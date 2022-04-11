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Ericsson приостанавливает деятельность в России

ericsson

Шведская компания Ericsson прекращает деятельность в России на неопределенные сроки на фоне новых санкций ЕС. Сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского Союза теперь компания на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку бизнеса на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

ЕС в пятницу ввел очередной пакет санкций против России.

В частности, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Также вводится запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности.

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Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов. Так, к примеру, МТС в октябре 2021 года договорилась с Ericsson о стратегическом сотрудничестве по созданию выделенных 5G-ready сетей для российских промышленных предприятий. Тогда в российской компании говорили, что с 2019 года реализовали с Ericsson более 15 пилотных проектов в этой сфере.

Tele2 в марте 2021 года расширил заключенное в 2019 году соглашение с Ericsson и в рамках новых договоренностей до 2023 года планировал внедрить 50 тыс. новых базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G (5G-ready) в 27 регионах России.

Автор: 

россия (95467) санкции (11282) Ericsson (1)


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Топ комментарии
+4
Все одно підуть з рф,ну поплатять з/п рашистам місяць-два,а потім все кінець,це ж західний бізнес де оперативни витрати не передбачають такі страхові виплати, тим паче росія зараз має такі ризики ,що ніяки страховики не будуть мати з нею справи чи тим бізнесом який там завис.
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11.04.2022 11:55
+4
Санкції та всілякі ембарго - це повільна, але невпинна робота на знищення економіки ворога. Це - повільний процес. Тому, щоб не дуже розчаровуватись, навіть не думайте, що чувакам там шось заборонять і вони перестануть воювати.
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11.04.2022 12:12
+3
Серед співробітників Ерікссону і взагалі айтишніків мінімальний відсоток запутинців. Тут найболюче, це відсутність доступу до нового обладнання та згортання багатьох мільонних проектів у телекомі. Сенс припинення бізнесів у Росії взагалі не в тому, щоб у 50 росіян зарплатню відібрати.
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11.04.2022 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Все одно підуть з рф,ну поплатять з/п рашистам місяць-два,а потім все кінець,це ж західний бізнес де оперативни витрати не передбачають такі страхові виплати, тим паче росія зараз має такі ризики ,що ніяки страховики не будуть мати з нею справи чи тим бізнесом який там завис.
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11.04.2022 11:55 Ответить
Даже если перестанут платить через 2 месяца, война у нас сейчас и нам надо сейчас им больно сделать, а не когда-то потом
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11.04.2022 12:00 Ответить
Санкції та всілякі ембарго - це повільна, але невпинна робота на знищення економіки ворога. Це - повільний процес. Тому, щоб не дуже розчаровуватись, навіть не думайте, що чувакам там шось заборонять і вони перестануть воювати.
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11.04.2022 12:12 Ответить
Та це зрозуміло,але їм так звана корпоративна етика заважає,найкращій варіант для них виплатити одноразову компенсацію і все ,бо чим більше часу вони там затримаються тим більше вони отримають збитків.Дехто це відразу зрозумів,а до когось трохи з часом доходить.
Дивіться-"Французький фінансовий конгломерат Société Générale йде з російського ринку, де він працював з далекого 1993 року.Його основний актив - Росбанк - буде проданий групі компаній Інтеррос Володимира Потаніна, повідомляє https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/cession-russian-activities сайт Société Générale
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11.04.2022 12:20 Ответить
Больно - це призупинили поставки клієнтам. Скоро на сигнальні багаття переводитимуть спілкування, бо не буде нормального обладнання для телекому. На китайців вже десяток років замінити нічого повністю не можуть.
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11.04.2022 12:33 Ответить
Мне интересно, все фирмы, которые вышли, продолжают платить зарплату работникам.
Какой смысл тогда? Та биомасса даже рада ничего не делать и получать за это деньги, на этом фоне рейтинги ***** ещё больше растут
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11.04.2022 11:59 Ответить
Це тимчасове явище,я вас запевняю,рашистів очікує тотальне безробіття та падіння рівня життя,якщо Україна з часом відродиться, то на рф можна вже ставити крапку.
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11.04.2022 12:25 Ответить
Серед співробітників Ерікссону і взагалі айтишніків мінімальний відсоток запутинців. Тут найболюче, це відсутність доступу до нового обладнання та згортання багатьох мільонних проектів у телекомі. Сенс припинення бізнесів у Росії взагалі не в тому, щоб у 50 росіян зарплатню відібрати.
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11.04.2022 12:35 Ответить
Дуже гарна звістка. Там більша частина коммунікацій та моб звʼязку на ериксоні. Свопнути на говняний хуавей - то не так швидко...
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11.04.2022 12:10 Ответить
В хуавея тільки радіочастина більш-менш нормальна. Всякі білінги, CRM системи виглядають також, як інтерфейс телефону сяомі і працюють так, що соромно використовувати. Дуже сирі продукти в них. Вже десять років рашисти переходять, але зась
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11.04.2022 12:41 Ответить
Да ладно, весь лайф в Украине на Хуавей работает хотя начинали на Эриксон
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11.04.2022 13:28 Ответить
І близько не весь, не знаєш - не ляпай. Пакетна мережа - була Affirmed networks, стала Ericcson, хуавейського білінгу та CRM там взагалі не було.
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11.04.2022 13:31 Ответить
В Одессе процентов на 70 на Хуавей все построено.
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11.04.2022 13:45 Ответить
Зрозуміло, ти про базові станції, яки з хуавея переключають поступово. Радіочастина (уся) це тілько 30% обладнання, а ти навіть не про всю радіомережу кажеш.
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11.04.2022 14:05 Ответить
У лайфі насправді мало чого хуавеєвського, я так поміркував: а ти походу крємлєботіна і кремлядьскою пишеш. А ну відповідай українською мені.
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11.04.2022 13:34 Ответить
Чувак я в астелите работал с момента основания, а до этого в UMC это было очень давно, ещё когда вы пешком пож стол ходили. Раньше использовали алькотель и Эриксон, теперь все поголовно на Huawei переходят из-за цены которая почти вдвое ниже
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11.04.2022 13:55 Ответить
ти зараз про радіочастину чи що? Половину радіо переводили на хуавей до війни, з 2016 вже почали з нього уходити. Якщо ти не кремлєбот, то відповідай українською, а якщо дійсно працював у Астелиті, то давай, конкретизуй які ноди та бізнес-функції ти маєш наувазі. Щє раз повторюсь: ніяких білінгів та CRM, або інших business support systems у Астеліта не було і не планується, пакетна мережа переводиться з американської Affirmed networks на Ericsson. Повністю на хуавеї навіть China Mobile не працює
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11.04.2022 14:01 Ответить
Могу на английском, украинским владею плохо
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11.04.2022 14:06 Ответить
Зрозуміло, ботяра.
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11.04.2022 14:12 Ответить
Після того, як китайське кгб використало хуавей для атаки на операторів Австралії, весь цивілізований світ почав викидувати хуавеєвське радіо та комутатори на смітники. Вже й Україна закінчує, а в тебе інфа або локально-кацапська, або з початку 2000х
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11.04.2022 14:24 Ответить
Так менять оборудование стали из-за шпионажа китайской КГБ или из-за того что оборудование дерьмовое?
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11.04.2022 15:52 Ответить
Zachem oplacivatj otpusk, jesli srok neopredelonnij?
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11.04.2022 14:14 Ответить
 
 