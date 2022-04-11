Ericsson приостанавливает деятельность в России
Шведская компания Ericsson прекращает деятельность в России на неопределенные сроки на фоне новых санкций ЕС. Сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского Союза теперь компания на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку бизнеса на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
ЕС в пятницу ввел очередной пакет санкций против России.
В частности, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Также вводится запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности.
Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов. Так, к примеру, МТС в октябре 2021 года договорилась с Ericsson о стратегическом сотрудничестве по созданию выделенных 5G-ready сетей для российских промышленных предприятий. Тогда в российской компании говорили, что с 2019 года реализовали с Ericsson более 15 пилотных проектов в этой сфере.
Tele2 в марте 2021 года расширил заключенное в 2019 году соглашение с Ericsson и в рамках новых договоренностей до 2023 года планировал внедрить 50 тыс. новых базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G (5G-ready) в 27 регионах России.
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Какой смысл тогда? Та биомасса даже рада ничего не делать и получать за это деньги, на этом фоне рейтинги ***** ещё больше растут