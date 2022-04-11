Зеленский создал военную администрацию в Константиновке

Президент Украины создал Военную администрацию в городе Константиновка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе № 225/2022, который размещен на сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

1. Образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.

2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его обнародования".

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