З боку РФ можливі провокації на території Придністров'я, - Генштаб ЗСУ
У Генеральному штабі Збройних Сил України не відкидають імовірності проведення російською армією провокаційних дій на території Придністров'я.
Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Не відкидається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Garry Grant
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+11 Кот Бегемот #477582
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+6 Костянтин Пелагін
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Какие доказательства на международном уровне что ПМР существует?
РФную базу заблокировать на 2 месяца и никого не выпускать даже с белым флагом - собаки сами себя сожрут.