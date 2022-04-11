Захід міг запобігти агресії Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід міг запобігти нападу РФ на Україну, але тривалий час загравав із Путіним.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи міг би Захід запобігти цьому? Я вважаю, що є високий відсоток того, що вони могли це зробити. Я вважаю, що Путін може не чути мене. Але не чути США, Британію чи західний світ він не міг. Захід не був об'єднаний". Вони (на Заході – ІФ) принципові люди, що захищають спільні цінності, але насамперед вони думають про політичну ситуацію всередині держави, а вже потім про те, що відбувається зовні", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, "вони могли потужно тиснути на Путіна, й він був змушений їх почути".

При цьому Зеленський сказав, що він не має юридичних претензій до лідерів країн НАТО, проте загалом, на його думку, вони несуть відповідальність.

"Коли ти можеш закрити небо .... Так, страшно, що розпочнеться третя світова війна. Це страшно, я розумію це. Я не можу щодня тиснути на них, тому що всі бояться війни. Але світ несе відповідальність", - поділився президент.

"Я бачив лідерів маленьких країн із великим серцем. Не всі загравали з Путіним. Але завжди заграє той, кому є що втратити. Маленькі Литва, Латвія, Естонія - країни з великим серцем. Вибір і труднощі завжди у країн, де великий бізнес – Німеччина, Франція, Італія, Португалія, де великі інтереси, великий товарообіг, тривалі історичні відносини, культурні зв'язки, багато людей, які емігрували з капіталом Російської Імперії, виїжджали з сім'ями до Європи. Й тому вплив там великий", - сказав він, зазначивши, що не всі з цих країн намагалися не псувати відносини з Росією.

"Ніхто не хоче вийти з зони комфорту. А боротися з Путіним, підтримуючи Україну, – це вийти з зони комфорту. Політичної, фінансової та навіть ризикнути кар'єрою, бо може розпочатися війна. Фінансова криза, народ може не пробачити", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, "цих людей дедалі менше".

"Війна в Україні, яка роз'єднала наші сім'ї, при цьому об'єднала нас як націю і об'єднала Захід", - підсумував глава держави.