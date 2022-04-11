С начала войны в Харькове разрушены более 1,6 тыс. многоэтажек, - Терехов
1 617 многоэтажных жилых домов разрушены в Харькове с начала войны.
Об этом в интервью телеканалу "CNN" сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
По его словам, обстрелы продолжались и в эти субботу и воскресенье. В конце вчерашнего дня враг применил крылатые ракеты. Мэр отметил, что страдают люди – есть погибшие, пострадавшие, разрушается инфраструктура Харькова.
Кроме того, он сообщил, что Россия стала применять новое оружие – бомбы на парашютах и мины отложенного действия.
Терехов подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, благодаря их героическим усилиям и помощи западных партнеров, в том числе поставляющей оружие Великобритании, ВСУ имеет возможность эффективно бороться.
По его словам, несмотря на войну, многие не хотят покидать родной город, хотя имеют возможность эвакуироваться.
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Также Терехов сообщил, что от союзников Украине требуется вооружение и политическая поддержка. Кроме того, лишней не будет и гуманитарная помощь – продукты, медикаменты и предметы первой потребности, которые получают, но постоянно раздают людям.
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