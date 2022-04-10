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Новини Війна
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З початку війни 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ. ФОТО

З початку нападу Росії на Україну на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

З початку війни 2,2 тис. військовозобовязаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ 01

Бльшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних". Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали.

Є й ті, які намагаються підкупити прикордонників. Ще інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. 

Частина втікачів, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.

З початку війни 2,2 тис. військовозобовязаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ 02

Також читайте: Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом

Останнім часом траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Так нещодавно, прикордонники Мукачівського загону зі співробітниками ДСНС України визволили зі снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження уже не могли самостійно пересуватися. Шестеро з врятованих хотіли нелегально потрапити в Румунію – їх оштрафували. Сьомий виявився їхнім неповнолітнім провідником. Розпочате кримінальне провадження.

З початку війни 2,2 тис. військовозобовязаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ 03

Зазначається, що румунські прикордонники теж поінформували про виявлення у цьому районі жертв негоди, в тому числі з обмороженнями та повідомлення про можливу загибель осіб, які зірвалися в урвище.

Також читайте: Батько та син намагалися вдати з себе багатодітних татусів для виїзду за кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) кордон (4757) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+20
Та ви шо!
Воно вже в Київ повернулося, скоро буде розповідати, як з вірастюком на пару, захищали Україну, закріпившись в Карпатах!
Можете повірити, як закінчиться війна, буде як індіанський півень ходить!
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10.04.2022 15:49
+19
Тю. Колектив ;Квартал-95; он в Польщу цілком спокійно поїхав.
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10.04.2022 15:50
+12
коля-котлета в их числе?
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10.04.2022 15:46
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коля-котлета в их числе?
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10.04.2022 15:46 Відповісти
Та ви шо!
Воно вже в Київ повернулося, скоро буде розповідати, як з вірастюком на пару, захищали Україну, закріпившись в Карпатах!
Можете повірити, як закінчиться війна, буде як індіанський півень ходить!
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10.04.2022 15:49 Відповісти
В ТрО Буковеля були... Складна ділянка!
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10.04.2022 16:32 Відповісти
І "95 квартал", у повному складі.
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10.04.2022 15:57 Відповісти
"Квартал 95" зараз в Польщі.
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10.04.2022 17:43 Відповісти
Тю. Колектив ;Квартал-95; он в Польщу цілком спокійно поїхав.
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10.04.2022 15:50 Відповісти
творчЄская камандіровка... Утім, менше в Україні буде квартального лайна.
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10.04.2022 15:59 Відповісти
портнова і медведчука щось на фото не видно
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10.04.2022 15:55 Відповісти
2,2 тис з 300 тис першої черги це дрібниця, менше відсотка.
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10.04.2022 15:55 Відповісти
Так це ті що " зажалися" сплатити прикордонникам по " зеленому тарифу " від 5000 до 20000 (( Кількість таких прикордонна служба замовчує (( Ну воно і не дивно , тут багато не потриндиш коли не бачиш як через пункт пропуску валізи з 30 млн євро тягнуть ((
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10.04.2022 16:15 Відповісти
Кому-кому а прикордонникам і митникам, війна, як мама рідна: Платили туди, тепер платитимуть назад.
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10.04.2022 16:22 Відповісти
2.2 тис. - окрема легка бригада винахідників)
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10.04.2022 15:58 Відповісти
ті целофани для чого? тепловізор бере без проблем
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10.04.2022 16:00 Відповісти
В 2015 году лежал в госпитале с десантником с 95-й бригады. Он рассказывал , что неподготовленных добровольцев , которые никогда не служили, не желательно призывать. Они больше вреда из-за неподготовленности приносят, чем пользы. Иногда из-за этих энтузиастов гибли профессиональные Воины, пытаясь их прикрыть.
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10.04.2022 16:07 Відповісти
Ну це не всі розуміють на жаль.
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10.04.2022 16:12 Відповісти
2015 и 2022 - две большие разницы
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10.04.2022 16:20 Відповісти
Це правда про різницю ! І сьогодні непідготовленому буде іще складніше аніж у 2014
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10.04.2022 16:25 Відповісти
А хто пропонує непідготовленого на фронт відправляти ? В тилу роботи вистачає вище даху , і це теж почесна служба .
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10.04.2022 16:21 Відповісти
Згоден на 100%.
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10.04.2022 18:04 Відповісти
Не уточнили, что "более 2,2тис питались БЕСПЛАТНО пересечь границу"
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10.04.2022 16:15 Відповісти
як військовий я за то, щоб відпускали за гроші.
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10.04.2022 16:15 Відповісти
А шо там по медведчуку и суркисам? Их не вдалось затримати? ***** бл показухой занимаются а за бабло челиков пропускают через границу
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10.04.2022 16:32 Відповісти
І 5 мільйонів бездітних жінок законно, які ніколи не будуть мати 3х дітей, що является мінімумов для відтворення нації, і половина з них зовсім не повернеться... народ, а може якщо в нас ну немає рівності статей як такої то чоловікам щось дамо навзамін права рятувати своє життя? наприклад що тільки чоловіки можуть балатуватись в місцеву і верховну раду наприклад, або генеральним прокурором тіки чоловіки, або право голосу? Нє? Хай голосують, оберають і обераються ті (більшість електорату - жінки), хто якщо що звалить в іншу країну? Чому це ніхто не критикує, чи у нас таке рівноправ"я дивне, коли у жінок купа привілеїв і ні ОДНОЇ повиннсоті, а у чоловіків нема прав людини, але купа повинностей, оце ваші рівні права в конституції???
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10.04.2022 16:44 Відповісти
Я вважаю шо тих хто з якихось морально-психологічних(як то серливість чи ше який пОцифізм) причин не хочуть воювати зі зброєю в руках проти ворога що нищить нашу країну не потрібно змушувати до того.. Це слабкі духом істоти, які принесуть на передовій саму лише шкоду. Їх треба ПРИМУСОВО - НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ(за харчі) залучати до відновлювальних, ремонтних та інших видів роботи по спорудженню захисних інженерних споруд та комунікацій(рити окопи, ями, розбирати завали і тому подібне). Тим самим від них буде хоч якась користь
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10.04.2022 16:54 Відповісти
А ось якби ці порушники звернулися до татарова, то змогли б без першкод потрапити у ЄС. Як мертведчук, суркіси, портнов, тупіцкий і ще сотні інших любителів рассеї.
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10.04.2022 16:59 Відповісти
Тупицкий смотрит на них как на дилетантов. ну и Медвечук тоже вряд ли на лыжах свалил.
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10.04.2022 17:07 Відповісти
на войне всегда есть место тому кто не ссыт или не может воевать. копать, таскать. помогать.
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10.04.2022 17:27 Відповісти
 
 