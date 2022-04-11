РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка
Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Британська розвідка заявила, що битва за Маріуполь посилюється, що підвищує ймовірність застосування фосфорних боєприпасів Росією.
Окрім того, розвідники Великої Британії говорять про те, що Росія продовжує використовувати некеровані бомби. Це значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.
Британія підтвердила інформацію Міноборони України про те, що Збройні сили напередодні відбили кілька атак у Донецькій та Луганській області, знищивши кілька російських танків, автомобілів та артилерійських систем.
Топ коментарі
+7 Валентина Саюн
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+7 Ksenia VB
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+5 Мирон Левицький #513800
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Об этом сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», - сказал и там.
Украине это обходимо, мы бы смогли более быстро уничтожить врага, но радоваться до официального заявления пока рано. Предположительно речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS.
Вони також воюють в Маріуполі.
https://www.facebook.com/36obrmp/
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!
понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!
Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.
За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."