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З Донеччини вивезли до Львівщини близько 50 поранених людей, - ОВА

поранення,львівщина

З Донбасу на Львівщину вивезли близько 50 поранених громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив: "З Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст – на Львівщину евакуювали ще близько пів сотні людей з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками.

Усім евакуйованим медпрацівники області надають необхідне лікування.

Найстаршому пацієнту – 92 роки. Швидкого одужання нашим землякам. Швидкої розплати за злочини путінським поплічникам та виконавцям".

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Автор: 

поранення (2801) Донецька область (8414) Козицький Максим (126) Львівська область (2424)


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11.04.2022 00:12 Відповісти
Нужно просить помощи в лечении, оперировании тяжело раненых и разминировании на освобожденных территориях у западных стран в качестве гум помощи.
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11.04.2022 09:11 Відповісти
 
 