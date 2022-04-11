РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8614 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 912 18

РФ может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе, - британская разведка

фосфорні

Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова против Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.

Кроме того, разведчики Великобритании говорят о том, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв гражданского населения.

Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что вооруженные силы накануне отразили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Донетчины вывезли во Львовскую область около 50 раненых, - ОВА

Великобритания (4947) Мариуполь (5708) обстрел (27057) разведка (4171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
А Маріуполь ще є? Його забули,віддали історії і занесли в архів. Великий екзамен, який не зданий ні керівництвом ні,вибачте,ЗСУ. Вони самі писали,що по Маріуполь єекзаменом війни. Знали і нічого не зробили. Слава Маріуполю і його захисникам.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:35
+7
показать весь комментарий
11.04.2022 09:43
+5
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Маріуполь ще є? Його забули,віддали історії і занесли в архів. Великий екзамен, який не зданий ні керівництвом ні,вибачте,ЗСУ. Вони самі писали,що по Маріуполь єекзаменом війни. Знали і нічого не зробили. Слава Маріуполю і його захисникам.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:35 Ответить
администрация президента Байдена готова предоставить Украине оружие, которое позволит атаковать российские военные аэродромы.

Об этом сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.

«У них будет способность поражать более глубокие цели», - сказал и там.

Украине это обходимо, мы бы смогли более быстро уничтожить врага, но радоваться до официального заявления пока рано. Предположительно речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:36 Ответить
Фосфор на производство удобрений и выращиванию пшенички критически необходим,а они людям на головы его сыпят
показать весь комментарий
11.04.2022 09:37 Ответить
Одичалые❗😜
показать весь комментарий
11.04.2022 09:39 Ответить
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
показать весь комментарий
11.04.2022 09:40 Ответить
Цей текст розміщений на сторінці ФБ 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Вони також воюють в Маріуполі.

https://www.facebook.com/36obrmp/
показать весь комментарий
11.04.2022 09:50 Ответить
був на наших Миколаївських новинах
показать весь комментарий
11.04.2022 09:58 Ответить
Люська щас воспылает праведным гневом. Ведь это "разкачивание лодки". А ещё Люська говорит что Буча-то не ужас. Ужас-это то что выражается недовольство зелёной шоблой коллабораньов "ради чьих-то рейтингов". Циничный,лживый ублюдок.
показать весь комментарий
11.04.2022 10:33 Ответить
Не понятно, чего их не поддерживают? Хотя бы снабжением❗
показать весь комментарий
11.04.2022 10:03 Ответить
Как Там всё простреливается и сбивается .Недавно вертолёт туда посылали и его сбили .Почти все летевшие туда погибли
показать весь комментарий
11.04.2022 11:13 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 09:43 Ответить
Чим далі тим більш явною є манюпулятивна і заказушна позиція по Маріуполю. Всім писякам, не писять би а взять автомат в зуби і на деплокування. Всі бачать, які важкі бої всюди, немає укомплектованого резерву тому, що не вистачає техніки, . Але цензор далі свідомо грається з темою деблокади. Грайтесь далі. Маятник суспільної думки вже колихнуло в інший бік. І ті плюшки які ви мали заробити для патрона тепер будуть тільки танути. Всім адекватним людям ясно, що солдати які тримаються 45 днів і воюють далі явно мають харчі, воду, ********** т.д. А військовим зрозуміло, що контингент готувався заздалегіть. І що до останнього тижня в сталінград були нитки. В цілому, патрон загрався із спекуляцією. Підготовка до виборів під час війни - це дно.
показать весь комментарий
11.04.2022 10:29 Ответить
Скільки зараз в подоляка за висер? "Воєнні" доплачують?
показать весь комментарий
11.04.2022 10:35 Ответить
Не слідкую за подоляками, але цензор раніше читав. Зараз це в курятник і міжсобойчик для своїх перетворилось. Кацапів підклиняних нагадуєте.
показать весь комментарий
11.04.2022 10:53 Ответить
Підклиняні ті,хто напередодні вторгнення Чонгар розміновує.
показать весь комментарий
11.04.2022 10:57 Ответить
Шановні Михайло Забродський. Сергій Наєв. Ігор Смешко. Андрій Білецький. Дмитро Ярош ! Дуже важлива Ваша думка щодо можливості деблокації Маріуполя ! Адже суспільству нав"язують лише одну думку - здачу міста рашистам.
показать весь комментарий
11.04.2022 13:50 Ответить
"Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
===============

[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
показать весь комментарий
11.04.2022 13:55 Ответить
 
 