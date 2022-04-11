Санкции уничтожат целые отрасли экономики Беларуси, - министр
Министр экономики Беларуси Александр Червяков опасается, что западные санкции уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Санкции со стороны западных недружественных стран - я бы назвал это экономическим геноцидом - полностью уничтожат ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики", - сказал Червяков.
В то же время продукция, поступающая на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.
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Там все заточено под паРашу...
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
Чем больше гнидам бульбашам будет плохо, тем лучше для цивилизованного человечества.
Подонки *********- сосите у своего луки и его коленьки.
блджад
экономика червяков...
це 12 балів за п"ятибальною системою
знакове прізвище міністра для поведінки білорусі як держави
А серйозно - то і проти Білорусі треба санкцій, та побільше. Сам Лука нічого не зробить, тому побіжить до Пу. І варіантів два: або росія буде і так невеликі залишки коштів ще і на Білорусь тратить, що для нас добре, або, навпаки, скаже "дєнєг нєт, но ви дєржітєсь", тобто фактично кине Луку. Що для нас теж непогано.