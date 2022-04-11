Оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ

В ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации на 6:00, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, вероятно противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Сообщается, что идет подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. "Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

В сообщении сказано, что силами двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.