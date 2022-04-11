Отопительный сезон продолжается в регионах, принявших большинство переселенцев
Отдельные регионы Украины досрочно завершили отопительный сезон из-за военных действий. В штатном режиме продолжается отопительный сезон в регионах, принявших большое количество внутриперемещенных лиц
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности, это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - говорится в сообщении.
Также досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам Министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.
В регионах, принявших большое количество внутренне перемещенных лиц, отопительный сезон продолжается в штатном режиме.
"Там, где это возможно, предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению и в городе Харькове", - отметил Чернышов.
Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.
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З середини вересня починається холод, який триває до кінця квітня майже...Тобто це добрих 7,5 місяців холоду.
Відімкнули опалення 28.03, тоді було +8...11, в минулі роки - близько 10 квітня.
Зараз на вулиці +3, в квартирі +12.
Невже влада не знала про похолодання?