ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений
Руководители Министерства иностранных дел стран ЕС согласовали отправку в Украину специальной миссии. Она займется сбором улик военных преступлений России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.
Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", - отметил он.
По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.
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а моїй бабусі якій пощастило днями вибратись з Маріка живою, максимум 2 тис грн. дадуть, і це після пекла з оформлення документів...
і зброї їм напакуйте, патронів, аптечок, рацій, плитоносок, всього!
бо зекоманді не до цього!