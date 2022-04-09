Российские оккупанты бомбят Харьков снарядами, которые сбрасывают на парашютах, - Терехов
Війська РФ скидають на Харків новий вид бомб. Сняряд спускають на місто на парашутах.
Об этом в видеообращении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Два последних дня вместе с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112", - отметил он.
Он подчеркнул, что с начала войны русская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.
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А проти Стінгерів бомбардувальники літають занадто високо і у ночі.
Ця ж хріновина на парашуті, це ракета зі Смерчу, Торнадо ймовірно.
@Alvina77777
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https://twitter.com/Alvina77777/status/1512823861556953098 2 ч
Красивое
Скелеты российских военных возле уничтоженного российского вертолёта в Киевской обл. Плоть обгорела в следствии пожара, который возник после крушения.
А лайна у кацапів безмежна кількість!
Схоже на засіб РЕБ