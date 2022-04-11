Депутати пропонують саджати на 10 років чоловіків, які не повернулися в Україну під час воєнного стану
Законопроєкт №7265 передбачає, що якщо особа, яка підлягає мобілізації, не повернеться в Україну з-за кордону після оголошення воєнного стану, її можуть покарати ув’язненням на термін від 5 до 10 років.
Відповідний законопроєкт зареєструвала група народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ. Серед авторів документу - Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Роман Костенко, Євгенія Кравчук та інші.
Законопроєкт передбачає, що у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану особи, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також члени Кабінету міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, народні депутати, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин, зобов’язані повернутися в Україну.
Поважними причинами є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.
За невиконання цих вимог пропонують карати ув’язненням на строк від 5 до 10 років.
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Чого людям вертатись ?
Народний депутат України IX скликання від фракції партії "Слуга народу"
Веніславський Федір Володимирович
https://realist.online/ukr/files/persons/venislavskij-fedir-volodimirovich
Цель непонятна
С одной стороны, очереди в военкоматы, не хватает оружия
С другой стороны, кто не успеет вернуться за 15 дней,
плевать что поддерживаете экономику, мы вам оплатим тюрьму
Хорошая картинка для Соловьева...
Кто сомневался, скорее примут решение остаться за рубежом
Лучше жить нормально, чем сидеть в тюрьме
В крайнем случае, можно совершить преступление и сидеть в европейской тюрьме
У двоюродной сестры сын сразу пошел добровольцем, хотя сыночку только годик исполнился, чудом выжил на Яворовском полигоне, уже прошел бои под Черниговом, Киевом и Волновахой. Был ранен, к счастью, не тяжело.
Оба - граждане Украины, один - герой, второй - трус. Как-то это несправедливо.
Один водитель, а другой программист. Не справедливо👍
И иски в Европейском суде на пару миллионов евро будут автоматически выиграны.
Строят не ЕС а сталинизм.
получается власть сама под себя копает?
если бы в законе были прописаны, только судьи, полиция, депутаты и прочие госслужащие, которые покинули страну
тогда наверное все коментаторы были бы ЗА
А так прописали, абсолютно всех
Госслужащие которые покинули и не вернулись - явно прогуливают работу, и эта работа важна для страны
А в чем виноваты те кто уехал работать за границу?
Почему этих депутатов не исключили из СГ
или они партийное задание выполняют ?
Правда список стран, какойто подозрительный для партийного задания
Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Це по-перше.
А по-друге, закон не може мати зворотньої сили, за будь-яких юридичних норм і правил, тобто може бути застосований (хоч сподіваюсь стане здорового глузду його не приймати) тільки для тих хто виїхав вже після його прийняття.
По-третє, якщо СН хотять з таким законом йти в ЕС, вони можуть просто забути туди дорогу, вже зараз. Тобто цей закон буде працювати на ворога
Сдесь что то не правильно❗
Мижики поїхали заробляти гроші, і повертаються з ними в Україні. А на депутатів дебілів тільки витрачаємо
Ну а якщо закон для диверсії то пійде!
Що ховаються від війни а не тих хто ще до війни поїхав копійку заробити😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Задроты у власти свою некомпетентность хотят перекрыть за счёт снятия последних шкур с работяг❗👎
Ну дістало вже!!!!
Почему они своих детей не оденут в военную форму, и не пошлют на передовую?
Саме ці чоловіки, що перебувають на заробітках закордоном здебільшого і перераховують кошти на ЗСУ, гуманітарні потреби і підтримують свої сім'ї, та й знайомих, що знаходяться в скрутному становищі… І хто скаже що ця людина не вносить свій вклад в загальну справу України і заслуговує лише на ув'язнення строком до 10 років?
І окрім цього, навіть якщо ця людина і повернеться зараз, що його одразу візьмуть до ЗСУ і нададуть усе необхідне: зброю, екіпіровку , тощо?? Те, чого зараз не вистачає навіть на тих хто в Україні і прагне воювати. І бажаючих здається зараз разів в 6 більше ніж можливості їх екіпірувати. То до чого це все?!
То можливо краще імігранту / заробітчанину допомагати хоч з-за кордону, ніж повернутись і записавшись в чергу до лав збройних сил, сидіти без діла на кухні, вислуховуючи сирени. На мою думку, ожен сам має право обирати ту роль в якій він себе бачить і може бути корисним і кожен воює на своєму фронті. А закони в стилі Сталіна залиште для стада з раші-параші!
Что это ущербное о себе возомнило, что за поползновения?! Пора психиатру показать эту Доктор смерть.