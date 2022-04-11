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C Донетчины вывезли во Львовскую область около 50 раненых, - ОВА

поранення,львівщина

С Донбасса во Львовскую область вывезли около 50 раненых граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил: "Из Лисичанска, Бахмута, Попасной, Славянска и других городов – во Львовскую область эвакуировали еще около полусотни людей с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и ампутированными конечностями.

Всем эвакуированным медработники области предоставляют необходимое лечение.

Самому старшему пациенту – 92 года. Скорейшего выздоровления нашим землякам. Быстрой расплаты за преступления путинским приспешникам и исполнителям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс страдает от обстрелов россиян: за сегодня есть погибшие, раненые, разрушенные дома и школа. ФОТОрепортаж

Автор: 

ранение (3382) Донецкая область (9603) Козицкий Максим (98) Львовская область (2902)


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11.04.2022 00:12 Ответить
Нужно просить помощи в лечении, оперировании тяжело раненых и разминировании на освобожденных территориях у западных стран в качестве гум помощи.
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11.04.2022 09:11 Ответить
 
 