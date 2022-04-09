Російські окупанти бомбардують Харків снарядами, які скидають на парашутах, - Терехов
Війська РФ скидають на Харків новий вид бомб. Сняряд спускають на місто на парашутах.
Про це у відеозверненні повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Два останні дні разом із мінами, снарядами, "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас, ні в якому разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112", - зазначив він.
Він наголосив, що від початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар09.04.2022 21:36
+6 Petrov Viktor
показати весь коментар09.04.2022 21:24
+4 Андрей Новодар #501111
показати весь коментар09.04.2022 21:25
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А проти Стінгерів бомбардувальники літають занадто високо і у ночі.
Ця ж хріновина на парашуті, це ракета зі Смерчу, Торнадо ймовірно.
@Alvina77777
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https://twitter.com/Alvina77777/status/1512823861556953098 2 ч
Красивое
Скелеты российских военных возле уничтоженного российского вертолёта в Киевской обл. Плоть обгорела в следствии пожара, который возник после крушения.
А лайна у кацапів безмежна кількість!
Схоже на засіб РЕБ