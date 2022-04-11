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Санкции уничтожат целые отрасли экономики Беларуси, - министр

білорусь,бульба

Министр экономики Беларуси Александр Червяков опасается, что западные санкции уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции со стороны западных недружественных стран - я бы назвал это экономическим геноцидом - полностью уничтожат ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики", - сказал Червяков.

В то же время продукция, поступающая на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС обнародовал дополнительные санкции против Беларуси

Беларусь (7889) санкции (11282)


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Топ комментарии
+33
Ой а що такое пускай ваш бульбо фюрер покажет ух
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11.04.2022 12:00
+33
Экономический геноцид, тварь?! После зверств в Буче, которых не случилось бы, если таракан и хатоскрайники не помогали кацапам, после ракетных обстрелов и разбомбленной критической инфраструктуры Украины эта паскуда что-то там заикается про недружественные страны?!
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
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11.04.2022 12:11
+29
Походу, европейцы выловили всех креветок из беларусского моря
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11.04.2022 12:04
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Ой а що такое пускай ваш бульбо фюрер покажет ух
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11.04.2022 12:00 Ответить
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11.04.2022 12:16 Ответить
Походу, европейцы выловили всех креветок из беларусского моря
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11.04.2022 12:04 Ответить
Тепер расія буде годувати білорусів креветками. Або краватками, бо не помічає різниці.
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11.04.2022 13:09 Ответить
Качество и беларусская губерния это не совместимо...
Там все заточено под паРашу...
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11.04.2022 12:06 Ответить
У бульбо-фюрера был выбор! Или санкции на уничтожение экономики или территория мокшанским ракетам, самолетам и военным для нападения на мирную Украину. Он выбрал первое. Чего теперь скулить?
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11.04.2022 12:06 Ответить
А коли дозволили запускати ракети та наступати зі своєї территоріі, ви кого що хотіли знищити?
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11.04.2022 12:06 Ответить
В колгоспі шухер, раніше потрібно було думати.
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11.04.2022 12:08 Ответить
Экономический геноцид, тварь?! После зверств в Буче, которых не случилось бы, если таракан и хатоскрайники не помогали кацапам, после ракетных обстрелов и разбомбленной критической инфраструктуры Украины эта паскуда что-то там заикается про недружественные страны?!
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
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11.04.2022 12:11 Ответить
У белоруссов только один путь-снести Лукашенко и железный занавес на востоке,иначе Беларусь сгниет вместе с расией
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11.04.2022 12:12 Ответить
НЕ, они не смогут, у них в "жопе не кругло"!!! Пока цветы для "омона" на собирают, пока тапочки поснимают, им уже и ****...й наваляют!!!
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11.04.2022 12:15 Ответить
А с територии белорусии экономику Украины можно уничтожать ракетными обстрелами?
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11.04.2022 12:12 Ответить
Можно, но увы, у нас вместо ракетного комплекса "Гром" свежий асфальт и видосики от вавы и бравурного мудака люси арестовича.
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11.04.2022 12:18 Ответить
Там уже "рубиль бялоруський" был 2,57 за доляр, (на 24.02.2022) а стал с ходу 3,26!!!! И это только начало!!! Парашкий деревянный обвалился и вас за собой утащит!!! И будите друг другу все за рубли продавать как путлер хочет!! Вот тогда у вас экономика в жопе окажется!!! Уже недолго осталось!!!
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11.04.2022 12:12 Ответить
Зато теперь белорусьі могут прикупить по хорошим ценам у братушек почти новые детские игрушки и женские украшения...
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11.04.2022 12:17 Ответить
Ну и чудненько.
Чем больше гнидам бульбашам будет плохо, тем лучше для цивилизованного человечества.
Подонки *********- сосите у своего луки и его коленьки.
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11.04.2022 12:17 Ответить
Білорусії
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11.04.2022 12:18 Ответить
Министр экономики червяков боится санкций...
блджад
экономика червяков...

це 12 балів за п"ятибальною системою

знакове прізвище міністра для поведінки білорусі як держави
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11.04.2022 12:23 Ответить
Це не геноцид, це спеціальна економічна операція по порятунку білоруської економіки від грошей. Терпіть, не скигліть.
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11.04.2022 12:23 Ответить
Начинают давить на жалость, ну вот и решайте свои проблемы сами, вы суки дали свои земли рашке для атаки на нас. Пусть картофельный генерал у другана своего попросит бабла.
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11.04.2022 12:23 Ответить
Оно, ***#ть, что-то ещё о геноциде лопочет. Ты, ****, посмотри что вы вместе с россией в Украине натворили и продолжаете творить.
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11.04.2022 12:24 Ответить
Не бійтесь, білоруси, зараз великий економіст Лука (майже такий великий, як і Пу) приведе країну до розквіту, покаже, як треба керувать...
А серйозно - то і проти Білорусі треба санкцій, та побільше. Сам Лука нічого не зробить, тому побіжить до Пу. І варіантів два: або росія буде і так невеликі залишки коштів ще і на Білорусь тратить, що для нас добре, або, навпаки, скаже "дєнєг нєт, но ви дєржітєсь", тобто фактично кине Луку. Що для нас теж непогано.
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11.04.2022 12:27 Ответить
А на*уя вам ця економіка? 🤔 Вам скржпи замінять все, як вата - мізки. Головне, щоб білі кульки було з чого робити і ґумові кийки. Тьху, блін, колись український князь, а Великий гетьман литовський (литвини - то домацкальські білоруси) Костянтин Острозький з литвинами і русинами (українцями на польський манер) громив тих москалів всюди, де лиш бачив. І що ми бачимо сьогодні? Литвини здалися кацапам і зрадили русинів. Тьху! Від повної зневаги до литвинів, які завдяки вмілій роботі кацапських пропагандонів стали білорусами мене утримкє лише жертовність окремих білоруських добровольців, які воюють на боці сил Добра за Україну і до речі і за власну біло-червону Білорусь у складі Білоруського легіону.
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11.04.2022 12:38 Ответить
Все по плану , под контролем, санкции на пользу😂
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11.04.2022 12:55 Ответить
драників нажар і жри ..без сметани.. з касабским к*у*ем смачно буде
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11.04.2022 13:17 Ответить
А що там з санкціями України проти ворожої бєларуссіі?
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11.04.2022 13:27 Ответить
Це поки що не на часі,адже наш Алєксандр Ссанич дуже поважає їхнього Алєксандра Грігорьєвіча ще з часів скандалу з "вагнеріцями".
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11.04.2022 14:22 Ответить
Він усіх диктаторів дуже поважає - бо типове совкове лайно
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11.04.2022 16:36 Ответить
Червяков, ты того... поосторожней! Тебя чык -чырык склевать может!
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11.04.2022 13:39 Ответить
Міністр червяков
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11.04.2022 13:49 Ответить
Бульбаши,хватит мимикрировать под нормальных людей.Маски сброшены и весь цивилизованный мир увидел-какие вы гниды.Кацапские подстилки.Добро пожаловать в орду.За то,что вы разрешили пускать ракеты со своей территории по Украине-вы еще ,суки, ответите.Одними санкциями не отделаетесь.Вы ,мудаки картофельные,еще репарации Украине вместе рашей выплачивать будете.
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11.04.2022 14:14 Ответить
Бульбофюрер лизнув не ту жопу.
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11.04.2022 15:09 Ответить
 
 