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На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків, - Генштаб ЗСУ

тирасполь

На аеродромі Тирасполь (Придністров’я) триває підготовка для прийому літаків.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) Молдова (2064) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+71
Цікаво через чій повітряний простір вони будуть летіти?
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06.04.2022 09:47
+53
Придністров'я та Молдова не мають виходу в Чорне море!
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06.04.2022 09:51
+39
Территория Молдовы. А там какашек у санду - полный подгузник. А как дышала, как дышала.
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06.04.2022 09:52
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Треба почекати поки там їх збереться певна кількість, потім знищити разом зі злітною смугою!
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06.04.2022 10:36 Відповісти
Молдавия - одна из двух стран Европы( и Сербия) , которая имеет авиационное сообщение с Россией. Вот такой тыл у Украины.
( В списке 52 страны мира)
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06.04.2022 10:40 Відповісти
Откуда такие сведения то? Закрыто сообщение с рэфией и не возобновляется. Это рэфия объявила о возобновлении полетов якобы с 9 апреля. Только Молдову об этом забыла спросить. Управление гражданской авиации Молдовы уже выступило с опровержением.
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06.04.2022 11:13 Відповісти
Мрлдова как сообщатся будет если со всех сторон окружен теми кто против сообщения..
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Потрібно збивати,, будуть летіти зі сторони чорного моря.
Хочуть розтягнути підрозділи збройних сил
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06.04.2022 10:42 Відповісти
Оркам треба летіти через Молдову або Україну.
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06.04.2022 10:42 Відповісти
Не надо рассказывать басни, с 2014 года ВСЕ снабжение этой недореспублики исключительно через Молдову ( включая ротацию вояк через аэропорт Кишинева) Также Молдова охотно продает топливо, продукты и другое снабжение это военной группировке. И с какого перепуга Украина должна решать проблемы Молдавии? Незаконная республика это проблема Молдавии, у нас своего головняка хватает.
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06.04.2022 11:00 Відповісти
Закрити повітряний простір, та збивати все що рухається!!!
У нас військовий стан...
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06.04.2022 10:48 Відповісти
Только вчера писали,шо : 5 апреля 2022, 18:23 "Армию" Приднестровья распустили по домам: боевики боятся идти на Одессу - Братчук Военное командование РФ, по всей видимости, отказалось от идеи использовать контингент в Приднестровье для наступления на Одессу. По последним данным, Одесчине не нужно в ближайшее время опасаться нападения российских войск со стороны непризнанного Приднестровья. Свидетельств подготовки к подобной операции не наблюдается. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Украина 24" представитель Штаба обороны Одессы Сергей Братчук. Он заверил, что украинская разведка тщательно следит за Приднестровьем, которое является молдавским аналогом "Л/ДНР". Там, помимо сепаратистских вооруженных группировок, присутствует и российский якобы "миротворческий контингент". "Отмечалась некая активность несколько дней назад. Что-то пытались оккупационные российские войска сделать… И какую-то активность пытались проявить "военнослужащие" Приднестровья", - сообщил Братчук. Он уточнил, что из этой активности ничего не вышло. Местные наемники-сепаратисты категорически отказываются переходить границу Украины. "Морально-психологическое состояние этих так называемых "бойцов" настолько низкое, что их буквально распустили по домам. Они, мягко говоря, боятся идти сюда и вступать в бой с украинскими Вооруженными силами… Они понимают, что получат такое противодействие, какое получил российский десант при попытке в первые дни большой войны прощупать нашу береговую оборону… Чем это закончилось, мы все помним", - рассказал представитель Штаба.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/249357_1649157790
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06.04.2022 10:51 Відповісти
Так это - може збивать, не?...
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06.04.2022 10:51 Відповісти
не просто можна,це необхідно робити, інакше війну не виграти!
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06.04.2022 10:54 Відповісти
объявить бесполетную зону над приднестровьем и сразу сбивать
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06.04.2022 10:56 Відповісти
Не...
Сначала сбивать, а потом сказать - Мы объявляли, вы просто не услышали...
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06.04.2022 11:28 Відповісти
Тоже неплохо придумано!
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06.04.2022 11:39 Відповісти
Если рискнуть лететь над Украиной, то так и будет. Вопрос в том, что - не дадут ли (за халявный газ) добро на пролет румыны и молдаване?
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Сразу сбивать нахрен, прямо при посадке!
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06.04.2022 10:55 Відповісти
Пам'ятаю у 2014 році наші воїни на Донбасі, біля Донецька здається, заходили на чергування через сепарські блок пости. Там їх кацапи перевіряли. Перевіряли зброю і скільки магазинів у кожного. (цей п%здець не можу знайти на ютубі). Що до перельоту ворожих літаків через нашу територію, то все можливо. Кордони з пнр та білосрусью не заблоковані. Будемо чекати поки туди перевезуть рашистські війська, а потім Абдристович буде всіх заспокоювати, що ми мужньо відбиваємо ворлжі атаки з приднестров'я....
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06.04.2022 10:56 Відповісти
Уже забыл, что такое ДАП?

