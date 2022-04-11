C Донетчины вывезли во Львовскую область около 50 раненых, - ОВА
С Донбасса во Львовскую область вывезли около 50 раненых граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он отметил: "Из Лисичанска, Бахмута, Попасной, Славянска и других городов – во Львовскую область эвакуировали еще около полусотни людей с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и ампутированными конечностями.
Всем эвакуированным медработники области предоставляют необходимое лечение.
Самому старшему пациенту – 92 года. Скорейшего выздоровления нашим землякам. Быстрой расплаты за преступления путинским приспешникам и исполнителям".
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Rino Onix
показать весь комментарий11.04.2022 00:12 Ответить Мне нравится 3
Ukraina Live
показать весь комментарий11.04.2022 09:11 Ответить Мне нравится 0
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