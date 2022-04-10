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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ вербует боевиков в Приднестровье для войны в Украине, - разведка Британии

рф

В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВСУ уничтожили уже 19100 оккупантов с начала полномасштабной войны с РФ.

Усилия по увеличению боевой мощи также включают в себя попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

Также читайте: На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19154) Молдова (1869) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+29
Скелети російських військових біля знищеного російського вертольота
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10.04.2022 09:33
+11
Прикольно сейчас выглядит ситуация на российском ютубе.
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
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10.04.2022 09:43
+8
Цікаво, куди й яким чином вони будуть транспортувати це гарматне м'ясо, якщо Україна закрила небо над придністров'ям...
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10.04.2022 09:36
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Скелети російських військових біля знищеного російського вертольота
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10.04.2022 09:33 Ответить
Цікаво, куди й яким чином вони будуть транспортувати це гарматне м'ясо, якщо Україна закрила небо над придністров'ям...
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10.04.2022 09:36 Ответить
Возможно они хотят создать боеготовную группировку или видимость таковой,чтобы оттянуть часть всу на этом направлении.
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10.04.2022 12:34 Ответить
Знову новини ні про що. То цілий день перли Зеленського друкували, то тепер мобілізації в окупованих,бойовиків з Придністров'я, так уже писали,що прийшло 2 і ті потім відмовились. Де новини про обстріли Миколаєва і позитив Кіма,де інформація а що там насправді в Маріуполі, бо інфоресурси мінімізіровали, телевізору щось не віриться
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10.04.2022 09:36 Ответить
Смердить спробою змінити військове керівництво, нє?
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10.04.2022 09:45 Ответить
Гумус..
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 09:36 Ответить
Ідіотів воювати за кацапів не знайдеться, як і в інших місцях.
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10.04.2022 09:37 Ответить
Прикольно сейчас выглядит ситуация на российском ютубе.
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
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10.04.2022 09:43 Ответить
Про свинью и грязь уже писали? А то не хочется повторяться.
Тем не менее, хочу заметить про подоляку, слушаю его регулярно (спасибо, друзья, за соболезнования, но кто-то же должен?), Примечательно то, что после традиционных и ритуальных заклинаний про отрицательное ускорение, манёвр в виде отхода на заранее подготовленные позиции, перегруппировка для последующего удара и тд, он вчера промычал, что битва за Донбас будет решающей в этой войне, и даже ничья для Украины будет означать полную и окончательную победу. Орков в этом случае жизненный поток понесёт в противоположную сторону, и вряд ли его можно будет назвать жизненным.
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10.04.2022 10:32 Ответить
А как они на фронт попадут? Через территорию Украины вряд ли. Самолетом из Кишинева? Если молдоване не идиоты, то прямо в аэропорту надо арестовывать мужчин-приднестровцев, вылетающих в РФ, враги прямо в руки идти будут. Хотя молдоване же...
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10.04.2022 09:48 Ответить
Питання до влади- чого не закритий кордон і сполучення з ворожим анклавом ?????? Як туди попадають ГСМ для ворожої техніки, продукти, елетроєнергія ,коммунікації і т.д. А як приїджають росіяни на ротацію??????? Тільки через територію України, вже мабуть в багатьох відомствах треба розстріляти чоловік 20-ть ,щоб не наживались на крові і вони явна агентура росії в різних міністерствах і особливо в сбу...
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10.04.2022 12:19 Ответить
 
 