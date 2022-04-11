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Депутати пропонують саджати на 10 років чоловіків, які не повернулися в Україну під час воєнного стану

біженці

Законопроєкт №7265 передбачає, що якщо особа, яка підлягає мобілізації, не повернеться в Україну з-за кордону після оголошення воєнного стану, її можуть покарати ув’язненням на термін від 5 до 10 років.

Відповідний законопроєкт зареєструвала група народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ. Серед авторів документу - Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Роман Костенко, Євгенія Кравчук та інші.

Законопроєкт передбачає, що у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану особи, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також члени Кабінету міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, народні депутати, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин, зобов’язані повернутися в Україну.

Також читайте: З початку війни 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ. ФОТО

Поважними причинами є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

За невиконання цих вимог пропонують карати ув’язненням на строк від 5 до 10 років.

Автор: 

ВР (14967) законопроєкт (3590) мобілізація (3047) воєнний стан (573)


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Топ коментарі
+69
*****, себе посадіть дебіли! Зараз понамальовуєте справок про "поважні причини" своїм *********-мажорам а простих людей які гроші скидали на покупку оптики і бронежилетів судити будеде. Суки!
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11.04.2022 16:04
+65
Я той самий програміст, живу у Великобританії 5 років, допомогаю грошима на ЗСУ від зарплати до зарплати. Тепер мене хочуть посадити, заїбок ідея
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11.04.2022 16:07
+59
Хотят чтобы вообще никто не вернулся?
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11.04.2022 16:04
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В армію людей зараз не беруть.
Чого людям вертатись ?
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11.04.2022 18:12 Відповісти
Автор закона

Народний депутат України IX скликання від фракції партії "Слуга народу"

Веніславський Федір Володимирович

https://realist.online/ukr/files/persons/venislavskij-fedir-volodimirovich

Цель непонятна

С одной стороны, очереди в военкоматы, не хватает оружия

С другой стороны, кто не успеет вернуться за 15 дней,

плевать что поддерживаете экономику, мы вам оплатим тюрьму

Хорошая картинка для Соловьева...

Кто сомневался, скорее примут решение остаться за рубежом

Лучше жить нормально, чем сидеть в тюрьме

В крайнем случае, можно совершить преступление и сидеть в европейской тюрьме
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11.04.2022 18:12 Відповісти
Чергове безглузде популістичне фуфло.
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11.04.2022 18:13 Відповісти
У моей подруги сын - гражданин Украины в Испании, работает там и развлекается по курортам, для него войны нет, не смотря на то, что мама и сестра сидят по подвалам.
У двоюродной сестры сын сразу пошел добровольцем, хотя сыночку только годик исполнился, чудом выжил на Яворовском полигоне, уже прошел бои под Черниговом, Киевом и Волновахой. Был ранен, к счастью, не тяжело.
Оба - граждане Украины, один - герой, второй - трус. Как-то это несправедливо.
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11.04.2022 18:30 Відповісти
Один брат толстый, а другой худой. Не справедливо😁.
Один водитель, а другой программист. Не справедливо👍
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11.04.2022 18:55 Відповісти
это всегда так...
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11.04.2022 23:47 Відповісти
Зеленые ***нько, по этой статье будут давать беженство в ЕС автоматом.
И иски в Европейском суде на пару миллионов евро будут автоматически выиграны.
Строят не ЕС а сталинизм.
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11.04.2022 18:30 Відповісти
замечаю по контенту от цензора планомерное копание под текущую власть. Ок конечно, но сейчас война и надо объеденяться против общего врага, а не постить статьи сомнительной направленности.
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11.04.2022 18:33 Відповісти
так автор, из фракции слуги народа

получается власть сама под себя копает?

если бы в законе были прописаны, только судьи, полиция, депутаты и прочие госслужащие, которые покинули страну

тогда наверное все коментаторы были бы ЗА

А так прописали, абсолютно всех

Госслужащие которые покинули и не вернулись - явно прогуливают работу, и эта работа важна для страны

А в чем виноваты те кто уехал работать за границу?

Почему этих депутатов не исключили из СГ

или они партийное задание выполняют ?

Правда список стран, какойто подозрительный для партийного задания

Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
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11.04.2022 19:02 Відповісти
Це, часом, не ті самі, що хотіли гімн переписати?
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11.04.2022 18:44 Відповісти
Зелень знову якусь ху*** притрушує...Воювати вміємо, а жодо економічних питань, так в головах у них **** совок...
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11.04.2022 18:47 Відповісти
*******
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11.04.2022 18:52 Відповісти
Ну шо за дебіли! Яка це партія придумала, Зе?
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11.04.2022 18:57 Відповісти
Цей закон можна розцінити тільки в контексті того чортячого плану "перемир'я" чи поступки територій - цей закон фактично унеможливлює повернення для мільонів українців, вимушених віїхати на заробітки задовго до війни, тобто виходить їм просто не можна повертатися у свою рідну країну, на батьківщину! А значить буде менше громадян які зацікавлені у відновленні України та відбудові держави.

