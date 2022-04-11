Опалювальний сезон триває у регіонах, які прийняли більшість переселенців

Окремі регіони України достроково завершили опалювальний сезон через воєнні дії. У штатному режимі триває опалювальний сезон у регіонах, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб

.Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У цій війні ворог робить все, аби завдати максимальної шкоди нашим людям та нашій інфраструктурі. Зокрема, це стосується галузі теплопостачання. Регіони, які першими зазнали удару від росіян, були вимушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (приміром, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", — йдеться в повідомленні.

Також достроково завершено опалювальний сезон у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Так, за словами міністра, рішення про припинення теплопостачання було обґрунтовано прийнято органами місцевого самоврядування, зокрема, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Черкаської областей та в містах Київ і Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко

Натомість у регіонах, що прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, опалювальний сезон триває в штатному режимі.

"Там, де це можливо, надаються послуги з централізованого теплопостачання й у місті Харків" — зазначив Чернишов.

Також він оголосив про початок підготовки до опалювального сезону 2022/2023 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали