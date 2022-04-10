МЗС засудило РФ за проведення "виборів" у Південній Осетії

Міністерство закордонних справ України засудило проведення "виборів" в окупованій Південній Осетії.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть жодних юридичних наслідків. Ми віримо, що жорсткі санкції проти Росії та їхнє неухильне виконання сприятимуть відновленню територіальної цілісності як Грузії, так і України", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в невизнаній Південній Осетії пройшли "вибори" так званого "президента".

Також читайте: Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба