Санкции уничтожат целые отрасли экономики Беларуси, - министр

Министр экономики Беларуси Александр Червяков опасается, что западные санкции уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции со стороны западных недружественных стран - я бы назвал это экономическим геноцидом - полностью уничтожат ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики", - сказал Червяков.

В то же время продукция, поступающая на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.

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