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Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам "карами небесними" за виступ проти Кирила

кирил

Митрополит Полтавський Філіп змушує священникам відкликати підписи під зверненням із закликом провести церковний трибунал проти патріарха Кирила.

Про це повідомив у фейсбуці протоієрей Андрій Пінчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавський митрополит Філіп старається на всю. Обдзвонює священників, які підписали звернення та, судячи з усього, погрожує їм карами небесними за те, що вони вбачають в діях патріарха кирила злочини проти моралі та проти канонів", - написав він.

Пінчук опублікував скріншоти листувань з двома священниками, які відкликали свої підписи під зверненням через погрози митрополіта.

"Отці, якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то грош ціна нашому священству. Хай нарешті роззують очі, збираються і проводять Собор", - додав він.

Також читайте: Майже 200 священників УПЦ МП поставили підписи за проведення церковного трибуналу для патріарха Кирила

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков "з позовом проти патріарха Кирила".

Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам карами небесними за виступ проти Кирила 01

Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам карами небесними за виступ проти Кирила 02
Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам карами небесними за виступ проти Кирила 03
Митрополит Полтавський Філіп погрожує священикам карами небесними за виступ проти Кирила 04

Автор: 

Кирил (453) священник (158) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+59
це не батюшки, торгаші якісь
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11.04.2022 17:05
+54
Еще одна ФСБшная консерва вскрылась. Примените к нему светское законодательство. Ст. в УК Украины достаточно
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11.04.2022 17:06
+43
От навіщо? Хай прямує до свого Кирила мітрополітом в Мухосранськ. Не буде в Маріку цім лайном смердіти
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11.04.2022 17:08
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Я сподіваюсь, до цього бородатого гівна вже навідались представники силових структур та обрізали бороду?
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11.04.2022 21:30 Відповісти
кроме этих "владык" есть еще и ватноголовая паства, которую можно исправить только "индивидуальным подходом"
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11.04.2022 23:30 Відповісти
эти попы хуже бл*дей
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12.04.2022 00:40 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/o/osadchenko-roman-albertovych/ - этот Филипп не бедная церковная крыса, интересно мобильники что указанны его
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12.04.2022 06:38 Відповісти
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