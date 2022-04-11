Від початку війни у Харкові зруйновано понад 1,6 тис. багатоповерхівок, - Терехов

1 617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано в Харкові з початку війни.

Про це в інтерв'ю телеканалу "CNN" повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

За його словами, обстріли тривали і у ці суботу та неділю. Наприкінці вчорашнього дня ворог застосував крилаті ракети. Міський голова зазначив, що страждають люди – є загиблі, постраждалі, руйнується інфраструктура Харкова.

Крім того, він повідомив, що Росія почала застосовувати нову зброю – бомби на парашутах та міни відкладеної дії.

Терехов підкреслив, що українські військові тримають оборону міста, завдяки їхнім героїчним зусиллям та допомозі західних партнерів, у тому числі Великої Британії, яка постачає зброю, ЗСУ мають можливість ефективно боротися.

За його словами, незважаючи на війну, багато людей не хочуть залишати рідне місто, хоч мають можливість евакуюватися.

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Також Терехов повідомив, що від союзників Україні потрібне озброєння та політична підтримка. Крім того, зайвою не буде і гуманітарна допомога – продукти, медикаменти та предмети першої потреби, які отримують, але постійно роздають людям.