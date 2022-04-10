Сильный взрыв прогремел в Николаеве: Ранен один человек (обновлено)
В Николаеве раздался сильный взрыв, пока известно об одном раненом.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработало ПВО или долетело все же", - говорится в сообщении.
Telegram-канал "Оперативный ЗСУ" сообщил, что по оперативным данным ракета была сбита средствами ПВО, обломки попали в лесной массив.
По состоянию на 23.30 пожар локализован.
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Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
Боюся кудись у важливе поцілили кацапи.
я з Миколаїва,це було щось жахливе
в мене стеля в хаті впала,повибивало шибки в сусідів