Санкції знищать цілі галузі економіки Білорусі, - міністр

Міністр економіки Білорусі Олександр Червяков побоюється, що західні санкції знищать цілу низку ключових для економіки країни галузей.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Білорусь-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції з боку західних недружніх країн - я назвав би це економічним геноцидом - повністю знищать низку галузей, які є ключовими для нашої економіки", - сказав Червяков.

Водночас продукція, яка надходить на зовнішні ринки до "недружніх" країн, має, на думку Червякова, досить високу конкурентоспроможність і за ціною, і за якістю.

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