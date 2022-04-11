З Донеччини вивезли до Львівщини близько 50 поранених людей, - ОВА
З Донбасу на Львівщину вивезли близько 50 поранених громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив: "З Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст – на Львівщину евакуювали ще близько пів сотні людей з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками.
Усім евакуйованим медпрацівники області надають необхідне лікування.
Найстаршому пацієнту – 92 роки. Швидкого одужання нашим землякам. Швидкої розплати за злочини путінським поплічникам та виконавцям".
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Rino Onix
показати весь коментар11.04.2022 00:12 Відповісти Мені подобається 3
Ukraina Live
показати весь коментар11.04.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 0
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