РФ может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе, - британская разведка
Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова против Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.
Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.
Кроме того, разведчики Великобритании говорят о том, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв гражданского населения.
Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что вооруженные силы накануне отразили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.
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+7 Валентина Саюн
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+7 Ksenia VB
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+5 Мирон Левицький #513800
показать весь комментарий11.04.2022 09:40
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Об этом сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», - сказал и там.
Украине это обходимо, мы бы смогли более быстро уничтожить врага, но радоваться до официального заявления пока рано. Предположительно речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS.
Вони також воюють в Маріуполі.
https://www.facebook.com/36obrmp/
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."