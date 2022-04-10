РФ вербує бойовиків у Придністров'ї для війни в Україні, - розвідка Британії

У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ЗСУ знищили вже 19 100 окупантів з початку повномасштабної війни з РФ.

Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.

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