогу.
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31.03.2022 15:26 Відповісти
Грузія навіть посилює росію у військовому плані, адже не ввела жодних санкцій проти російських окупантів.
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31.03.2022 14:57 Відповісти
Грузия трахнула саму сбя,не поддержав Украину.
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31.03.2022 14:57 Відповісти
і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Залкіані. Щось надто знайоме ,не правда ?
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31.03.2022 14:57 Відповісти
Тоді в 2008, Віктор Андрійович, зробив помилку. Дав вам те на що ви не заслуговували. Йдіть лісом.
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31.03.2022 14:57 Відповісти
А що, вам не подобається? Усьо ідєт по плану
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31.03.2022 15:00 Відповісти
Грузинські шмаркльожуї, вам усі умови створили. Абхазія сама йде в руки. Прокиньтесь. Від кого ви там хочете отримати Абхазію мирним шляхом?
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31.03.2022 15:00 Відповісти
"і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності"- не хватает только:"и вообще, мы политикой не интересуемся."
Из серии:
- Папа, а почему нас везут в концлагерь?
- Не знаю, сынок. Я политикой не интересуюсь.
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31.03.2022 15:01 Відповісти
та ви що? дочекалися? ще трохи пофілософствуйте і кацапи до самого Тбілісі кордони пересунуть, чхали вони на вашу незгоду, треба в зуби дати їм, якщо хочете, щоб вони вас почули хоча би.
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31.03.2022 15:03 Відповісти
" ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом ..." - ну всё, тогда только "глубокая озабоченность"
не повезло грузинам с урядом, не повезло.
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31.03.2022 15:04 Відповісти
настоящие грузины не сидят в Грузии, все настоящие грузины в Украине в грузинском батальоне
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31.03.2022 15:06 Відповісти
а настоящий ВЫ сидит и по компе пальцами щелкает... ну-ну
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31.03.2022 17:36 Відповісти
речь не обо мне а о правительстве Грузии которое до сих пор не поддержало ни одной санкции против кацапии
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01.04.2022 09:50 Відповісти
"настоящие грузины не сидят в Грузии, все настоящие грузины в Украине в грузинском батальоне" - где здесь правительство, рядовой диванной армии? ты тут о клавишах бьешь усердно, а "настоящим грузинам" оказывается воевать в Украине? А можно наоборот, тебе вот автомат в руки, защищать свой дом, а грузины будут по клавишам бить? Шас окажется что Украина не твой дом, и вообще ты гражданин ЕС, с ***** ли тебе воевать, так?
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01.04.2022 11:44 Відповісти
1. я не являюсь гражданином ЕС
2. где я призываю грузин воевать в Украине ?

а тем кто воюет против кацапов мое уважение не зависимо от национальности и гражданства
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01.04.2022 14:55 Відповісти
Ну керівництву Грузії начеб-то ж не вигідно вводити санкції проти рабсії, ну ось тепер жуйте, це називається карма.
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31.03.2022 15:06 Відповісти
Все ваши заявления и обеспокоенности до жопы. Берите пока есть момент отбивайте свою землю. Иначе забудьте
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31.03.2022 15:07 Відповісти
Нормальна така заява, це в їхній Конституції так написано?
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31.03.2022 15:09 Відповісти
коли у вас влада проросійська ,то втрата нових територій це питання часу..
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31.03.2022 15:15 Відповісти
Zомби уже один раз трахнули грузин, похоже им понравилось. ждут следуещее введение.
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31.03.2022 15:20 Відповісти
Рекомендую керівництву Іванішвілі наладити випуск нового сорту вина "Мізасцалі".
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31.03.2022 15:41 Відповісти
У генецвалі остання можливість легітимно відібрати свою теріторію. Чому свою? Так ніякої "Південної Осетії" ніколи не існувало. Її вигадали в кремлі. А от якщо приєднають, то то займе багаааато років. Поспішіть...
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31.03.2022 15:42 Відповісти
Ну так жуйте соплі надалі
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31.03.2022 15:45 Відповісти
Навіть коли цих сцикунів газпромовських почнуть вирізати у тбіліських кабінетах, вони будуть волати про правакацию.
Ні кого не нагадує?
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31.03.2022 15:49 Відповісти
Поздно пить Боржоми, ************ путлеровские. Грузинская власть позорно стала на колени перед орками и ничего не сделала, чтобы поддержать Украину в освободительной отечественной войне против русофашистов. А теперь кукарекают, что что-то там не приемлемо. Приемлемо, мрази, так как вы трусы последние! Освобождайте свои земли: абхазскую и южноосетинскую области, сцыкуны поршивые!
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31.03.2022 16:12 Відповісти
Уважаю грузинский народ, много друзей - но и для меня и самих грузинов не понятно почему правительство у них сосет у Раши после фактического уничтожения Рашей Грузии? Это как факт из Тбилиси - по Тбилиси курсировал автобус - Икарус с метровой боковой надписью ,, Полуэкспресс ,, Прекрасный, самобытный и гостеприимный, уважаемый мной народ- но какой то он ,, плуэкспресс,
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31.03.2022 16:15 Відповісти
Так-с, давайте по порядку и немного объективности.

