УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5015 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 448 6

Опалювальний сезон триває у регіонах, які прийняли більшість переселенців

отопление,отопительный,сезон

Окремі регіони України достроково завершили опалювальний сезон через воєнні дії. У штатному режимі триває опалювальний сезон у регіонах, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб

.Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У цій війні ворог робить все, аби завдати максимальної шкоди нашим людям та нашій інфраструктурі. Зокрема, це стосується галузі теплопостачання. Регіони, які першими зазнали удару від росіян, були вимушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (приміром, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", — йдеться в повідомленні.

Також достроково завершено опалювальний сезон у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Так, за словами міністра, рішення про припинення теплопостачання було обґрунтовано прийнято органами місцевого самоврядування, зокрема, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Черкаської областей та в містах Київ і Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко

Натомість у регіонах, що прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, опалювальний сезон триває в штатному режимі.

"Там, де це можливо, надаються послуги з централізованого теплопостачання й у місті Харків" — зазначив Чернишов.

Також він оголосив про початок підготовки до опалювального сезону 2022/2023 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали

Автор: 

газ (10421) вугілля (2472) опалювальний сезон (1747) Теплокомуненерго (542) Олексій Чернишов (275)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За людей треба турбуватися. Так і треба робити.
показати весь коментар
11.04.2022 02:07 Відповісти
Останні роки 2-3 жахлива з моєї точки зору погода.

З середини вересня починається холод, який триває до кінця квітня майже...Тобто це добрих 7,5 місяців холоду.
показати весь коментар
11.04.2022 02:37 Відповісти
А ПЛАТЁЖКИ ПУШКИН БУДЕТ ПЛАТИТЬ .. АГА Я НА СЕРЕДИНЕ ДНЕПРА ЖИВУ НА БЕРЕГУ КЛИМАТ СТАЛ РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КАК В ДЕТСТВЕ МЯГКИХ ПЕРЕХОДОВ НЕТ...А ГОРОД ПОЛНЫЙ БЕЖЕНЦЕВ
показати весь коментар
11.04.2022 05:34 Відповісти
Ця "жахлива" погода дозволяє економити 50-60% газу, а отже менше грошей отримувати ворогу
показати весь коментар
11.04.2022 08:14 Відповісти
ТАК ТАМ И ТАК ТЕПЛО !)
показати весь коментар
11.04.2022 03:31 Відповісти
А чим Київ гірше?
Відімкнули опалення 28.03, тоді було +8...11, в минулі роки - близько 10 квітня.
Зараз на вулиці +3, в квартирі +12.
Невже влада не знала про похолодання?
показати весь коментар
11.04.2022 07:49 Відповісти
 
 