Отопительный сезон продолжается в регионах, принявших большинство переселенцев

Отдельные регионы Украины досрочно завершили отопительный сезон из-за военных действий. В штатном режиме продолжается отопительный сезон в регионах, принявших большое количество внутриперемещенных лиц

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности, это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - говорится в сообщении.

Также досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам Министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.

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В регионах, принявших большое количество внутренне перемещенных лиц, отопительный сезон продолжается в штатном режиме.

"Там, где это возможно, предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению и в городе Харькове", - отметил Чернышов.

Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.