1. С 2014 года в Украине в боевых действиях принимает участие "грузинский легион", и на данный момент конечно то же. На сегодняшний день уже несколько бойцов погибли и с почестями похоронили в Грузии, можете поискать информацию
2. с момента начала войны в Украине, к "грузинскому легиону" присоединились и некоторые известные личности в Грузии, такие как бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, тот самый который в свое время заявил что если в Россию поставлять фекалии, и то можно будет продать. Действующий депутат парламента Грузии Александр Элисашвили (на днях принимал участие в военной операции в Ирпене), и да, Элисашвили не относился и на данный момент не является ни членом партии Саакашвили, ни его сторонником. Скорее наоборот. В Украине также находится бывший начальник генштаба Грузии Каландадзе. И ни один из них не сидит где-то в кабинете, я с оружием в руках воюет на поле боя
3. Если вам неизвестно, то могу сказать - правительство Грузии, разные министерства, чуть ли не ежедневно отправляют гуманитарные грузы в Украину, не говоря о частных компаниях и гражданах Грузии. Принимаются беженцы и оказывается помощь и материально и с жильем как украинских беженцам, так и оказавшимся здесь еще до войны гражданам Грузии.

А теперь немного назад в прошлое, август 2008 года и после:
1. может был "Украинский легион" в Грузии и мы не слышали? Да, вооружение до войны предоставлялось, в том числе и с Украины, но все это было настолько мизерно, что скорее символически, чем реально имеющий значение на поле боя. Может какие-то действующие или бывшие депутаты Рады? Нет? А может какие-нибудь главы генштаба или МО Украины? Тоже нет?

2. может какие-нибудь экономические санкции ввела Украина против России в то время? Какие-то резкие движения из-за агрессии против Грузии против России? Тоже нет? Ну в ООН, резолюции и т.д. это да, было, точно так же как и действующее правительство Грузии на дипломатическом фронте, в ООН/в Совете Европы и т.д. выступает против действий России в Украине. если ошибаюсь, напомните

3. а вот как действующая премьер Тимошенко на встрече с Путиным, на пресс-конференции, на реплику Путина о галстуке Саакашвили, хихикала в угоду Путину, это тоже можете поискать в интернете

Так что сперва сами загляните в зеркало, подумайте что сделала Украина, как государство, в 2008-м и далее вплоть до 2014-го года из-за агрессии РФ против Грузии существенного, чего не делает сегодняшняя Грузия для Украины и разберемся
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31.03.2022 16:47 Відповісти
А чому ви не згадуєте наступне-Президент України Ющенко В.А відвідав Тбілісі разом з кількома іншим президентами коли російські танки були в кількох кілометрах від столиці,була надана ППО з персоналом проти російських літаків.Ви забули який скандал був коли Україна оголосила,що флотилія ЧФРФ який направили для тиску до берегів Грузії не зможе повернутися до Севастополя.
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31.03.2022 17:02 Відповісти
да, ваша правда, Ющенко вместе с другими был в Тбилиси и я кстати был на площади в тот день, когда **** Саркози не стал выходить к нам, играя в нейтрального переговорщика, но согласитесь, это все же символическая поддержка, а не военная. А про невозвращение флота в Севастополь, ну по идее, если посмотреть на это чисто с буквы закона, то получается Украина не смогла предотвратить участие дислоцированной на своей территории военной базы в военных действиях против Грузии (и кстати, что там с флотом, не вернулась после захвата грузинского порта Поти?) и косвенно участвовала в агрессии против Грузии (ну грубо говоря это как-бы если Беларусь заявит что они не при чем, это русские оттуда наносят удары по Украине и не могут их остановить). А про открытие со стороны Украины второго фронта против России и речи не было, о такой наглости просить Украину и украинцев грузины не додумались. И опять же, н-и-к-а-к-и-х санкций со стороны Украины, ни экономических ни каких-либо других по отношению к России, ни в августе 2008-го, ни после, не было, в том числе отказывать гражданам РФ в обслуживании в украинских банках (на примере того что в Грузии начали делать и т.д.) ничего такого. Да и на русских в Украине не сильно кто-то огрызался из-за Грузии. Я не к тому что мы там счеты какие-то Украине выставляем и т.д., но есть реалии и приходиться вертеться как получиться.
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31.03.2022 17:35 Відповісти
Нехай зараз ваш президент чи хоча б прем'єр міністр Гарібашвілі прибуде до Києва та скаже все те, що сказав Ющенко під час війни 2008 р.
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31.03.2022 17:58 Відповісти
https://youtu.be/Au7FKL_fEvc
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31.03.2022 18:01 Відповісти
главное чтобы премьер Грузии на встрече с лилипутиным (ну а вдруг) не стал бы хихикать на язвительные высказывания путина по отношению к Украине. Я даже боюсь представить какая была-бы у вас реакция в таком случае, думаю вы поняли к чему я это
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31.03.2022 19:08 Відповісти
"Неприйнятно" не подходит. Нужно крайнюю озабоченность продемонстрировать
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Молодець, залкіані! Тебе вдарили андрофаги по одній щоці--підставляй другу!..
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31.05.2022 01:15 Відповісти
 
 