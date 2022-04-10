МЗС засудило РФ за проведення "виборів" у Південній Осетії
Міністерство закордонних справ України засудило проведення "виборів" в окупованій Південній Осетії.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть жодних юридичних наслідків. Ми віримо, що жорсткі санкції проти Росії та їхнє неухильне виконання сприятимуть відновленню територіальної цілісності як Грузії, так і України", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні в невизнаній Південній Осетії пройшли "вибори" так званого "президента".
Топ коментарі
+8 Совестно за Брата
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+6 Перехватчик
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+4 Ustym Karmaliuk
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если рашка решится на "присоединение"
в прошлый раз ее что то остановило
сейчас им уже терять нечего
даже не все дома восстановила, которые в основном она и бомбила
пока там были грузинские военные
(как всегда списали на коварных грузин)
город меньше чем 40 тыс человек
за 14 лет не смогли восстановить 100 200 домов
вот это я понимаю поддержка
зато сразу базу свою отгрохали
Южная Осетия также как и Абхазия получили свою "независимость" от Грузии, но тем самым стали зависимыми от России. Так называемые "Республики Карлики" которые полностью подчинены России, и сейчас население этих "республик" вынуждены умирать на войне в Украине продвигая так называемый русский мир, хотя этот же русский мир принес им войну и хаус.
Отказаться от жизни в процветающей Грузии, чтобы жить и умереть за загнивающию россию так себе независимость