З початку війни 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ. ФОТО

З початку нападу Росії на Україну на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Бльшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних". Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали.

Є й ті, які намагаються підкупити прикордонників. Ще інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

Частина втікачів, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.

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Останнім часом траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Так нещодавно, прикордонники Мукачівського загону зі співробітниками ДСНС України визволили зі снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження уже не могли самостійно пересуватися. Шестеро з врятованих хотіли нелегально потрапити в Румунію – їх оштрафували. Сьомий виявився їхнім неповнолітнім провідником. Розпочате кримінальне провадження.

Зазначається, що румунські прикордонники теж поінформували про виявлення у цьому районі жертв негоди, в тому числі з обмороженнями та повідомлення про можливу загибель осіб, які зірвалися в урвище.

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