Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам "карами небесными" за выступление против Кирилла
Митрополит Полтавский Филипп вынуждает священников отозвать подписи под обращением с призывом провести церковный трибунал против патриарха Кирилла.
Об этом сообщил в фейсбуке протоиерей Андрей Пинчук, передает Цензор.НЕТ.
"Полтавский митрополит Филипп старается во всю. Обзванивает священников, подписавших обращение и, судя по всему, угрожает им карами небесными за то, что они видят в действиях патриарха Кирилла преступления против морали и канонов", - написал он.
Пинчук опубликовал скриншоты переписок с двумя священниками, отозвавшими свои подписи под обращением из-за угроз митрополита.
"Отцы, если мы будем подвергаться давлению архиереев, то грош цена нашему священству. Пусть наконец разуют глаза, собираются и проводят Собор", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей "с иском против патриарха Кирилла".
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