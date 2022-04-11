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Зеленский создал военную администрацию в Константиновке

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Украины создал Военную администрацию в городе Константиновка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе № 225/2022, который размещен на сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

1. Образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.

2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его обнародования".

Читайте: Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию, - указ

Автор: 

военно-гражданская администрация (88) Константиновка (1739)


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ЗЕЛЯ КОНСТАНТИН !)
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11.04.2022 03:00 Ответить
і призначить начальником хенерала люсю арестохамію
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11.04.2022 04:45 Ответить
Знищення мінометної позиції під музику.. джентельмени вдачі..https://vimeo.com/698099570?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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11.04.2022 12:23 Ответить
 
 