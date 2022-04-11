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Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам "карами небесными" за выступление против Кирилла

кирил

Митрополит Полтавский Филипп вынуждает священников отозвать подписи под обращением с призывом провести церковный трибунал против патриарха Кирилла.

Об этом сообщил в фейсбуке протоиерей Андрей Пинчук, передает Цензор.НЕТ.

"Полтавский митрополит Филипп старается во всю. Обзванивает священников, подписавших обращение и, судя по всему, угрожает им карами небесными за то, что они видят в действиях патриарха Кирилла преступления против морали и канонов", - написал он.

Пинчук опубликовал скриншоты переписок с двумя священниками, отозвавшими свои подписи под обращением из-за угроз митрополита.

"Отцы, если мы будем подвергаться давлению архиереев, то грош цена нашему священству. Пусть наконец разуют глаза, собираются и проводят Собор", - добавил он.

Читайте: Около 200 священников УПЦ МП поставили подписи за проведение церковного трибунала для патриарха Кирилла

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей "с иском против патриарха Кирилла".

Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам карами небесными за выступление против Кирилла 01

Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам карами небесными за выступление против Кирилла 02
Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам карами небесными за выступление против Кирилла 03
Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам карами небесными за выступление против Кирилла 04

Кирилл (1083) священник (227) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+59
це не батюшки, торгаші якісь
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11.04.2022 17:05
+54
Еще одна ФСБшная консерва вскрылась. Примените к нему светское законодательство. Ст. в УК Украины достаточно
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11.04.2022 17:06
+43
От навіщо? Хай прямує до свого Кирила мітрополітом в Мухосранськ. Не буде в Маріку цім лайном смердіти
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11.04.2022 17:08
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Я сподіваюсь, до цього бородатого гівна вже навідались представники силових структур та обрізали бороду?
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11.04.2022 21:30 Ответить
кроме этих "владык" есть еще и ватноголовая паства, которую можно исправить только "индивидуальным подходом"
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11.04.2022 23:30 Ответить
эти попы хуже бл*дей
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12.04.2022 00:40 Ответить
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/o/osadchenko-roman-albertovych/ - этот Филипп не бедная церковная крыса, интересно мобильники что указанны его
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12.04.2022 06:38 Ответить
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