Це по-перше.

А по-друге, закон не може мати зворотньої сили, за будь-яких юридичних норм і правил, тобто може бути застосований (хоч сподіваюсь стане здорового глузду його не приймати) тільки для тих хто виїхав вже після його прийняття.

По-третє, якщо СН хотять з таким законом йти в ЕС, вони можуть просто забути туди дорогу, вже зараз. Тобто цей закон буде працювати на ворога
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11.04.2022 19:04 Відповісти
Получается, что беженцев собираются преследовать❓Это такой нонсенс когда беженцев в других странах принимают, а в своей стране садят❓
Сдесь что то не правильно❗
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11.04.2022 19:13 Відповісти
Ідіоти!Подумайте,що ви робите! Займіться краще тими,хто нелегально виїхав після 24 лютого,депутатами,суддями,прокурорами,криміналом і іншим сміттям, переможіть корупцію і т.д...З такими законами десятки тисяч і-тішників,фрілансерів,заробітчан,вивезуть свої сім,ї і хрін сюди повернуться!
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11.04.2022 19:18 Відповісти
А де ж ті черги до воєнкоматів та сотні тисяч людей, що повертаються до країни?!
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11.04.2022 19:25 Відповісти
Черги то є,але сидять вдома чекають дзвінка,адже крім вил немає з чим воювати
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12.04.2022 09:08 Відповісти
Черги є. І в військомати, і за гуманітарною допомогою. Вони хочуть повернути більше 2 млн українців, бо черги за гуманітарною допомогою маленькі, не всі ще живуть у підвалах, і не всі помирають з голоду та під бомбами. Повернемо заробітчан додому. Доллар підвищемо до 100, і розвалимо економіку свою і інших країн, де працювали українці. А в армії немає зброї, форми, касок, бронижелетів. Так що повоювати також не судилося.
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12.04.2022 17:50 Відповісти
А если моряк например ему что после принятия закона за борт прыгать, но за две недели до дома не доплывёшь.
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11.04.2022 19:26 Відповісти
По приговору суда, а не по факту того, что дбл не прыгнул за борт.
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11.04.2022 21:57 Відповісти
Я имел ввиду что есть ситуации когда человек физически не в состоянии вернутся домой за определённое время.
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12.04.2022 03:46 Відповісти
******!!! Вам мало того,что вместо украинских моряков активно нанимают кацапов??? ******, гимн переписали? Знал,что Верховна Рада сборище уродов,рад что не ошибся.Привет Коле Тищенко,он же не за границей
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11.04.2022 19:43 Відповісти
Представьте себе, что все дальнобойщики по Европе вернуться домой.... Да и не только дальнобой, а и все наши заробитчане! Это крах экономики Европы, которая помогает нам. Давайте, ройте себе могилу. Приехав домой, деньги со временем закончатся... Выехать нельзя... В военкоматах не берут в ВСУ ( в большинстве случаев).... Работы нет.... Сори, она может и есть, но оплачивают за нее копейки.... Иначе мы бы не работали за кордоном. И когда закончатся деньги у семьи- наступит большой писец! Зачем принимать закон, который будет увеличивать кол-во людей, оказавшихся за чертой бедности? Мы, дальнобойщики, работая в Европе, вносим немалый вклад в обороноспособность нашей страны. Не только поддерживая экономику Европы, а и помогая финансово ( поверьте, суммы для каждого не малые) волонтерским организациям. Поэтому прежде чем писать закон, нужно думать головой, а не сракой! Согнать всех мужиков в Украину, а дальше что? И Европа взвоет, и дома жопа!

