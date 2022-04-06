На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов, - Генштаб ВСУ
На аэродроме Тирасполь (Приднестровье) идет подготовка для приема самолетов.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - говорится в сообщении.
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Но уже с каждым годом меньше..
В 15 году с георгленточками это был треш.
Посмотрим в этом году на 9е мая..
На постоянно...
В землю
Если какие-то кацапские самолеты и долетят до Тирасполя, то будет Чернобаевка.
Это как с крымом. его типа подарили. и две области так же отжали.
только об этом почему то молчат.
А подарили потому что сухой остров ни кому тогда не нужен был.
А вот когда протянули канал. электрику. газ. дороги.
Вспомнили с.ки за него.
Еще бы еще вспомнили румынов в Одессе )
Так как появиться повод их прихлопнуть. и они это знают.
Это если будет, уже как последний выдох перед капитуляцией.
Все будет Украина !
п.с. Не стоит ругаться. враг у нас один..
І про Придністров'я. Якщо звідти підуть колони і наступ, то знову все тиштом-нишком без протестів до керівництва Молдови? А якщо потрібно буде у відповідь нанести удари, то тоді Молдова нам ноти та протести слати буде?