С начала войны в Харькове разрушены более 1,6 тыс. многоэтажек, - Терехов

1 617 многоэтажных жилых домов разрушены в Харькове с начала войны.

Об этом в интервью телеканалу "CNN" сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По его словам, обстрелы продолжались и в эти субботу и воскресенье. В конце вчерашнего дня враг применил крылатые ракеты. Мэр отметил, что страдают люди – есть погибшие, пострадавшие, разрушается инфраструктура Харькова.

Кроме того, он сообщил, что Россия стала применять новое оружие – бомбы на парашютах и ​​мины отложенного действия.

Терехов подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, благодаря их героическим усилиям и помощи западных партнеров, в том числе поставляющей оружие Великобритании, ВСУ имеет возможность эффективно бороться.

По его словам, несмотря на войну, многие не хотят покидать родной город, хотя имеют возможность эвакуироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты бомбят Харьков снарядами, которые сбрасывают на парашютах, - Терехов

Также Терехов сообщил, что от союзников Украине требуется вооружение и политическая поддержка. Кроме того, лишней не будет и гуманитарная помощь – продукты, медикаменты и предметы первой потребности, которые получают, но постоянно раздают людям.