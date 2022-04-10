РФ вербует боевиков в Приднестровье для войны в Украине, - разведка Британии
В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.
Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ВСУ уничтожили уже 19100 оккупантов с начала полномасштабной войны с РФ.
Усилия по увеличению боевой мощи также включают в себя попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.
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+29 Максім ХОЙ #398010
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Слава нації
Смерть москалям
Всех пропагандистов побанили, типа соловьва и скабеевой. Одни оппозиционеры вещают.
Но рашисты все равно нашли каких-то юрия подоляку и татьяну монтян и их смотрят. И их видосы в российском топе ютуба на первых местах.
Ватникам как пропаганду не прячь, они ее все равно найдут и будут смотреть.
Тем не менее, хочу заметить про подоляку, слушаю его регулярно (спасибо, друзья, за соболезнования, но кто-то же должен?), Примечательно то, что после традиционных и ритуальных заклинаний про отрицательное ускорение, манёвр в виде отхода на заранее подготовленные позиции, перегруппировка для последующего удара и тд, он вчера промычал, что битва за Донбас будет решающей в этой войне, и даже ничья для Украины будет означать полную и окончательную победу. Орков в этом случае жизненный поток понесёт в противоположную сторону, и вряд ли его можно будет назвать жизненным.