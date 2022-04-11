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Новини
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Ericsson призупиняє діяльність у Росії

ericsson

Шведська компанія Ericsson припиняє діяльність у Росії на невизначений термін на тлі нових санкцій ЄС. Співробітників відправлять у оплачувану відпустку.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці лютого Ericsson призупинила всі поставки клієнтам у Росії. У світлі недавніх подій та санкцій Європейського Союзу тепер компанія на невизначений термін призупинить свою діяльність з клієнтами в Росії. Ericsson обговорює з клієнтами та партнерами призупинення бізнесу на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

ЄС у п'ятницю запровадив черговий пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС вирішив запровадити обмеження на експорт квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту. Також вводиться заборона на постачання в Росію технологій, призначених для цивільних мереж зв'язку, які є власністю організації, яка контролюється державою або має понад 50% державної власності.

Читайте: ЄС запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

Ericsson є постачальником телеком-обладнання найбільших російських операторів. Так, наприклад, МТС у жовтні 2021 року домовилася з Ericsson про стратегічне співробітництво щодо створення виділених 5G-ready мереж для російських промислових підприємств. Тоді у російській компанії говорили, що з 2019 року реалізували з Ericsson понад 15 пілотних проектів у цій сфері.

Tele2 у березні 2021 року розширив укладену у 2019 році угоду з Ericsson і в рамках нових домовленостей до 2023 року планував запровадити 50 тис. нових базових станцій 4G/3G/2G за підтримкою технології 5G (5G-ready) у 27 регіонах Росії.

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Ericsson (14)


