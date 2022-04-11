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Зеленський створив військову адміністрацію в Костянтинівці

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Президент України створив Військову адміністрацію в місті Костянинівка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі № 225/2022, який розміщений на сайті Глави держави.

У  тексті указу зазначається: "На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

1. Утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент утворив дві військові адміністрації на Луганщині та призначив їх керівників

Автор: 

військово-цивільна адміністрація (89) Костянтинівка (268)


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ЗЕЛЯ КОНСТАНТИН !)
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11.04.2022 03:00 Відповісти
і призначить начальником хенерала люсю арестохамію
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11.04.2022 04:45 Відповісти
Знищення мінометної позиції під музику.. джентельмени вдачі..https://vimeo.com/698099570?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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11.04.2022 12:23 Відповісти
 
 