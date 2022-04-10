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Новини
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МЗС засудило РФ за проведення "виборів" у Південній Осетії

осетія

Міністерство закордонних справ України засудило проведення "виборів" в окупованій Південній Осетії.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть жодних юридичних наслідків. Ми віримо, що жорсткі санкції проти Росії та їхнє неухильне виконання сприятимуть відновленню територіальної цілісності як Грузії, так і України", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в невизнаній Південній Осетії пройшли "вибори" так званого "президента".

Також читайте: Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4113) Південна Осетія (60) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
а что грузины?... этот позор они долго не сотрут с себя.
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10.04.2022 23:12
+6
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10.04.2022 23:12
+4
цікаво, а сама Грузія засуджує чи ні?
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10.04.2022 23:13
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10.04.2022 23:12 Відповісти
а что грузины?... этот позор они долго не сотрут с себя.
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10.04.2022 23:12 Відповісти
цікаво, а сама Грузія засуджує чи ні?
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10.04.2022 23:13 Відповісти
я посмотрю как иваношвиливские деятели запоют
если рашка решится на "присоединение"
в прошлый раз ее что то остановило
сейчас им уже терять нечего
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10.04.2022 23:14 Відповісти
В Осетии и так была нищета а после санкций будет полный писдец.
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10.04.2022 23:21 Відповісти
та у них все нормас. фрукты вино чача мохнатые свиньи, которые пасутся как собаки. сыр, масло. есть все. и им на все насрать.
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10.04.2022 23:28 Відповісти
ну там рассея добрая, за 14 лет почти
даже не все дома восстановила, которые в основном она и бомбила
пока там были грузинские военные
(как всегда списали на коварных грузин)

город меньше чем 40 тыс человек
за 14 лет не смогли восстановить 100 200 домов
вот это я понимаю поддержка

зато сразу базу свою отгрохали
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10.04.2022 23:30 Відповісти
опят они бредят сссром
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10.04.2022 23:28 Відповісти
Недостаточно усердно Гарибашвили лизал задницу Путлеру.
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10.04.2022 23:28 Відповісти
"Раб не пытающийся выйти из рабства заслуживает двойного рабства" Джохар Дудаев.
Южная Осетия также как и Абхазия получили свою "независимость" от Грузии, но тем самым стали зависимыми от России. Так называемые "Республики Карлики" которые полностью подчинены России, и сейчас население этих "республик" вынуждены умирать на войне в Украине продвигая так называемый русский мир, хотя этот же русский мир принес им войну и хаус.
Отказаться от жизни в процветающей Грузии, чтобы жить и умереть за загнивающию россию так себе независимость
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11.04.2022 08:10 Відповісти
 
 