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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ

рф,росія

В ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации на 6:00, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, вероятно противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Сообщается, что идет подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. "Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны РФ возможны провокации на территории Приднестровья, - Генштаб ВСУ

В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

В сообщении сказано, что силами двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250)


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Топ комментарии
+21
За Маріуполь вже все, можна не питати.
І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
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11.04.2022 08:24
+17
З'явилась поки непідтверджена інформація: під Харковом нашою артилерією розтрощено на друзки й фарш російську колону. Кажуть, 2000+ лаптєй в мінус, багато трофейної техніки. За деякими даними, колона рухалась в бік Ізюма. Ну, більше не рухається.))
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!

https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
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11.04.2022 08:37
+16
*****.. шо, закончились псковы, вымпелы, вагнеры? Уже пошли Забайкалье, Тихоокеанские zомби??
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
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11.04.2022 08:25
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Правила форума Совет форумчан
За Маріуполь вже все, можна не питати.
І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
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11.04.2022 08:24 Ответить
А у тебя какие вопросы по Мариуполю?
По нему все уже рассказали и по полочкам разложили.
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11.04.2022 08:43 Ответить
Спроси про Херсон
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11.04.2022 08:53 Ответить
*****.. шо, закончились псковы, вымпелы, вагнеры? Уже пошли Забайкалье, Тихоокеанские zомби??
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
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11.04.2022 08:25 Ответить
З'явилась поки непідтверджена інформація: під Харковом нашою артилерією розтрощено на друзки й фарш російську колону. Кажуть, 2000+ лаптєй в мінус, багато трофейної техніки. За деякими даними, колона рухалась в бік Ізюма. Ну, більше не рухається.))
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!

https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
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11.04.2022 08:37 Ответить
Краще все ж таки дочекатися підтвердження або спростування, щоб не було розчарування.
Я майже впевнений, що якусь колонну на Харьківщині хоча б частково побили, проте поки не було офіційних підтверджень розгрому великої колони, не варто косплеїти арестовича.
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11.04.2022 09:06 Ответить
Ось ця інфа. Правда, я не знаю, що це за сайт. Випадково знайшов у неті:

https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html

"Между Дергачами и Казачьей Лопанью ВСУ разбили колонну российской военной техники и ликвидировали около 2000 оккупантов. Об этом сообщил бывший советник министра МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники.
«Написали люди, которым я доверяю, что разгромили большую колонную «рашистов», около 2000 трупов и море техники», - написал в соцсетях Апостол".
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11.04.2022 10:36 Ответить
Отож. Джерело якесь невідомо. Ніяких більш-менш конкретних даних від офіційних лиц, лише досить абстрактне повідомлення від мера Харкова.
У джерелі слова якогось очевидця. Він міг бачити стару розйобану техніку.

А то вже дістали вкиди, як наші нібито вже звільняють Херсон, або нібито майже пробилися до Маріуполя.
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11.04.2022 11:16 Ответить
В будь-якому випадку це не та колона, про яку говорили раніше. Та йшла на схід від Печеніжського водосховища.
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11.04.2022 13:03 Ответить
вчера говорили про 800 но подтверждений так и нет
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11.04.2022 13:13 Ответить
💪 Під час штурму одного з населених пунктів Донеччини українські захисники зачистили батальйонно-тактичну групу ворога з-під Грозного

Фото https://t.me/kyivoperativ/94965?single
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11.04.2022 08:47 Ответить
Это обращение нужно сохранить до(для) суда над предателями Украины!!!
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11.04.2022 09:32 Ответить
Наполягаю тут про те, що треба завдавати ударів по цивільним об'єктам росії за геноцид в Україні. Так поступали з гітлерівською Німеччиною війська коаліції.
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11.04.2022 09:26 Ответить
таке нескромне питання, чим, асфальтом?
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11.04.2022 15:25 Ответить
Можете асфальтом. Я пропоную артилерією, точкою У, торнадо, смерч. Усім, що є в українській армії.
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11.04.2022 15:42 Ответить
усе,що є, то тільки асфальт, на більше щмаркля не спромігся. А з того, що було і дають союзники, то треба бити окупанта. А ле ти можеш завантажити собі на спини і на возик пару десятків динаміту і влаштувати їм теракти, а не триндіти, що робити. Без тебе знають, що робити.
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11.04.2022 16:11 Ответить
Все, що було цінне, вкрав Порох зі своїми подільниками. А динаміт затусують тобі в очко і стрільнуть по мацкве, де твої родичі сховалися (((:
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11.04.2022 16:30 Ответить
о про жопи, сраку, рот - пише хрюзге підріот. палишся дебілку кацапсячий.
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11.04.2022 16:34 Ответить
Гомік кацапський, про асфальт тобі підказав твій куратор із ФСБ.
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11.04.2022 16:42 Ответить
гомік твій тато, а тобі бидло хрюцке іти по курсу руцкава *******.
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11.04.2022 17:01 Ответить
Твій тато алкоголік, а ти півник - продукт тата кацапа алкаша ((:
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11.04.2022 17:23 Ответить
пнх бидлото кацапська
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11.04.2022 18:20 Ответить
Бла-бла-бла.
Про сратый беспилотник орлан - целый абзац. А про жопу на юге - умалчивает.
Про Марик - даже не вспоминают.
Ждём референдума о ХНР? Он скоро будет.
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11.04.2022 10:53 Ответить
ни хрена ничего подобного не случится, свинособакам сил хватит или на дамбасию со всей мочи переть или на Харьков с Изюмом ...из Херсона могут Николаев и Запорожье попужать неприцельным огнем арты дальней или ракетами с моря...их уже, везде где достает арта, валить нужно и живую силу желательно, а технику забирать и в строй свой ставить..
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11.04.2022 14:05 Ответить
 
 