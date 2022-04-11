Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам "карами небесними" за виступ проти Кирила

Митрополит Полтавський Філіп змушує священникам відкликати підписи під зверненням із закликом провести церковний трибунал проти патріарха Кирила.

Про це повідомив у фейсбуці протоієрей Андрій Пінчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавський митрополит Філіп старається на всю. Обдзвонює священників, які підписали звернення та, судячи з усього, погрожує їм карами небесними за те, що вони вбачають в діях патріарха кирила злочини проти моралі та проти канонів", - написав він.

Пінчук опублікував скріншоти листувань з двома священниками, які відкликали свої підписи під зверненням через погрози митрополіта.

"Отці, якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то грош ціна нашому священству. Хай нарешті роззують очі, збираються і проводять Собор", - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков "з позовом проти патріарха Кирила".









