Санкції знищать цілі галузі економіки Білорусі, - міністр
Міністр економіки Білорусі Олександр Червяков побоюється, що західні санкції знищать цілу низку ключових для економіки країни галузей.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Білорусь-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Санкції з боку західних недружніх країн - я назвав би це економічним геноцидом - повністю знищать низку галузей, які є ключовими для нашої економіки", - сказав Червяков.
Водночас продукція, яка надходить на зовнішні ринки до "недружніх" країн, має, на думку Червякова, досить високу конкурентоспроможність і за ціною, і за якістю.
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Там все заточено под паРашу...
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
Чем больше гнидам бульбашам будет плохо, тем лучше для цивилизованного человечества.
Подонки *********- сосите у своего луки и его коленьки.
блджад
экономика червяков...
це 12 балів за п"ятибальною системою
знакове прізвище міністра для поведінки білорусі як держави
А серйозно - то і проти Білорусі треба санкцій, та побільше. Сам Лука нічого не зробить, тому побіжить до Пу. І варіантів два: або росія буде і так невеликі залишки коштів ще і на Білорусь тратить, що для нас добре, або, навпаки, скаже "дєнєг нєт, но ви дєржітєсь", тобто фактично кине Луку. Що для нас теж непогано.