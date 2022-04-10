РФ вербує бойовиків у Придністров'ї для війни в Україні, - розвідка Британії
У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.
Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ЗСУ знищили вже 19 100 окупантів з початку повномасштабної війни з РФ.
Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.
Топ коментарі
+29 Максім ХОЙ #398010
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+11 andant 1000
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+8 Gyro
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Слава нації
Смерть москалям
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
Тем не менее, хочу заметить про подоляку, слушаю его регулярно (спасибо, друзья, за соболезнования, но кто-то же должен?), Примечательно то, что после традиционных и ритуальных заклинаний про отрицательное ускорение, манёвр в виде отхода на заранее подготовленные позиции, перегруппировка для последующего удара и тд, он вчера промычал, что битва за Донбас будет решающей в этой войне, и даже ничья для Украины будет означать полную и окончательную победу. Орков в этом случае жизненный поток понесёт в противоположную сторону, и вряд ли его можно будет назвать жизненным.