Захід міг запобігти агресії Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід міг запобігти нападу РФ на Україну, але тривалий час загравав із Путіним.
Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи міг би Захід запобігти цьому? Я вважаю, що є високий відсоток того, що вони могли це зробити. Я вважаю, що Путін може не чути мене. Але не чути США, Британію чи західний світ він не міг. Захід не був об'єднаний". Вони (на Заході – ІФ) принципові люди, що захищають спільні цінності, але насамперед вони думають про політичну ситуацію всередині держави, а вже потім про те, що відбувається зовні", - заявив Зеленський.
За словами українського президента, "вони могли потужно тиснути на Путіна, й він був змушений їх почути".
При цьому Зеленський сказав, що він не має юридичних претензій до лідерів країн НАТО, проте загалом, на його думку, вони несуть відповідальність.
"Коли ти можеш закрити небо .... Так, страшно, що розпочнеться третя світова війна. Це страшно, я розумію це. Я не можу щодня тиснути на них, тому що всі бояться війни. Але світ несе відповідальність", - поділився президент.
"Я бачив лідерів маленьких країн із великим серцем. Не всі загравали з Путіним. Але завжди заграє той, кому є що втратити. Маленькі Литва, Латвія, Естонія - країни з великим серцем. Вибір і труднощі завжди у країн, де великий бізнес – Німеччина, Франція, Італія, Португалія, де великі інтереси, великий товарообіг, тривалі історичні відносини, культурні зв'язки, багато людей, які емігрували з капіталом Російської Імперії, виїжджали з сім'ями до Європи. Й тому вплив там великий", - сказав він, зазначивши, що не всі з цих країн намагалися не псувати відносини з Росією.
"Ніхто не хоче вийти з зони комфорту. А боротися з Путіним, підтримуючи Україну, – це вийти з зони комфорту. Політичної, фінансової та навіть ризикнути кар'єрою, бо може розпочатися війна. Фінансова криза, народ може не пробачити", - сказав Зеленський.
Водночас, за його словами, "цих людей дедалі менше".
"Війна в Україні, яка роз'єднала наші сім'ї, при цьому об'єднала нас як націю і об'єднала Захід", - підсумував глава держави.
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А ще Зеленський міг не ігнорувати агресію Росії 2 місяці та евакуювати завчасно Бучу, Ірпень, Ворзель, Гостомель.
Як там травневі шашлички, козліна криворізька?
Встречаю в FВ, как представители украинской власти пытаются оправдываться за бездеятельность перед вторжением. Но я категорически не приемлю, когда главным аргументом они выдвигают то, что союзники (главным образом речь идет о США) не собирались помогать Украине в случае вторжения России. Мол,, союзники смирились с быстрым поражением Украины, союзники советовали не сопротивляться, ибо они не помогут и тд.
Так вот. Я не позволю так нагло врать, ибо это просто ложь. То есть - ложь, которая противоречит фактам, а их легко проверить.
Так вот: Байден выделил своим указом (воспользовавшись своим указом от апреля 2021 о введении в США чрезвычайного положения в связи с агрессивными действиями России) первые 60 млн долларов на оружие Украине в августе 2021. И первые партии оружия пришли в Киев в сентябре-октябре. Ссылка в этом в посте посольства США в Украине от 14 ноября 2021 (смотри скрин) и там указано, что это уже четвертая многотонная партия летального оружия, которое пошло в Украину осенью 2021 года. Эти партии шли всю осень.
Далее, в декабре 2021 Байден выделил еще 200 млн долл и весь январь и февраль (до вторжения) партии оружия шли практически ежедневно в Украину (это легко проверить через гуггл). То есть, оружие из США УЖЕ шло непрерывным потоком за полгода до вторжения!
Как эти факту могут лечь в версию, что США советовали капитулировать? Либо не собирались помогать? Либо намекали, что не помогут? И тд. Нет! Это просто ложь. Хорошая попытка, но - нет.
https://www.ponomaroleg.com/zelenaya-vlast-nachala-vrat-v-popytke-opravdatsya-za-bezdeyatelnost-pered-vtorzheniem/ Олег Пономарь
А если обидятся?
Порутгалія - бідна західноєвропейська країна з 10млн населення. Зате там є наша потужна діаспора, яка допомогає батьківщині в часи криз, а ще мобілізує місцевих на політичну підтримку України. І оце так їм віддячили.