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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отопительный сезон продолжается в регионах, принявших большинство переселенцев

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Отдельные регионы Украины досрочно завершили отопительный сезон из-за военных действий. В штатном режиме продолжается отопительный сезон в регионах, принявших большое количество внутриперемещенных лиц

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности, это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - говорится в сообщении.

Также досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам Министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.

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В регионах, принявших большое количество внутренне перемещенных лиц, отопительный сезон продолжается в штатном режиме.

"Там, где это возможно, предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению и в городе Харькове", - отметил Чернышов.

Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.

Автор: 

Газ (10225) уголь (1000) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Алексей Чернышов (150)


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За людей треба турбуватися. Так і треба робити.
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11.04.2022 02:07 Ответить
Останні роки 2-3 жахлива з моєї точки зору погода.

З середини вересня починається холод, який триває до кінця квітня майже...Тобто це добрих 7,5 місяців холоду.
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11.04.2022 02:37 Ответить
А ПЛАТЁЖКИ ПУШКИН БУДЕТ ПЛАТИТЬ .. АГА Я НА СЕРЕДИНЕ ДНЕПРА ЖИВУ НА БЕРЕГУ КЛИМАТ СТАЛ РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КАК В ДЕТСТВЕ МЯГКИХ ПЕРЕХОДОВ НЕТ...А ГОРОД ПОЛНЫЙ БЕЖЕНЦЕВ
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11.04.2022 05:34 Ответить
Ця "жахлива" погода дозволяє економити 50-60% газу, а отже менше грошей отримувати ворогу
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11.04.2022 08:14 Ответить
ТАК ТАМ И ТАК ТЕПЛО !)
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11.04.2022 03:31 Ответить
А чим Київ гірше?
Відімкнули опалення 28.03, тоді було +8...11, в минулі роки - близько 10 квітня.
Зараз на вулиці +3, в квартирі +12.
Невже влада не знала про похолодання?
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11.04.2022 07:49 Ответить
 
 