https://www.youtube.com/watch?v=bNm-BHPXY4o Ротація «кіборгів» за домовленістю з бойовиками
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06.04.2022 22:40 Відповісти
Одно к сожалению могу сказать. в Кишиневе сепаров дофига.
Но уже с каждым годом меньше..
В 15 году с георгленточками это был треш.
Посмотрим в этом году на 9е мая..
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06.04.2022 10:57 Відповісти
Дивлюсь на мапу і запитую: яким -таким дивним чіном орки можуть долетіти на теріторію придністров,я, та навіть Молдови, оминув теріторію України та Румунії?!
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06.04.2022 11:03 Відповісти
А вони зараз що, запитують дозволу на користування повітряним простором України?
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06.04.2022 11:30 Відповісти
150 самолетов уже приземлились...
На постоянно...
В землю
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06.04.2022 12:26 Відповісти
орки вжє тричі намагались "без дозволу" літаками ІЛ-76 висадити свій десант в Україні... Алє "шось пішло не так"...
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06.04.2022 14:03 Відповісти
Это даже круче чем морской десант.
Если какие-то кацапские самолеты и долетят до Тирасполя, то будет Чернобаевка.
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06.04.2022 11:08 Відповісти
А чого ніхто не пише,що лівобережна частина Придністров'я до 1940 року була в складі Української РСР? Що там приблизно третина українців? Хай Молдова добровільно,згідно до міжнароднго права ,відасть Украіні цю частину Придністров'я,що нівелює загрози з того напрямку,але тамтешні мешканці жахнуться українського "тарифного геноциду" ,так що не будуть в захваті від такої перспективи. На боці Придністров'я,свого часу ,в 1992 р. воювало УНА-УНСО,хоча потім вони це вважали за свою політичну помилку,але вони на щось,все ж таки сподівались,мали причини це робити.
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06.04.2022 11:14 Відповісти
Кроме тарифного геноцида есть еще и зарплатный геноцид, который это компенсирует.
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06.04.2022 11:26 Відповісти
Мешканці ПМР скоро відчують, що таке блокада. Коли в крамницях буде пусто, а всі ПМР- ки підприємства зупиняться. Україні територія Молдови не потрібна. Це тільки у вас ******* ПМРівців кацапській замашкі у когось, щось віджати.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Ну так и бессарабия тоже была молдавской ) и что теперь. отжимать. просить ? чи шо.. Не пишите глупостей.
Это как с крымом. его типа подарили. и две области так же отжали.
только об этом почему то молчат.
А подарили потому что сухой остров ни кому тогда не нужен был.
А вот когда протянули канал. электрику. газ. дороги.
Вспомнили с.ки за него.
Еще бы еще вспомнили румынов в Одессе )
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06.04.2022 11:35 Відповісти
Может быть все проще. Может быть забирают что-то или кого-то. Например, боеприпасы со складов. Или мясо миротворческое на Крым.
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06.04.2022 11:25 Відповісти
В недореспубліці можна влаштувати кацапам "Чорнобаївку 2.0".
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Жоден кацапський транспортний літак не зміг нічого довезти на територію України. Теж саме стосується і тираспольського недоаеродрому
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Якщо Молдова пропустить ці літаки, українські війська не пустять тих що прибули на свою територію. А от коли "прибульці" будуть брати Кишинів за для хоч якої перемоги, ми будемо висловлювати глибоку стурбованість.
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Мое скромное мнение...ничего у них с этим аэродромом да и вообще напасть с той стороны не получится.
Так как появиться повод их прихлопнуть. и они это знают.
Это если будет, уже как последний выдох перед капитуляцией.
Все будет Украина !

п.с. Не стоит ругаться. враг у нас один..
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06.04.2022 11:40 Відповісти
долбануть пару раз Градами по ВПП в Тирасполе - и пусть готовятся дальше
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06.04.2022 11:46 Відповісти
От не бачу і ніколи не бачив заяви нашого МЗС з приводу загрози зі сторони території Молдови. І нема викликів послів Білокацапії з врученням ноти про вторгнення, обстріли та пуски ракет з їхньої території. А це ж потрібно за кожним разом робити.
І про Придністров'я. Якщо звідти підуть колони і наступ, то знову все тиштом-нишком без протестів до керівництва Молдови? А якщо потрібно буде у відповідь нанести удари, то тоді Молдова нам ноти та протести слати буде?
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06.04.2022 12:18 Відповісти
Вот пусть молдову и окупируют, может поумнеют.
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06.04.2022 12:24 Відповісти
ШО ЗА БРЕД? - если орки выведут своих отс0сов с приднестровья, то или кишинёв отдуплится, или ОДЕССА даст им песды и отожмёт Приднестровье в свою область
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06.04.2022 12:50 Відповісти
Самый момент *********** полосу из Румынии.
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06.04.2022 13:35 Відповісти
Парочка ракет заблудилась во время учений.
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06.04.2022 13:36 Відповісти
Парочка натовских ракет. Типа звиняйте.
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06.04.2022 13:37 Відповісти
АТАКУЙМО ЦЮ МРАЗОТУ ПЕРШИМИ! Знести прідністровіє!
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06.04.2022 14:53 Відповісти
ТИРАСПОЛЬКА БУДЕТ !)
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06.04.2022 15:03 Відповісти
Чернобаевку переносят в Тирасполь.
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06.04.2022 17:15 Відповісти
Інфраструктурно привезти в недіючий стан. Превентивно. У нас війна з російською армією на законодавчому рівні.
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06.04.2022 18:05 Відповісти
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