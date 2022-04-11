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ЄС направить в Україну місію для збору доказів воєнних злочинів

боррель

Очільники Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів воєнних злочинів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

За його словами, для роботи з виявлення воєнних злочинів будуть виділені фінансові кошти.

Також у понеділок, 11 квітня, очільники МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

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"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.

Автор: 

Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074) воєнні злочини (1859)


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та давайте уже быстрее.
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11.04.2022 19:02 Відповісти
Як бистрєє, так як діють українські прокурори, що потім кацапські прихвостні отримують виправдання суду та ще й компенсацію від держави за рішенням ЄСПЛ?
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11.04.2022 19:09 Відповісти
Доказательств тут полно. ху.ло уже гитлера переплюнул по зверствам над мирными гражданами Украины.
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11.04.2022 19:04 Відповісти
И что??? Ну вот по Боингу Малазийскому уже 8 лет сиси мнете, как вам обьяснить что У НАС НЕТ ВРЕМЯ,, ПРОСТО НЕТ, вьі мрази европейские будете и дальше бурогозить , ну ГАЗ есть ГАЗ
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11.04.2022 19:09 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/rosijski-poloneni-prosyat-solodenkogo-i-sigaret-utrimannya-odnogo-koshtuye-50-100-grn-na-dobu-denisova Російські полонені просять «солоденького і сигарет», утримання одного коштує 50-100 грн на добу - Денісова

а моїй бабусі якій пощастило днями вибратись з Маріка живою, максимум 2 тис грн. дадуть, і це після пекла з оформлення документів...
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11.04.2022 19:10 Відповісти
господи, імпотенти, давайте уже пришліть хоч адвокатів своїх.
і зброї їм напакуйте, патронів, аптечок, рацій, плитоносок, всього!
бо зекоманді не до цього!
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11.04.2022 19:19 Відповісти
 
 