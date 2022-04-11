Депутаты предлагают сажать на 10 лет мужчин, не вернувшихся в Украину во время военного положения

Законопроект №7265 предусматривает, что если подлежащее мобилизации лицо не вернется в Украину из-за границы после объявления военного положения, его могут наказать заключением на срок от 5 до 10 лет.

Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ. Среди авторов документа – Федор Вениславский, Марьяна Безугла, Роман Костенко, Евгения Кравчук и другие.

Законопроект предусматривает, что в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, по закону подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены Кабинета министров, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты, сельские, поселковые, городские головы, работники правоохранительных органов, судьи, судьи Конституционного суда Украины, находящиеся за пределами Украины прокуроры, при отсутствии уважительных причин, обязаны вернуться в Украину.

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Уважительными причинами является запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

За невыполнение этих требований предлагают наказывать на срок от 5 до 10 лет.