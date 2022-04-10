РФ вербует боевиков в Приднестровье для войны в Украине, - разведка Британии

В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВСУ уничтожили уже 19100 оккупантов с начала полномасштабной войны с РФ.

Усилия по увеличению боевой мощи также включают в себя попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

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