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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ вербує бойовиків у Придністров'ї для війни в Україні, - розвідка Британії

рф

У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ЗСУ знищили вже 19 100 окупантів з початку повномасштабної війни з РФ.

Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.

Читайте: Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17302) Молдова (2066) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+29
Скелети російських військових біля знищеного російського вертольота
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10.04.2022 09:33
+11
Прикольно сейчас выглядит ситуация на российском ютубе.
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
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10.04.2022 09:43
+8
Цікаво, куди й яким чином вони будуть транспортувати це гарматне м'ясо, якщо Україна закрила небо над придністров'ям...
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10.04.2022 09:36
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Скелети російських військових біля знищеного російського вертольота
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10.04.2022 09:33 Відповісти
Цікаво, куди й яким чином вони будуть транспортувати це гарматне м'ясо, якщо Україна закрила небо над придністров'ям...
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10.04.2022 09:36 Відповісти
Возможно они хотят создать боеготовную группировку или видимость таковой,чтобы оттянуть часть всу на этом направлении.
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10.04.2022 12:34 Відповісти
Знову новини ні про що. То цілий день перли Зеленського друкували, то тепер мобілізації в окупованих,бойовиків з Придністров'я, так уже писали,що прийшло 2 і ті потім відмовились. Де новини про обстріли Миколаєва і позитив Кіма,де інформація а що там насправді в Маріуполі, бо інфоресурси мінімізіровали, телевізору щось не віриться
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10.04.2022 09:36 Відповісти
Смердить спробою змінити військове керівництво, нє?
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10.04.2022 09:45 Відповісти
Гумус..
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 09:36 Відповісти
Ідіотів воювати за кацапів не знайдеться, як і в інших місцях.
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10.04.2022 09:37 Відповісти
Прикольно сейчас выглядит ситуация на российском ютубе.
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
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10.04.2022 09:43 Відповісти
Про свинью и грязь уже писали? А то не хочется повторяться.
Тем не менее, хочу заметить про подоляку, слушаю его регулярно (спасибо, друзья, за соболезнования, но кто-то же должен?), Примечательно то, что после традиционных и ритуальных заклинаний про отрицательное ускорение, манёвр в виде отхода на заранее подготовленные позиции, перегруппировка для последующего удара и тд, он вчера промычал, что битва за Донбас будет решающей в этой войне, и даже ничья для Украины будет означать полную и окончательную победу. Орков в этом случае жизненный поток понесёт в противоположную сторону, и вряд ли его можно будет назвать жизненным.
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10.04.2022 10:32 Відповісти
А как они на фронт попадут? Через территорию Украины вряд ли. Самолетом из Кишинева? Если молдоване не идиоты, то прямо в аэропорту надо арестовывать мужчин-приднестровцев, вылетающих в РФ, враги прямо в руки идти будут. Хотя молдоване же...
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10.04.2022 09:48 Відповісти
Питання до влади- чого не закритий кордон і сполучення з ворожим анклавом ?????? Як туди попадають ГСМ для ворожої техніки, продукти, елетроєнергія ,коммунікації і т.д. А як приїджають росіяни на ротацію??????? Тільки через територію України, вже мабуть в багатьох відомствах треба розстріляти чоловік 20-ть ,щоб не наживались на крові і вони явна агентура росії в різних міністерствах і особливо в сбу...
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10.04.2022 12:19 Відповісти
 
 