Ericsson призупиняє діяльність у Росії

Шведська компанія Ericsson припиняє діяльність у Росії на невизначений термін на тлі нових санкцій ЄС. Співробітників відправлять у оплачувану відпустку.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці лютого Ericsson призупинила всі поставки клієнтам у Росії. У світлі недавніх подій та санкцій Європейського Союзу тепер компанія на невизначений термін призупинить свою діяльність з клієнтами в Росії. Ericsson обговорює з клієнтами та партнерами призупинення бізнесу на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

ЄС у п'ятницю запровадив черговий пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС вирішив запровадити обмеження на експорт квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту. Також вводиться заборона на постачання в Росію технологій, призначених для цивільних мереж зв'язку, які є власністю організації, яка контролюється державою або має понад 50% державної власності.

Читайте: ЄС запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

Ericsson є постачальником телеком-обладнання найбільших російських операторів. Так, наприклад, МТС у жовтні 2021 року домовилася з Ericsson про стратегічне співробітництво щодо створення виділених 5G-ready мереж для російських промислових підприємств. Тоді у російській компанії говорили, що з 2019 року реалізували з Ericsson понад 15 пілотних проектів у цій сфері.

Tele2 у березні 2021 року розширив укладену у 2019 році угоду з Ericsson і в рамках нових домовленостей до 2023 року планував запровадити 50 тис. нових базових станцій 4G/3G/2G за підтримкою технології 5G (5G-ready) у 27 регіонах Росії.