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11.04.2022 19:57 Відповісти
Хлопці,та йдуть вони *****,нам своє робити!!!
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11.04.2022 19:59 Відповісти
Чи почав діяти цей закон?
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Его только зарегистрировали.
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Америку сначала на*уй пошли и Порошенко посади и сам в армию сходи президент уклонист, или 10 лет отсиди
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11.04.2022 20:10 Відповісти
в армию иди, сцикун
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11.04.2022 20:30 Відповісти
правильно его зовут "писюанист" бо не токо ссыкун - а еще и игрок ним на рояле
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14.04.2022 09:49 Відповісти
Усіх депутатів спочатку і їх дітей.
Мижики поїхали заробляти гроші, і повертаються з ними в Україні. А на депутатів дебілів тільки витрачаємо
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11.04.2022 20:22 Відповісти
А куда возвращаться,если место проживания во временной окупации???
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11.04.2022 20:22 Відповісти
Я громадянин України, можу бути мобілізований - працюю за кордоном, допомагаю фінансово ЗСУ, в даний час на моєму повному утриманні 3 сімї в Україні. Якщо я приїду вчасно, то буду дома сидіти, як мої брати, та чекати вже без малого 2 місяці коли мобілізують. А неприїду, то потім при приїзді - 10 років тюрми‽ Ви *********!? Ви когось за вбивства на майдані посадили суки‽! Тоді їдем воювати, а після перемоги і вас на палю посадимо!
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11.04.2022 20:24 Відповісти
У нас так само. Один заробітчанин утримує зараз свою сім'ю за кордоном і 2 наші в Україні . Бо зараз усі залишились без роботи і дім змушені покинути, винаймаємо житло. І що? Йому зараз приїхати, стати, як в ми усі безробітним, і трьом родинам голодати і залишитись без житла? Дебіли кончені.
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11.04.2022 21:47 Відповісти
а четыреждыуклонисту, сколько впаяете????
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11.04.2022 20:29 Відповісти
пожизненное! за госизмену и договорняки с *****
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14.04.2022 09:51 Відповісти
Як в голові нема розуму, то зі сраки його не візьмеш!
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11.04.2022 20:35 Відповісти
Така уява що Ініціатор(и) законопроекту 7265 від 08.04.2022 є зрадниками. Цей закон мае дві небезпечні сторони для країни. По-перше: той хто хоче приїхати і так приїде і буде від них в десять разів більше толку а ніж від примушених, а примушувати так як в рашці добром це не закінчется. По-друге: навідь зараз цей законопроект почав шкодити. Мільони Українців які живуть і прапцюють за кордоном допомогають Україні грошима, бо можуть матеріально і хочуть на відчуті патріотизму.... Після таких тоталітарних заяв з мільонів патріотів залишаться сотні. В жодному випадку НЕ МОЖНА ЗМУШУВАТИ!

