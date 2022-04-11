РФ може застосувати фосфорні боєприпаси в Маріуполі, - британська розвідка

Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка заявила, що битва за Маріуполь посилюється, що підвищує ймовірність застосування фосфорних боєприпасів Росією.

Окрім того, розвідники Великої Британії говорять про те, що Росія продовжує використовувати некеровані бомби. Це значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Британія підтвердила інформацію Міноборони України про те, що Збройні сили напередодні відбили кілька атак у Донецькій та Луганській області, знищивши кілька російських танків, автомобілів та артилерійських систем.

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