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Новости Война
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Сильный взрыв прогремел в Николаеве: Ранен один человек (обновлено)

війна

В Николаеве раздался сильный взрыв, пока известно об одном раненом.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все же", - говорится в сообщении.

Telegram-канал "Оперативный ЗСУ" сообщил, что по оперативным данным ракета была сбита средствами ПВО, обломки попали в лесной массив.

По состоянию на 23.30 пожар локализован.

Читайте также: "Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", – мэр Сенкевич

Автор: 

взрыв (6731) Николаев (2145) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+31
Вбивати, вбивати та вбивати цапів. Тільки так можна очистити землю від зла.
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10.04.2022 23:48
+26
2000 смажених москалів це ваще мощно!)))
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11.04.2022 00:17
+20
Была подбита ракета средствами ПВО, предположительно точка+у.
Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
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10.04.2022 23:53
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Пытаются укусить за разбитую колону.
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10.04.2022 23:45 Ответить
Пусть за х*й себя укусят...
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11.04.2022 00:23 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати цапів. Тільки так можна очистити землю від зла.
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10.04.2022 23:48 Ответить
Была подбита ракета средствами ПВО, предположительно точка+у.
Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
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10.04.2022 23:53 Ответить
Пару недель назад в моем городе тоже ракету подбили ночью, , все небо светилось, выбежал на балкон, аж офигел.
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10.04.2022 23:55 Ответить
Вы там берегите себя. В таких случаях наоборот надо подальше от окна бежать.
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11.04.2022 00:00 Ответить
ну а на земле после такого есть разрушения? сильные?
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11.04.2022 01:51 Ответить
Секунд через 10 падали осколки, машины жиу-жиу-жиу)))
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11.04.2022 09:03 Ответить
Яка точка У?? Що ви мелете?? Вибух був такий яскравий, що висвітлив все місто, ударна хвиля прокотилася по всьому місту, вибиваючи шибки, а звук вибуху був чутний навіть у Херсоні.
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11.04.2022 09:34 Ответить
нет
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12.04.2022 19:47 Ответить
Ну, від збитої ракети так не палахає!
Боюся кудись у важливе поцілили кацапи.
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11.04.2022 00:05 Ответить
Кадр не от туда, есть видео, нету там зарева.
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11.04.2022 00:10 Ответить
Саме такий спалах там і був. Це відео з камер спостереження.
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11.04.2022 01:19 Ответить
Кадр от туда.
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11.04.2022 01:20 Ответить
кадр саме звідти
я з Миколаїва,це було щось жахливе
в мене стеля в хаті впала,повибивало шибки в сусідів
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12.04.2022 19:50 Ответить
Не особу поранено , а людину ...
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11.04.2022 00:16 Ответить
2000 смажених москалів це ваще мощно!)))
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11.04.2022 00:17 Ответить
👏👏👏
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11.04.2022 00:37 Ответить
Це та колона на 15 км довжиною? Боже хай то буде правда!
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11.04.2022 01:14 Ответить
боже, пусть будет правдой
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11.04.2022 01:09 Ответить
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11.04.2022 01:37 Ответить
Взрыв был 2-х этапный, если приглядеться. Сначала маленькая вспышка, затем большая. Либо сбили, либо вакуумная бомба. На склад боеприпасов не похоже.
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11.04.2022 01:30 Ответить
Та влупило добряче, дім 10-пов. задрохав. Чутно було, що не поруч, але сильно, дуже. Цілком ймовірно, що над поверхнею.
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11.04.2022 07:29 Ответить
 
 