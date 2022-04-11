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Санкції знищать цілі галузі економіки Білорусі, - міністр

білорусь,бульба

Міністр економіки Білорусі Олександр Червяков побоюється, що західні санкції знищать цілу низку ключових для економіки країни галузей.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Білорусь-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції з боку західних недружніх країн - я назвав би це економічним геноцидом - повністю знищать низку галузей, які є ключовими для нашої економіки", - сказав Червяков.

Водночас продукція, яка надходить на зовнішні ринки до "недружніх" країн, має, на думку Червякова, досить високу конкурентоспроможність і за ціною, і за якістю.

Також читайте: Путін та Лукашенко зустрінуться на Далекому Сході РФ, щоб обговорити Україну, - росЗМІ

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11810)


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Топ коментарі
+33
Ой а що такое пускай ваш бульбо фюрер покажет ух
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11.04.2022 12:00
+33
Экономический геноцид, тварь?! После зверств в Буче, которых не случилось бы, если таракан и хатоскрайники не помогали кацапам, после ракетных обстрелов и разбомбленной критической инфраструктуры Украины эта паскуда что-то там заикается про недружественные страны?!
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
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11.04.2022 12:11
+29
Походу, европейцы выловили всех креветок из беларусского моря
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11.04.2022 12:04
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Ой а що такое пускай ваш бульбо фюрер покажет ух
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11.04.2022 12:00 Відповісти
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11.04.2022 12:16 Відповісти
Походу, европейцы выловили всех креветок из беларусского моря
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11.04.2022 12:04 Відповісти
Тепер расія буде годувати білорусів креветками. Або краватками, бо не помічає різниці.
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11.04.2022 13:09 Відповісти
Качество и беларусская губерния это не совместимо...
Там все заточено под паРашу...
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11.04.2022 12:06 Відповісти
У бульбо-фюрера был выбор! Или санкции на уничтожение экономики или территория мокшанским ракетам, самолетам и военным для нападения на мирную Украину. Он выбрал первое. Чего теперь скулить?
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11.04.2022 12:06 Відповісти
А коли дозволили запускати ракети та наступати зі своєї территоріі, ви кого що хотіли знищити?
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11.04.2022 12:06 Відповісти
В колгоспі шухер, раніше потрібно було думати.
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11.04.2022 12:08 Відповісти
Экономический геноцид, тварь?! После зверств в Буче, которых не случилось бы, если таракан и хатоскрайники не помогали кацапам, после ракетных обстрелов и разбомбленной критической инфраструктуры Украины эта паскуда что-то там заикается про недружественные страны?!
Этим гнидам бесполезно что-то объяснять. Они уже выбрали сторону и пойдут паровозом за своими кацапскими хозяевами в ад.
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11.04.2022 12:11 Відповісти
У белоруссов только один путь-снести Лукашенко и железный занавес на востоке,иначе Беларусь сгниет вместе с расией
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11.04.2022 12:12 Відповісти
НЕ, они не смогут, у них в "жопе не кругло"!!! Пока цветы для "омона" на собирают, пока тапочки поснимают, им уже и ****...й наваляют!!!
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11.04.2022 12:15 Відповісти
А с територии белорусии экономику Украины можно уничтожать ракетными обстрелами?
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Можно, но увы, у нас вместо ракетного комплекса "Гром" свежий асфальт и видосики от вавы и бравурного мудака люси арестовича.
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11.04.2022 12:18 Відповісти
Там уже "рубиль бялоруський" был 2,57 за доляр, (на 24.02.2022) а стал с ходу 3,26!!!! И это только начало!!! Парашкий деревянный обвалился и вас за собой утащит!!! И будите друг другу все за рубли продавать как путлер хочет!! Вот тогда у вас экономика в жопе окажется!!! Уже недолго осталось!!!
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Зато теперь белорусьі могут прикупить по хорошим ценам у братушек почти новые детские игрушки и женские украшения...
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11.04.2022 12:17 Відповісти
Ну и чудненько.
Чем больше гнидам бульбашам будет плохо, тем лучше для цивилизованного человечества.
Подонки *********- сосите у своего луки и его коленьки.
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11.04.2022 12:17 Відповісти
Білорусії
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11.04.2022 12:18 Відповісти
Министр экономики червяков боится санкций...
блджад
экономика червяков...