Ну а якщо закон для диверсії то пійде!
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11.04.2022 20:53 Відповісти
А не забагато депутати беруть на себе, чим думати як вирішувати цю війну миром, хоча б аби більше не вбивали людей, вони щей садити невинних хотять..... Абсурд, в якій державі таке бачили
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Себе сажайте і своїх виродків і біженці
Що ховаються від війни а не тих хто ще до війни поїхав копійку заробити😡😡😡😡😡😡😡😡😡
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11.04.2022 22:02 Відповісти
Цікаво з яких партій автори цього шедевру. Бо це справді диверсія. Адже в країні зараз економіка зупинена. А заробітчани в мирні часи пересилали сюди міліарди, а зараз ще більше. І ось цих грошей зараз країну намагаються позбавити.
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11.04.2022 22:37 Відповісти
Слуги народу. Партія президента. Данілов підтримав
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12.04.2022 17:56 Відповісти
Предлогаю депутатов садить! Как вам идея народ? А то эти ****** нариддилт свех меры и по сваливали за границу! А потом им и слова не кто не скажет! Люди вацап быть честными в первую очередь садите тех кто этого заслуживает больше всего! А если нет доказательств что ****** так это найти пару пустили просто заниматься этим не кто не хочет! Верно наш призедент? Вы сначала у себя там порядок наведите а потом уже сажайте людей! Умники! Пока всё дктупататы не будут сидеть там где должны за решёткой и пока к них не заберут всё что они наворовали! Пойдете вы далеко и надолго со своим законопроэектом!
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11.04.2022 23:10 Відповісти
Чувствую нужно гражданство менять, а то эти политические мальчики (девочки) в могилу сведут.
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12.04.2022 03:43 Відповісти
Эти гандоны дорвавшиеся до власти хотят выдоить из заробитчан все, что только можно😡.
Задроты у власти свою некомпетентность хотят перекрыть за счёт снятия последних шкур с работяг❗👎
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12.04.2022 05:44 Відповісти
В країні війна,всі підприємства стоять,люди залишились без роботи.А вони думають як усіх пересаджати,ви краще подумайте як забезпечити людей роботою,щоб ми мали можливість жити!!!А ті що поїхали до війни певно від доброї долі поїхали на чужину,від сім'ї і дітей!!!!Тай ті що зараз там працюють всім чим можуть допомагають нашій Україні.В той час як наші депутати тільки сидять і думають чим би то ще ущемити,зневажати наш народ!!!!
Ну дістало вже!!!!
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12.04.2022 08:04 Відповісти
Це ужас просто що твориться, в Україні війна а він ****** мається. Зе
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12.04.2022 08:22 Відповісти
Люди їхали за кордон працювати. Тобто в пошуках засобів для існування, яких не могла забезпечити їм держава. Ці люди їй були не потрібні! А тут згадали. Як бути їм з вже існуючими зобов'язаннями перед працедавцями? Контрактами, угодами? Я ще можу зробити подібне рішення що до тих, що виїхали від час оголошення військового стану! Але карати в такому випадку потрібно і тих митників, що випускали. Як ці обранці будуть виправдовувати перебування за кордоном своїх нащадків? Зроблять їх всих інвалідами, та даунами? А політична складова? Як то сприймуть країни, які допомагають нам усим? Після позбавлення їх нашими фахівцями та робочими руками?
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12.04.2022 08:23 Відповісти
Эти эльдарасы, довели людей что люди вынуждены искать заработок заграницей. А теперь угрожают тюрьмой если не приедешь защищать ихние миллиарды то сядешь на 10 лет.
Почему они своих детей не оденут в военную форму, и не пошлют на передовую?
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12.04.2022 14:29 Відповісти
Надія лише на те, що ті хто приймає закони, мають більш тверезу голову від тих, хто пропонує такі законопроекти. Взагалі, від такого законопроекту тхне совком і парашкою з її методами, підходом і відношенням до своїх людей. Сподіваюсь що у нас не буде рашки 2.0, а отже і подібних законів, що ведуть або до вигнання, або репресій з відміткою «враг народа» і це в країні яка захищає свободи, демократію і хоче бути частиною Європи… Вже заплановано де саме будуть табори для ув'язнених повернувшихся заробітчан???
Саме ці чоловіки, що перебувають на заробітках закордоном здебільшого і перераховують кошти на ЗСУ, гуманітарні потреби і підтримують свої сім'ї, та й знайомих, що знаходяться в скрутному становищі… І хто скаже що ця людина не вносить свій вклад в загальну справу України і заслуговує лише на ув'язнення строком до 10 років?
І окрім цього, навіть якщо ця людина і повернеться зараз, що його одразу візьмуть до ЗСУ і нададуть усе необхідне: зброю, екіпіровку , тощо?? Те, чого зараз не вистачає навіть на тих хто в Україні і прагне воювати. І бажаючих здається зараз разів в 6 більше ніж можливості їх екіпірувати. То до чого це все?!
То можливо краще імігранту / заробітчанину допомагати хоч з-за кордону, ніж повернутись і записавшись в чергу до лав збройних сил, сидіти без діла на кухні, вислуховуючи сирени. На мою думку, ожен сам має право обирати ту роль в якій він себе бачить і може бути корисним і кожен воює на своєму фронті. А закони в стилі Сталіна залиште для стада з раші-параші!
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12.04.2022 18:25 Відповісти
Як юрист і як Пастор УЛЦ. На воєнкоматах черги 6 чоловік на 1 автомат. 10 чоловік на 1 мисливську гвинтівку в місцевих Тер. Оборонах. Решта з палицями. Мільйони чоловіків за кордоном це мільярди €$ щомісячно в обороти ( економію) Держави. Усі ці люди підуть на біржу праці. Це може привести до абсолютно непередбачуваних ситуацій, як економічних, соціологічних і навіть до спроб роз'єднання Держави на вже 4 частини, про що в день і в ночі Путін благає в своїх молитвах до своїх божків. Всі ці перераховані причини можуть щонайменше послабити тиск санкцій на Росію. Перехід інших держав, республік на сторону Росії. Багато стануть нейтральними. Як результат це буде зменшення фінансування. Тому, на сьогодні, цей Закон вводити в дію не варто. Це в найкращому випадку буде знищення нижчих шарів Середнього Класу. В найгіршому не дай Боже. В 1993 році я передрікав напад Росії на Україну, писав на сайти президентів у 2001 -2010 роках, що Росія буде нападати на Крим. Я служив Полповілником Пастором УЛЦ в Сіміероплі. Знав ситуацію з середини. Ніхто не слухав. Ніхто не вірив. Як ми євреї кажемо:» Нічого нового під Сонцем!» Миру всім Вам! М.Луцький.
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12.04.2022 22:33 Відповісти
Миллионы мужчин работают за границей и они должны бросить работу приехать в Украину, и сидеть там потому что в военкоматах нету мест, сидеть без работы и без денег неизвестное количество времени??? В Украине из-за войны разрушены тысячи домом, нету где жить, нету рабочих мест а мы сейчас еще несколько миллионов безработных добавим которые из за границы перечисляли деньги ЗСУ. Это предательство Украины в чистом виде. Авторы законопроекта агенты кремля!!!
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Как только мелькает фамилия Безуглая, так сразу агрессивный тупизм на уровне идиотизма! То она предлагает в тюрьму садить, то расстреливать(!).
Что это ущербное о себе возомнило, что за поползновения?! Пора психиатру показать эту Доктор смерть.
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24.06.2022 16:41 Відповісти
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