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Новости Война
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Российские оккупанты бомбят Харьков снарядами, которые сбрасывают на парашютах, - Терехов

війна

Війська РФ скидають на Харків новий вид бомб. Сняряд спускають на місто на парашутах.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Два последних дня вместе с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112", - отметил он.

Он подчеркнул, что с начала войны русская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

Также читайте: Российские оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка

обстрел (27036) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+11
°ХамКа


@Alvina77777

·
https://twitter.com/Alvina77777/status/1512823861556953098 2 ч



Красивое
Скелеты российских военных возле уничтоженного российского вертолёта в Киевской обл. Плоть обгорела в следствии пожара, который возник после крушения.

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09.04.2022 21:36
+6
Чергова вундервафля, ховайтеся під час обстрілів і все....
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09.04.2022 21:24
+4
Шо за хрінь ? Хто знає?
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09.04.2022 21:25
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Чергова вундервафля, ховайтеся під час обстрілів і все....
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09.04.2022 21:24 Ответить
Шо за хрінь ? Хто знає?
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09.04.2022 21:25 Ответить
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09.04.2022 23:12 Ответить
снаряд управления там начинка электроника - остальные по его данным должны поражать цели
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09.04.2022 21:56 Ответить
Это разовая кассета для дистанционного минирования. Может содержать боеприпасы с термобарическим наведением, если применяются по скоплениям техники, но в данном случае, учитывая звериную сущность кацапов, кассеты содержат противопехотные ПОМ-2 или ПОМ-1С.
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09.04.2022 22:02 Ответить
Это бросают с бомбардировщиков - почему не сбивают?
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09.04.2022 21:28 Ответить
Вилазь із-під жінчиного подолу і йди збивай.
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09.04.2022 21:34 Ответить
У тебя климакс? Потерялся в пространстве? Не **********.
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09.04.2022 22:25 Ответить
Великий ППО у Харків доставити важко.
А проти Стінгерів бомбардувальники літають занадто високо і у ночі.
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09.04.2022 21:55 Ответить
Бомбардировщики в данном случае не используются, а применяются реактивные системы залпового огня (РСЗО), конкретно «Торнадо-Г» (Град, 122 мм) или «Торнадо-С» (Смерч, 300 мм). Дальность ведения огня до 120 км (возможно до 200 км). «Умные» ракеты этих систем оснащены специальными парашютами, которые раскрываются, когда ракета оказывается над целью и весь залп опускается вертикально вниз. Взрыв происходит как от удара, так и на определённой заданной высоте.
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09.04.2022 22:30 Ответить
Ніяких бомбардувальників над українськими містами нема, якщо десь нема С-300, то є Буки, Тори, які змушують російські літаки літати низенько біля землі, а їх бомбардувальники взагалі бояться залітати на територію України і максимум здійснюють пуски ракет з російської сторони кордону.

Ця ж хріновина на парашуті, це ракета зі Смерчу, Торнадо ймовірно.
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10.04.2022 11:27 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/scho_tse_za_snarjadi_na_parashutah_pojasnjujemo_chi_dijsno_tse_vkraj_nebezpechna_zbroja-6522.html
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09.04.2022 21:28 Ответить
Сторінку не знайдено ?
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09.04.2022 21:31 Ответить
все працює
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09.04.2022 21:39 Ответить
°ХамКа


@Alvina77777

·
https://twitter.com/Alvina77777/status/1512823861556953098 2 ч



Красивое
Скелеты российских военных возле уничтоженного российского вертолёта в Киевской обл. Плоть обгорела в следствии пожара, который возник после крушения.

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09.04.2022 21:36 Ответить
Гопак танцюють!
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09.04.2022 21:43 Ответить
По моєму, там вже не обгорілі, собаки або вовки обгризи. Вони запечених в першу чергу обгризають.
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09.04.2022 22:20 Ответить
Незабаром почнуть лайно скидати, бо нічого іншого у них не залишиться.
А лайна у кацапів безмежна кількість!
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09.04.2022 21:53 Ответить
Тупорилий кацап тєрєхов міг спитати у військових, перед тим як верзти таку херню
Схоже на засіб РЕБ
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09.04.2022 22:09 Ответить
Загуглить слабо? "Начались поставки в войска новейших ракет для реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Они не только с особой точностью выходят на заданный район, но и поражают объект отделяющимися боеголовками. Последние на стабилизирующем парашюте падают на цель практически отвесно, поэтому защититься от них трудно. Такие боеприпасы легко уничтожают бронетехнику, живую силу и даже полевые укрепления, отметили эксперты. Эти ракеты - двухступенчатые, они могут наносить удары по целям с разных направлений и под разными углами." Из кацапских источников...
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09.04.2022 22:13 Ответить
у них пушки кончились, не пропадать же добру
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09.04.2022 22:19 Ответить
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09.04.2022 22:29 Ответить
Как видно из рисунка-главное теперь, чтобы техника никуда не уехала. Наверное применение таких боеприпасов рационально по окопам, пехоте на марше и при боях в городе. А так как пехота сейчас пешком не ходит, то это выстрелы в никуда...
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10.04.2022 07:43 Ответить
У випадку з Харковом атакують не піхоту, а мирне населення. Чому саме такими ракетами ? Ймовірно тому ж чому вони стріляють об'єктам інфраструктури протикорабельними ракетами - дефіцит засобівураження.
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10.04.2022 11:30 Ответить
Це ж було вже
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09.04.2022 22:48 Ответить
Это универсальный многоцелевой контейнер для системы. Может содержать что угодно: от химии до бактерий чумы. Без сапёров не приближаться, так может иметь не сработавшую систему самоуничтожения. Если в контейнере была разведывательная система, получить её для союзников очень важно: кроме прочего можно установить фирмы, которые нарушают эмбарго на поставку в Россию электроники а также расшифровать каналы связи операторов и ракет, что позволит посылать высшее военное командование наперегонки с русским кораблём в реальном времени..
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09.04.2022 23:03 Ответить
Коль работают по броне(как на картинке), значит кумулятив,для пехоты это не годится.Термобара не путать с объемно детонирующим боеприпасом,последний не эффективен при массе менее 35кг.ОДБ по броне мало эффективен, основной заряд спускается на парашюте,распыляется (напр.окись этилена +кислород воздуха)по факту образования заданного объёма производится подрыв.В ветренную погоду,дождь,снег может вообще не сработать.А так весьма грозное оружие.Термобара не зависит от погоды ,максимально эффективена в замкнутых или полу замкнутых помещениях,бризантность не велика,парашют не нужен,есть даже ручные гранаты термобарические.~300гр.Пологаю,что на представленном фото кассетный осколочное фугасный боеприпас,парашют нужен для правильного формирования облака из поражающих элементов, за счёт прихода боеприпаса под прямым углом к повти.
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09.04.2022 23:11 Ответить
объемно-детонирующий боеприпас или химический?
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10.04.2022 09:18 Ответить
ТАК ПРОСТО ********* И ПИТЕР И МОСКВУ !)
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10.04.2022 21:09 Ответить
 
 