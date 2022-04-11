Запад мог предотвратить агрессию России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад мог предотвратить нападение РФ на Украину, но долгое время заигрывал с Путиным.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS, передает Цензор.НЕТ.
"Мог бы Запад предотвратить это? Я считаю, что есть высокий процент того, что они могли это сделать. Я считаю, что Путин может не слышать меня. Но не слышать США, Британию или западный мир он не мог.
Запад не был единым. Они (на Западе – ИФ) принципиальные люди, защищающие общие ценности, но, прежде всего, они думают о политической ситуации внутри государства, а уже потом о том, что происходит снаружи", - заявил Зеленский.
По словам украинского президента, "они могли мощно давить на Путина, и он был вынужден их услышать".
При этом Зеленский сказал, что у него нет юридических претензий к лидерам стран НАТО, однако в целом, по его мнению, они несут ответственность.
"Когда ты можешь закрыть небо... Да, страшно, что начнется третья мировая война. Это страшно, я понимаю это. Я не могу ежедневно давить на них, потому что все боятся войны. Но мир несет ответственность", - поделился президент.
"Я видел лидеров маленьких стран с большим сердцем. Не все заигрывали с Путиным. Но всегда заигрывает тот, кому есть что потерять. Маленькие Литва, Латвия, Эстония – страны с большим сердцем. Выбор и трудности всегда в странах, где большой бизнес – Германия, Франция, Италия, Португалия, где большие интересы, большой товарооборот, длительные исторические отношения, культурные связи, многие, эмигрировавшие с капиталом из Российской Империи, выезжали с семьями в Европу. И потому влияние там велико", - сказал он, отметив, что не все из этих стран пытались не портить отношения с Россией.
"Никто не хочет выйти из зоны комфорта. А бороться с Путиным, поддерживая Украину – это выйти из зоны комфорта. Политической, финансовой и даже рискнуть карьерой, потому что может начаться война. Финансовый кризис, народ может не простить", - сказал Зеленский.
В то же время, по его словам, "этих людей все меньше".
"Война в Украине, которая разъединила наши семьи, при этом объединила нас как нацию и объединила Запад", - подытожил глава государства.
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А ще Зеленський міг не ігнорувати агресію Росії 2 місяці та евакуювати завчасно Бучу, Ірпень, Ворзель, Гостомель.
Як там травневі шашлички, козліна криворізька?
Встречаю в FВ, как представители украинской власти пытаются оправдываться за бездеятельность перед вторжением. Но я категорически не приемлю, когда главным аргументом они выдвигают то, что союзники (главным образом речь идет о США) не собирались помогать Украине в случае вторжения России. Мол,, союзники смирились с быстрым поражением Украины, союзники советовали не сопротивляться, ибо они не помогут и тд.
Так вот. Я не позволю так нагло врать, ибо это просто ложь. То есть - ложь, которая противоречит фактам, а их легко проверить.
Так вот: Байден выделил своим указом (воспользовавшись своим указом от апреля 2021 о введении в США чрезвычайного положения в связи с агрессивными действиями России) первые 60 млн долларов на оружие Украине в августе 2021. И первые партии оружия пришли в Киев в сентябре-октябре. Ссылка в этом в посте посольства США в Украине от 14 ноября 2021 (смотри скрин) и там указано, что это уже четвертая многотонная партия летального оружия, которое пошло в Украину осенью 2021 года. Эти партии шли всю осень.
Далее, в декабре 2021 Байден выделил еще 200 млн долл и весь январь и февраль (до вторжения) партии оружия шли практически ежедневно в Украину (это легко проверить через гуггл). То есть, оружие из США УЖЕ шло непрерывным потоком за полгода до вторжения!
Как эти факту могут лечь в версию, что США советовали капитулировать? Либо не собирались помогать? Либо намекали, что не помогут? И тд. Нет! Это просто ложь. Хорошая попытка, но - нет.
https://www.ponomaroleg.com/zelenaya-vlast-nachala-vrat-v-popytke-opravdatsya-za-bezdeyatelnost-pered-vtorzheniem/ Олег Пономарь
А если обидятся?
Порутгалія - бідна західноєвропейська країна з 10млн населення. Зате там є наша потужна діаспора, яка допомогає батьківщині в часи криз, а ще мобілізує місцевих на політичну підтримку України. І оце так їм віддячили.