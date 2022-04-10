Сильний вибух пролунав у Миколаєві: Поранено одну особу (оновлено)

У Миколаєві пролунав сильний вибух, наразі відомо про одного пораненого.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювала ППО чи долетіло все ж", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що за оперативними даними ракету було збито засобами ППО, уламки потрапили до лісного масиву.

Станом на 23.30 пожежу локалізовано.

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