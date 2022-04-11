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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З боку РФ можливі провокації на території Придністров'я, - Генштаб ЗСУ

рф

У Генеральному штабі Збройних Сил України не відкидають імовірності проведення російською армією провокаційних дій на території Придністров'я.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Не відкидається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ вербує бойовиків у Придністров'ї для війни в Україні, - розвідка Британії

Автор: 

армія рф (17309) Придністров’я (474) провокація (781)


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Топ коментарі
+23
Люська говорит,что Буча-это не ужас. Ужас-это политический срач. Ну короче,бубочку с дерьмаком обижают. Люська реально чокнутый🤦
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11.04.2022 07:40
+11
ПМРовские репоеды, которые типа "миротворцы" с начала войны сидят тихо, как тараканы под плинтусом, потому что поняли силу наших ВСУ. А то что в Тирасполе готовят аэродром, так наши предупредили скрепных поносцев, что все их ерапланы будут сбиваться.
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11.04.2022 07:41
+6
как то *****
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11.04.2022 07:43
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Люська говорит,что Буча-это не ужас. Ужас-это политический срач. Ну короче,бубочку с дерьмаком обижают. Люська реально чокнутый🤦
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11.04.2022 07:40 Відповісти
Дивився інтервю Тараса Чорновола на каналі Березовця. Чорновіл сказав, що допоки вояків РФ не оформлено як полонених з ними треба поступати як з терористами. Бо РФія не оголосила офіційно війни проти України. Тому ті вояки РФ що буцімто хочуть в полон їх можна спокійно розстрілювати, бо вони не на війні а займаються тероризмом
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11.04.2022 11:42 Відповісти
ПМРовские репоеды, которые типа "миротворцы" с начала войны сидят тихо, как тараканы под плинтусом, потому что поняли силу наших ВСУ. А то что в Тирасполе готовят аэродром, так наши предупредили скрепных поносцев, что все их ерапланы будут сбиваться.
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11.04.2022 07:41 Відповісти
как то *****
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11.04.2022 07:43 Відповісти
То так новина написана. Зброїні сили Приднестровья не будуть провокаціі робити на территоріі Приднестровья. Вони вторгнуться в Одесську область і все що бажають будуть тут творити, якщо їх не знищити.
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11.04.2022 08:08 Відповісти
Якщо вони вторгнуться в Одесську область, то дуже швидко отримають ********. В порівнянні загроз на сході та півдні країни взагалом, ця загроза з Придністров'я майже нульова.
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11.04.2022 08:47 Відповісти
Їх там давно чекають, вже хлопці засиділись. Ці гниди багато наших сил відтягують з основних напрямків. ПМР довга кішка і кордон з нею довгий, якщо видавити той гнійник, то можно було би залишити там тільки погранців.
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11.04.2022 10:23 Відповісти
Цапи бажають, щоб ЗСУ рознесли склад з озброєнням?
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11.04.2022 07:57 Відповісти
Навіщо розносити. Потрібно реквізувати. Так більше користі.
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11.04.2022 08:11 Відповісти
Причина для бездействия?
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11.04.2022 08:11 Відповісти
Сравнять с землёй весь ПМР и сказать что так и было.
Какие доказательства на международном уровне что ПМР существует?
РФную базу заблокировать на 2 месяца и никого не выпускать даже с белым флагом - собаки сами себя сожрут.
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11.04.2022 08:47 Відповісти
А не байдуже, кого ці мутанти "звинуватять"? Хай там хоч із землею все рівняють - крім власного бидла вже ніхто їм не повірить.
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11.04.2022 08:48 Відповісти
Просто не хватает слов, одни маты! Кто нибудь смотрел на карту Приднестровья? С одной стороны Украина, с другой Молдавия! Спросите кто нибудь КВН-щиков у власти, как туда вообще попадают рашисты, если воздушное пространство закрыто???
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11.04.2022 09:16 Відповісти
Зараз туди ніяк не попадають, там багато місцевих в армії. До 2014 року попадали через Україну, після через Молдову ... Ми самі винні в створені цього анклаву, під час того конфлікту займали більше бік рашки, пропускали туди війська та грузи ...
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11.04.2022 10:27 Відповісти
Вони змінювалися через Одеську область. Прилітали з Росії на літаку до Одеси, а потім на авто в ПНР. А наша влада брехала, що вони змінювалися через Кишинівський аеропорт.
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11.04.2022 13:59 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:39 Відповісти
підірвати їм там склад з бк щоб трохи заспокоїлись
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11.04.2022 11:07 Відповісти
Третий раз пишу про необходимость превентивного удара ВСУ по объектам военной угрозы в Транснистрии и срочного ввода военного контингента Румынии в Молдову.
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11.04.2022 21:23 Відповісти
После уничтожения крей- сера мацква Ваше предложение, Зобар Моисеевич, бесценно, сверхактуально
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17.04.2022 09:24 Відповісти
 
 