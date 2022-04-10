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Сильний вибух пролунав у Миколаєві: Поранено одну особу (оновлено)

війна

У Миколаєві пролунав сильний вибух, наразі відомо про одного пораненого.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювала ППО чи долетіло все ж", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що за оперативними даними ракету було збито засобами ППО, уламки потрапили до лісного масиву.

Станом на 23.30 пожежу локалізовано.

Також читайте: Ворог знаходиться на відстані, яка дозволяє обстрілювати Миколаїв за допомогою РСЗВ, - голова ОВА Кім

Автор: 

вибух (4444) Миколаїв (1799) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+31
Вбивати, вбивати та вбивати цапів. Тільки так можна очистити землю від зла.
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10.04.2022 23:48
+26
2000 смажених москалів це ваще мощно!)))
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11.04.2022 00:17
+20
Была подбита ракета средствами ПВО, предположительно точка+у.
Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
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10.04.2022 23:53
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Пытаются укусить за разбитую колону.
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10.04.2022 23:45 Відповісти
Пусть за х*й себя укусят...
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати цапів. Тільки так можна очистити землю від зла.
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10.04.2022 23:48 Відповісти
Была подбита ракета средствами ПВО, предположительно точка+у.
Сильный взрыв из подрыва в воздухе.
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10.04.2022 23:53 Відповісти
Пару недель назад в моем городе тоже ракету подбили ночью, , все небо светилось, выбежал на балкон, аж офигел.
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10.04.2022 23:55 Відповісти
Вы там берегите себя. В таких случаях наоборот надо подальше от окна бежать.
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11.04.2022 00:00 Відповісти
ну а на земле после такого есть разрушения? сильные?
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11.04.2022 01:51 Відповісти
Секунд через 10 падали осколки, машины жиу-жиу-жиу)))
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11.04.2022 09:03 Відповісти
Яка точка У?? Що ви мелете?? Вибух був такий яскравий, що висвітлив все місто, ударна хвиля прокотилася по всьому місту, вибиваючи шибки, а звук вибуху був чутний навіть у Херсоні.
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11.04.2022 09:34 Відповісти
нет
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12.04.2022 19:47 Відповісти
Ну, від збитої ракети так не палахає!
Боюся кудись у важливе поцілили кацапи.
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11.04.2022 00:05 Відповісти
Кадр не от туда, есть видео, нету там зарева.
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11.04.2022 00:10 Відповісти
Саме такий спалах там і був. Це відео з камер спостереження.
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11.04.2022 01:19 Відповісти
Кадр от туда.
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11.04.2022 01:20 Відповісти
кадр саме звідти
я з Миколаїва,це було щось жахливе
в мене стеля в хаті впала,повибивало шибки в сусідів
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12.04.2022 19:50 Відповісти
Не особу поранено , а людину ...
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11.04.2022 00:16 Відповісти
2000 смажених москалів це ваще мощно!)))
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11.04.2022 00:17 Відповісти
👏👏👏
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11.04.2022 00:37 Відповісти
Це та колона на 15 км довжиною? Боже хай то буде правда!
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11.04.2022 01:14 Відповісти
боже, пусть будет правдой
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11.04.2022 01:09 Відповісти
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11.04.2022 01:37 Відповісти
Взрыв был 2-х этапный, если приглядеться. Сначала маленькая вспышка, затем большая. Либо сбили, либо вакуумная бомба. На склад боеприпасов не похоже.
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11.04.2022 01:30 Відповісти
Та влупило добряче, дім 10-пов. задрохав. Чутно було, що не поруч, але сильно, дуже. Цілком ймовірно, що над поверхнею.
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11.04.2022 07:29 Відповісти
 
 