Російські окупанти бомбардують Харків снарядами, які скидають на парашутах, - Терехов

Війська РФ скидають на Харків новий вид бомб. Сняряд спускають на місто на парашутах.

Про це у відеозверненні повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Два останні дні разом із мінами, снарядами, "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас, ні в якому разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112", - зазначив він.

Він наголосив, що від початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.

Читайте також: Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку