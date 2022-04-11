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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

боррель

Руководители Министерства иностранных дел стран ЕС согласовали отправку в Украину специальной миссии. Она займется сбором улик военных преступлений России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", - отметил он.

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.

Евросоюз (17115) Боррель Жозеп (784) военные преступления (1434)


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та давайте уже быстрее.
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11.04.2022 19:02 Ответить
Як бистрєє, так як діють українські прокурори, що потім кацапські прихвостні отримують виправдання суду та ще й компенсацію від держави за рішенням ЄСПЛ?
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11.04.2022 19:09 Ответить
Доказательств тут полно. ху.ло уже гитлера переплюнул по зверствам над мирными гражданами Украины.
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11.04.2022 19:04 Ответить
И что??? Ну вот по Боингу Малазийскому уже 8 лет сиси мнете, как вам обьяснить что У НАС НЕТ ВРЕМЯ,, ПРОСТО НЕТ, вьі мрази европейские будете и дальше бурогозить , ну ГАЗ есть ГАЗ
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11.04.2022 19:09 Ответить
https://hromadske.ua/posts/rosijski-poloneni-prosyat-solodenkogo-i-sigaret-utrimannya-odnogo-koshtuye-50-100-grn-na-dobu-denisova Російські полонені просять «солоденького і сигарет», утримання одного коштує 50-100 грн на добу - Денісова

а моїй бабусі якій пощастило днями вибратись з Маріка живою, максимум 2 тис грн. дадуть, і це після пекла з оформлення документів...
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11.04.2022 19:10 Ответить
господи, імпотенти, давайте уже пришліть хоч адвокатів своїх.
і зброї їм напакуйте, патронів, аптечок, рацій, плитоносок, всього!
бо зекоманді не до цього!
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11.04.2022 19:19 Ответить
 
 