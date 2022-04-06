На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків, - Генштаб ЗСУ

На аеродромі Тирасполь (Придністров’я) триває підготовка для прийому літаків.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків", - йдеться у повідомленні.

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