Оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ
В ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации на 6:00, передает Цензор.НЕТ.
"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, вероятно противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.
Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.
Сообщается, что идет подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. "Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
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В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.
На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".
В сообщении сказано, что силами двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.
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І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
По нему все уже рассказали и по полочкам разложили.
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!
https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
Я майже впевнений, що якусь колонну на Харьківщині хоча б частково побили, проте поки не було офіційних підтверджень розгрому великої колони, не варто косплеїти арестовича.
https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html
"Между Дергачами и Казачьей Лопанью ВСУ разбили колонну российской военной техники и ликвидировали около 2000 оккупантов. Об этом сообщил бывший советник министра МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники.
«Написали люди, которым я доверяю, что разгромили большую колонную «рашистов», около 2000 трупов и море техники», - написал в соцсетях Апостол".
У джерелі слова якогось очевидця. Він міг бачити стару розйобану техніку.
А то вже дістали вкиди, як наші нібито вже звільняють Херсон, або нібито майже пробилися до Маріуполя.
Фото https://t.me/kyivoperativ/94965?single
Про сратый беспилотник орлан - целый абзац. А про жопу на юге - умалчивает.
Про Марик - даже не вспоминают.
Ждём референдума о ХНР? Он скоро будет.