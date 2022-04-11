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РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка

фосфорні

Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка заявила, що битва за Маріуполь посилюється, що підвищує ймовірність застосування фосфорних боєприпасів Росією.

Окрім того, розвідники Великої Британії говорять про те, що Росія продовжує використовувати некеровані бомби. Це значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Британія підтвердила інформацію Міноборони України про те, що Збройні сили напередодні відбили кілька атак у Донецькій та Луганській області, знищивши кілька російських танків, автомобілів та артилерійських систем.

Також читайте: Зеленський про Маріуполь: Якщо це серце перестане битися - наші позиції в ООС та на перемовинах стануть слабшими

Автор: 

Велика Британія (5571) Маріуполь (3226) обстріл (28378) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+7
А Маріуполь ще є? Його забули,віддали історії і занесли в архів. Великий екзамен, який не зданий ні керівництвом ні,вибачте,ЗСУ. Вони самі писали,що по Маріуполь єекзаменом війни. Знали і нічого не зробили. Слава Маріуполю і його захисникам.
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11.04.2022 09:35
+7
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11.04.2022 09:43
+5
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:40
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А Маріуполь ще є? Його забули,віддали історії і занесли в архів. Великий екзамен, який не зданий ні керівництвом ні,вибачте,ЗСУ. Вони самі писали,що по Маріуполь єекзаменом війни. Знали і нічого не зробили. Слава Маріуполю і його захисникам.
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11.04.2022 09:35 Відповісти
администрация президента Байдена готова предоставить Украине оружие, которое позволит атаковать российские военные аэродромы.

Об этом сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.

«У них будет способность поражать более глубокие цели», - сказал и там.

Украине это обходимо, мы бы смогли более быстро уничтожить врага, но радоваться до официального заявления пока рано. Предположительно речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS.
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11.04.2022 09:36 Відповісти
Фосфор на производство удобрений и выращиванию пшенички критически необходим,а они людям на головы его сыпят
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11.04.2022 09:37 Відповісти
Одичалые❗😜
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11.04.2022 09:39 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:40 Відповісти
Цей текст розміщений на сторінці ФБ 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Вони також воюють в Маріуполі.

https://www.facebook.com/36obrmp/
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11.04.2022 09:50 Відповісти
був на наших Миколаївських новинах
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11.04.2022 09:58 Відповісти
Люська щас воспылает праведным гневом. Ведь это "разкачивание лодки". А ещё Люська говорит что Буча-то не ужас. Ужас-это то что выражается недовольство зелёной шоблой коллабораньов "ради чьих-то рейтингов". Циничный,лживый ублюдок.
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11.04.2022 10:33 Відповісти
Не понятно, чего их не поддерживают? Хотя бы снабжением❗
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11.04.2022 10:03 Відповісти
Как Там всё простреливается и сбивается .Недавно вертолёт туда посылали и его сбили .Почти все летевшие туда погибли
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11.04.2022 11:13 Відповісти
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11.04.2022 09:43 Відповісти
Чим далі тим більш явною є манюпулятивна і заказушна позиція по Маріуполю. Всім писякам, не писять би а взять автомат в зуби і на деплокування. Всі бачать, які важкі бої всюди, немає укомплектованого резерву тому, що не вистачає техніки, . Але цензор далі свідомо грається з темою деблокади. Грайтесь далі. Маятник суспільної думки вже колихнуло в інший бік. І ті плюшки які ви мали заробити для патрона тепер будуть тільки танути. Всім адекватним людям ясно, що солдати які тримаються 45 днів і воюють далі явно мають харчі, воду, ********** т.д. А військовим зрозуміло, що контингент готувався заздалегіть. І що до останнього тижня в сталінград були нитки. В цілому, патрон загрався із спекуляцією. Підготовка до виборів під час війни - це дно.
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11.04.2022 10:29 Відповісти
Скільки зараз в подоляка за висер? "Воєнні" доплачують?
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11.04.2022 10:35 Відповісти
Не слідкую за подоляками, але цензор раніше читав. Зараз це в курятник і міжсобойчик для своїх перетворилось. Кацапів підклиняних нагадуєте.
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11.04.2022 10:53 Відповісти
Підклиняні ті,хто напередодні вторгнення Чонгар розміновує.
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11.04.2022 10:57 Відповісти
Шановні Михайло Забродський. Сергій Наєв. Ігор Смешко. Андрій Білецький. Дмитро Ярош ! Дуже важлива Ваша думка щодо можливості деблокації Маріуполя ! Адже суспільству нав"язують лише одну думку - здачу міста рашистам.
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11.04.2022 13:50 Відповісти
"Страшні слова... Я нічого не можу добавити від себе... Тут усе.
Подібне перед цим сказав командир азовців. Два тижні тому у владі перестали відповідати на їхні дзвінки... Два тижні тому фашистську москву назвали майбутнім гарантом безпеки України...
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[Переслано від ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS]
"Сьогодні буде крайній бій, далі - врукопашну": 36-та окрема бригада морської піхоти з Маріуполя звернулася до влади !!!

понеділок, 11 квітень 2022 р
36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікувала звернення з Маріуполя !!!

Дорогий український народе. Ми - 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 року вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України.
З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з атилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снаряди, 20 мін та трохи "енлавів" і Старлінк Ілона Маска - спасибі, Ілоне, він витримав чимало авіаударів і досі працює. Більше нам нічого не передали.
Без Б/К (боєкомплекту - Н.), не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив,скував вогнем, і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Ми доповідали про це в ОТУ "Схід" та вони починали планувати операцію. Содоль, Делятицький намагалися щось зробити, але їх старші штаби завертали. Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили "тримайтеся, ми працюємо", обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду.
Ми розмовляли з Гарантом. котрий гарантував нам або
політичне, або військове вирішення ситуації. Понад місяць морпіхи воювали без поповнення ***********, без їжі, без води, мало не сьорбаючи з калюжі, та гинули пачками. Гора поранених складає майже половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити - повертаються до строю. Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося.
Мудрі генерали радять забирати ********** у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через боягузтво повідомляти по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки БК не залишилося. Далі - в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких - полон."
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11.04.2022 13:55 Відповісти
 
 