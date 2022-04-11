Запад мог предотвратить агрессию России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад мог предотвратить нападение РФ на Украину, но долгое время заигрывал с Путиным.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS, передает Цензор.НЕТ.

"Мог бы Запад предотвратить это? Я считаю, что есть высокий процент того, что они могли это сделать. Я считаю, что Путин может не слышать меня. Но не слышать США, Британию или западный мир он не мог.

Запад не был единым. Они (на Западе – ИФ) принципиальные люди, защищающие общие ценности, но, прежде всего, они думают о политической ситуации внутри государства, а уже потом о том, что происходит снаружи", - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, "они могли мощно давить на Путина, и он был вынужден их услышать".

При этом Зеленский сказал, что у него нет юридических претензий к лидерам стран НАТО, однако в целом, по его мнению, они несут ответственность.

"Когда ты можешь закрыть небо... Да, страшно, что начнется третья мировая война. Это страшно, я понимаю это. Я не могу ежедневно давить на них, потому что все боятся войны. Но мир несет ответственность", - поделился президент.

"Я видел лидеров маленьких стран с большим сердцем. Не все заигрывали с Путиным. Но всегда заигрывает тот, кому есть что потерять. Маленькие Литва, Латвия, Эстония – страны с большим сердцем. Выбор и трудности всегда в странах, где большой бизнес – Германия, Франция, Италия, Португалия, где большие интересы, большой товарооборот, длительные исторические отношения, культурные связи, многие, эмигрировавшие с капиталом из Российской Империи, выезжали с семьями в Европу. И потому влияние там велико", - сказал он, отметив, что не все из этих стран пытались не портить отношения с Россией.

"Никто не хочет выйти из зоны комфорта. А бороться с Путиным, поддерживая Украину – это выйти из зоны комфорта. Политической, финансовой и даже рискнуть карьерой, потому что может начаться война. Финансовый кризис, народ может не простить", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "этих людей все меньше".

"Война в Украине, которая разъединила наши семьи, при этом объединила нас как нацию и объединила Запад", - подытожил глава государства.