це 12 балів за п"ятибальною системою

знакове прізвище міністра для поведінки білорусі як держави
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11.04.2022 12:23 Відповісти
Це не геноцид, це спеціальна економічна операція по порятунку білоруської економіки від грошей. Терпіть, не скигліть.
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11.04.2022 12:23 Відповісти
Начинают давить на жалость, ну вот и решайте свои проблемы сами, вы суки дали свои земли рашке для атаки на нас. Пусть картофельный генерал у другана своего попросит бабла.
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11.04.2022 12:23 Відповісти
Оно, ***#ть, что-то ещё о геноциде лопочет. Ты, ****, посмотри что вы вместе с россией в Украине натворили и продолжаете творить.
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11.04.2022 12:24 Відповісти
Не бійтесь, білоруси, зараз великий економіст Лука (майже такий великий, як і Пу) приведе країну до розквіту, покаже, як треба керувать...
А серйозно - то і проти Білорусі треба санкцій, та побільше. Сам Лука нічого не зробить, тому побіжить до Пу. І варіантів два: або росія буде і так невеликі залишки коштів ще і на Білорусь тратить, що для нас добре, або, навпаки, скаже "дєнєг нєт, но ви дєржітєсь", тобто фактично кине Луку. Що для нас теж непогано.
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11.04.2022 12:27 Відповісти
А на*уя вам ця економіка? 🤔 Вам скржпи замінять все, як вата - мізки. Головне, щоб білі кульки було з чого робити і ґумові кийки. Тьху, блін, колись український князь, а Великий гетьман литовський (литвини - то домацкальські білоруси) Костянтин Острозький з литвинами і русинами (українцями на польський манер) громив тих москалів всюди, де лиш бачив. І що ми бачимо сьогодні? Литвини здалися кацапам і зрадили русинів. Тьху! Від повної зневаги до литвинів, які завдяки вмілій роботі кацапських пропагандонів стали білорусами мене утримкє лише жертовність окремих білоруських добровольців, які воюють на боці сил Добра за Україну і до речі і за власну біло-червону Білорусь у складі Білоруського легіону.
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11.04.2022 12:38 Відповісти
Все по плану , под контролем, санкции на пользу😂
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11.04.2022 12:55 Відповісти
драників нажар і жри ..без сметани.. з касабским к*у*ем смачно буде
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11.04.2022 13:17 Відповісти
А що там з санкціями України проти ворожої бєларуссіі?
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11.04.2022 13:27 Відповісти
Це поки що не на часі,адже наш Алєксандр Ссанич дуже поважає їхнього Алєксандра Грігорьєвіча ще з часів скандалу з "вагнеріцями".
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11.04.2022 14:22 Відповісти
Він усіх диктаторів дуже поважає - бо типове совкове лайно
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11.04.2022 16:36 Відповісти
Червяков, ты того... поосторожней! Тебя чык -чырык склевать может!
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11.04.2022 13:39 Відповісти
Міністр червяков
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11.04.2022 13:49 Відповісти
Бульбаши,хватит мимикрировать под нормальных людей.Маски сброшены и весь цивилизованный мир увидел-какие вы гниды.Кацапские подстилки.Добро пожаловать в орду.За то,что вы разрешили пускать ракеты со своей территории по Украине-вы еще ,суки, ответите.Одними санкциями не отделаетесь.Вы ,мудаки картофельные,еще репарации Украине вместе рашей выплачивать будете.
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11.04.2022 14:14 Відповісти
Бульбофюрер лизнув не ту жопу.
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11.04.2022 15:09 Відповісти
 
 