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Топ коментарі
+4
Все одно підуть з рф,ну поплатять з/п рашистам місяць-два,а потім все кінець,це ж західний бізнес де оперативни витрати не передбачають такі страхові виплати, тим паче росія зараз має такі ризики ,що ніяки страховики не будуть мати з нею справи чи тим бізнесом який там завис.
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11.04.2022 11:55
+4
Санкції та всілякі ембарго - це повільна, але невпинна робота на знищення економіки ворога. Це - повільний процес. Тому, щоб не дуже розчаровуватись, навіть не думайте, що чувакам там шось заборонять і вони перестануть воювати.
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11.04.2022 12:12
+3
Серед співробітників Ерікссону і взагалі айтишніків мінімальний відсоток запутинців. Тут найболюче, це відсутність доступу до нового обладнання та згортання багатьох мільонних проектів у телекомі. Сенс припинення бізнесів у Росії взагалі не в тому, щоб у 50 росіян зарплатню відібрати.
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11.04.2022 12:35
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Все одно підуть з рф,ну поплатять з/п рашистам місяць-два,а потім все кінець,це ж західний бізнес де оперативни витрати не передбачають такі страхові виплати, тим паче росія зараз має такі ризики ,що ніяки страховики не будуть мати з нею справи чи тим бізнесом який там завис.
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11.04.2022 11:55 Відповісти
Даже если перестанут платить через 2 месяца, война у нас сейчас и нам надо сейчас им больно сделать, а не когда-то потом
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11.04.2022 12:00 Відповісти
Санкції та всілякі ембарго - це повільна, але невпинна робота на знищення економіки ворога. Це - повільний процес. Тому, щоб не дуже розчаровуватись, навіть не думайте, що чувакам там шось заборонять і вони перестануть воювати.
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Та це зрозуміло,але їм так звана корпоративна етика заважає,найкращій варіант для них виплатити одноразову компенсацію і все ,бо чим більше часу вони там затримаються тим більше вони отримають збитків.Дехто це відразу зрозумів,а до когось трохи з часом доходить.
Дивіться-"Французький фінансовий конгломерат Société Générale йде з російського ринку, де він працював з далекого 1993 року.Його основний актив - Росбанк - буде проданий групі компаній Інтеррос Володимира Потаніна, повідомляє https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/cession-russian-activities сайт Société Générale
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11.04.2022 12:20 Відповісти
Больно - це призупинили поставки клієнтам. Скоро на сигнальні багаття переводитимуть спілкування, бо не буде нормального обладнання для телекому. На китайців вже десяток років замінити нічого повністю не можуть.
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11.04.2022 12:33 Відповісти
Мне интересно, все фирмы, которые вышли, продолжают платить зарплату работникам.
Какой смысл тогда? Та биомасса даже рада ничего не делать и получать за это деньги, на этом фоне рейтинги ***** ещё больше растут
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11.04.2022 11:59 Відповісти
Це тимчасове явище,я вас запевняю,рашистів очікує тотальне безробіття та падіння рівня життя,якщо Україна з часом відродиться, то на рф можна вже ставити крапку.
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11.04.2022 12:25 Відповісти
Серед співробітників Ерікссону і взагалі айтишніків мінімальний відсоток запутинців. Тут найболюче, це відсутність доступу до нового обладнання та згортання багатьох мільонних проектів у телекомі. Сенс припинення бізнесів у Росії взагалі не в тому, щоб у 50 росіян зарплатню відібрати.
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11.04.2022 12:35 Відповісти
Дуже гарна звістка. Там більша частина коммунікацій та моб звʼязку на ериксоні. Свопнути на говняний хуавей - то не так швидко...
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11.04.2022 12:10 Відповісти
В хуавея тільки радіочастина більш-менш нормальна. Всякі білінги, CRM системи виглядають також, як інтерфейс телефону сяомі і працюють так, що соромно використовувати. Дуже сирі продукти в них. Вже десять років рашисти переходять, але зась
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11.04.2022 12:41 Відповісти
Да ладно, весь лайф в Украине на Хуавей работает хотя начинали на Эриксон
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11.04.2022 13:28 Відповісти
І близько не весь, не знаєш - не ляпай. Пакетна мережа - була Affirmed networks, стала Ericcson, хуавейського білінгу та CRM там взагалі не було.
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11.04.2022 13:31 Відповісти
В Одессе процентов на 70 на Хуавей все построено.
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11.04.2022 13:45 Відповісти
Зрозуміло, ти про базові станції, яки з хуавея переключають поступово. Радіочастина (уся) це тілько 30% обладнання, а ти навіть не про всю радіомережу кажеш.
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11.04.2022 14:05 Відповісти
У лайфі насправді мало чого хуавеєвського, я так поміркував: а ти походу крємлєботіна і кремлядьскою пишеш. А ну відповідай українською мені.
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11.04.2022 13:34 Відповісти
Чувак я в астелите работал с момента основания, а до этого в UMC это было очень давно, ещё когда вы пешком пож стол ходили. Раньше использовали алькотель и Эриксон, теперь все поголовно на Huawei переходят из-за цены которая почти вдвое ниже
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11.04.2022 13:55 Відповісти
ти зараз про радіочастину чи що? Половину радіо переводили на хуавей до війни, з 2016 вже почали з нього уходити. Якщо ти не кремлєбот, то відповідай українською, а якщо дійсно працював у Астелиті, то давай, конкретизуй які ноди та бізнес-функції ти маєш наувазі. Щє раз повторюсь: ніяких білінгів та CRM, або інших business support systems у Астеліта не було і не планується, пакетна мережа переводиться з американської Affirmed networks на Ericsson. Повністю на хуавеї навіть China Mobile не працює
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11.04.2022 14:01 Відповісти
Могу на английском, украинским владею плохо
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11.04.2022 14:06 Відповісти
Зрозуміло, ботяра.
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11.04.2022 14:12 Відповісти
Після того, як китайське кгб використало хуавей для атаки на операторів Австралії, весь цивілізований світ почав викидувати хуавеєвське радіо та комутатори на смітники. Вже й Україна закінчує, а в тебе інфа або локально-кацапська, або з початку 2000х
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11.04.2022 14:24 Відповісти
Так менять оборудование стали из-за шпионажа китайской КГБ или из-за того что оборудование дерьмовое?
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11.04.2022 15:52 Відповісти
Zachem oplacivatj otpusk, jesli srok neopredelonnij?
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11.04.2022 14:14 Відповісти
 
 