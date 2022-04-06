На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов, - Генштаб ВСУ

На аэродроме Тирасполь (Приднестровье) идет подготовка для приема самолетов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - говорится в сообщении.

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