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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти намагатимуться відновити наступ на Слобожанському напрямку, - Генштаб ЗСУ

рф,росія

Найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ на Слобожанському напрямку.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що, імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їхнього знищення або виведення з ладу.

Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

Повідомляється, що здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. "Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року" - зазначають в Генштабі. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

Також читайте: З боку РФ можливі провокації на території Придністров'я, - Генштаб ЗСУ

В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10".

В повідомленні сказано, що силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549)


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Топ коментарі
+21
За Маріуполь вже все, можна не питати.
І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
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11.04.2022 08:24
+17
З'явилась поки непідтверджена інформація: під Харковом нашою артилерією розтрощено на друзки й фарш російську колону. Кажуть, 2000+ лаптєй в мінус, багато трофейної техніки. За деякими даними, колона рухалась в бік Ізюма. Ну, більше не рухається.))
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!

https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
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11.04.2022 08:37
+16
*****.. шо, закончились псковы, вымпелы, вагнеры? Уже пошли Забайкалье, Тихоокеанские zомби??
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
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11.04.2022 08:25
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За Маріуполь вже все, можна не питати.
І щоб питань не виникало закрили всі телеканали.
Людям крутять паскудників з ОПи. Ніби всьо зашибісь.
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11.04.2022 08:24 Відповісти
А у тебя какие вопросы по Мариуполю?
По нему все уже рассказали и по полочкам разложили.
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11.04.2022 08:43 Відповісти
Спроси про Херсон
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11.04.2022 08:53 Відповісти
*****.. шо, закончились псковы, вымпелы, вагнеры? Уже пошли Забайкалье, Тихоокеанские zомби??
"Рузьки-глаз узки"
ЗСУ зараз "живе" одним слоганом 79-й одшбр : --- Бачиш--- ****!!!
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11.04.2022 08:25 Відповісти
З'явилась поки непідтверджена інформація: під Харковом нашою артилерією розтрощено на друзки й фарш російську колону. Кажуть, 2000+ лаптєй в мінус, багато трофейної техніки. За деякими даними, колона рухалась в бік Ізюма. Ну, більше не рухається.))
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!

https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
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11.04.2022 08:37 Відповісти
Краще все ж таки дочекатися підтвердження або спростування, щоб не було розчарування.
Я майже впевнений, що якусь колонну на Харьківщині хоча б частково побили, проте поки не було офіційних підтверджень розгрому великої колони, не варто косплеїти арестовича.
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11.04.2022 09:06 Відповісти
Ось ця інфа. Правда, я не знаю, що це за сайт. Випадково знайшов у неті:

https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html https://gx.net.ua/chp/trupy-lezhali-na-tankah-i-na-dorogah-pod-harkovom-razbili-bolshuyu-kolonnu-rossijskoj-armii.html

"Между Дергачами и Казачьей Лопанью ВСУ разбили колонну российской военной техники и ликвидировали около 2000 оккупантов. Об этом сообщил бывший советник министра МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники.
«Написали люди, которым я доверяю, что разгромили большую колонную «рашистов», около 2000 трупов и море техники», - написал в соцсетях Апостол".
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11.04.2022 10:36 Відповісти
Отож. Джерело якесь невідомо. Ніяких більш-менш конкретних даних від офіційних лиц, лише досить абстрактне повідомлення від мера Харкова.
У джерелі слова якогось очевидця. Він міг бачити стару розйобану техніку.

А то вже дістали вкиди, як наші нібито вже звільняють Херсон, або нібито майже пробилися до Маріуполя.
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11.04.2022 11:16 Відповісти
В будь-якому випадку це не та колона, про яку говорили раніше. Та йшла на схід від Печеніжського водосховища.
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11.04.2022 13:03 Відповісти
вчера говорили про 800 но подтверждений так и нет
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11.04.2022 13:13 Відповісти
💪 Під час штурму одного з населених пунктів Донеччини українські захисники зачистили батальйонно-тактичну групу ворога з-під Грозного

Фото https://t.me/kyivoperativ/94965?single
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11.04.2022 08:47 Відповісти
Это обращение нужно сохранить до(для) суда над предателями Украины!!!
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11.04.2022 09:32 Відповісти
Наполягаю тут про те, що треба завдавати ударів по цивільним об'єктам росії за геноцид в Україні. Так поступали з гітлерівською Німеччиною війська коаліції.
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11.04.2022 09:26 Відповісти
таке нескромне питання, чим, асфальтом?
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11.04.2022 15:25 Відповісти
Можете асфальтом. Я пропоную артилерією, точкою У, торнадо, смерч. Усім, що є в українській армії.
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11.04.2022 15:42 Відповісти
усе,що є, то тільки асфальт, на більше щмаркля не спромігся. А з того, що було і дають союзники, то треба бити окупанта. А ле ти можеш завантажити собі на спини і на возик пару десятків динаміту і влаштувати їм теракти, а не триндіти, що робити. Без тебе знають, що робити.
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11.04.2022 16:11 Відповісти
Все, що було цінне, вкрав Порох зі своїми подільниками. А динаміт затусують тобі в очко і стрільнуть по мацкве, де твої родичі сховалися (((:
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11.04.2022 16:30 Відповісти
о про жопи, сраку, рот - пише хрюзге підріот. палишся дебілку кацапсячий.
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11.04.2022 16:34 Відповісти
Гомік кацапський, про асфальт тобі підказав твій куратор із ФСБ.
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11.04.2022 16:42 Відповісти
гомік твій тато, а тобі бидло хрюцке іти по курсу руцкава *******.
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11.04.2022 17:01 Відповісти
Твій тато алкоголік, а ти півник - продукт тата кацапа алкаша ((:
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11.04.2022 17:23 Відповісти
пнх бидлото кацапська
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11.04.2022 18:20 Відповісти
Бла-бла-бла.
Про сратый беспилотник орлан - целый абзац. А про жопу на юге - умалчивает.
Про Марик - даже не вспоминают.
Ждём референдума о ХНР? Он скоро будет.
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11.04.2022 10:53 Відповісти
ни хрена ничего подобного не случится, свинособакам сил хватит или на дамбасию со всей мочи переть или на Харьков с Изюмом ...из Херсона могут Николаев и Запорожье попужать неприцельным огнем арты дальней или ракетами с моря...их уже, везде где достает арта, валить нужно и живую силу желательно, а технику забирать и в строй свой ставить..
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11.04.2022 14:05 Відповісти
 
 