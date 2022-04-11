З Донеччини вивезли до Львівщини близько 50 поранених людей, - ОВА

З Донбасу на Львівщину вивезли близько 50 поранених громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив: "З Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст – на Львівщину евакуювали ще близько пів сотні людей з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками.

Усім евакуйованим медпрацівники області надають необхідне лікування.

Найстаршому пацієнту – 92 роки. Швидкого одужання нашим землякам. Швидкої розплати за злочини путінським поплічникам та виконавцям".

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