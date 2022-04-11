Окупанти намагатимуться відновити наступ на Слобожанському напрямку, - Генштаб ЗСУ
Найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ на Слобожанському напрямку.
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00, передає Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що, імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їхнього знищення або виведення з ладу.
Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.
Повідомляється, що здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. "Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року" - зазначають в Генштабі. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.
На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10".
В повідомленні сказано, що силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.
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І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
По нему все уже рассказали и по полочкам разложили.
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!
https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
Я майже впевнений, що якусь колонну на Харьківщині хоча б частково побили, проте поки не було офіційних підтверджень розгрому великої колони, не варто косплеїти арестовича.
https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html
"Между Дергачами и Казачьей Лопанью ВСУ разбили колонну российской военной техники и ликвидировали около 2000 оккупантов. Об этом сообщил бывший советник министра МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники.
«Написали люди, которым я доверяю, что разгромили большую колонную «рашистов», около 2000 трупов и море техники», - написал в соцсетях Апостол".
У джерелі слова якогось очевидця. Він міг бачити стару розйобану техніку.
А то вже дістали вкиди, як наші нібито вже звільняють Херсон, або нібито майже пробилися до Маріуполя.
Фото https://t.me/kyivoperativ/94965?single
Про сратый беспилотник орлан - целый абзац. А про жопу на юге - умалчивает.
Про Марик - даже не вспоминают.
Ждём референдума о ХНР? Он скоро будет.