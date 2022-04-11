Депутати пропонують саджати на 10 років чоловіків, які не повернулися в Україну під час воєнного стану

Законопроєкт №7265 передбачає, що якщо особа, яка підлягає мобілізації, не повернеться в Україну з-за кордону після оголошення воєнного стану, її можуть покарати ув’язненням на термін від 5 до 10 років.

Відповідний законопроєкт зареєструвала група народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ. Серед авторів документу - Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Роман Костенко, Євгенія Кравчук та інші.

Законопроєкт передбачає, що у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану особи, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також члени Кабінету міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, народні депутати, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин, зобов’язані повернутися в Україну.

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Поважними причинами є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

За невиконання цих вимог пропонують карати ув’язненням на строк від 5 до 10 років.