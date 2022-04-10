Сильний вибух пролунав у Миколаєві: Поранено одну особу (оновлено)
У Миколаєві пролунав сильний вибух, наразі відомо про одного пораненого.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювала ППО чи долетіло все ж", - йдеться в повідомленні.
Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що за оперативними даними ракету було збито засобами ППО, уламки потрапили до лісного масиву.
Станом на 23.30 пожежу локалізовано.
Топ коментарі
+31 время
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+26 Greg Simon
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Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
Боюся кудись у важливе поцілили кацапи.
я з Миколаїва,це було щось жахливе
в мене стеля в хаті впала,повибивало шибки в сусідів