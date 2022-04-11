З боку РФ можливі провокації на території Придністров'я, - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних Сил України не відкидають імовірності проведення російською армією провокаційних дій на території Придністров'я.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Не відкидається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.

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