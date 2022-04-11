ЄС направить в Україну місію для збору доказів воєнних злочинів
Очільники Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів воєнних злочинів Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.
За його словами, для роботи з виявлення воєнних злочинів будуть виділені фінансові кошти.
Також у понеділок, 11 квітня, очільники МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.
За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.
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а моїй бабусі якій пощастило днями вибратись з Маріка живою, максимум 2 тис грн. дадуть, і це після пекла з оформлення документів...
і зброї їм напакуйте, патронів, аптечок, рацій, плитоносок, всього!
бо зекоманді не до цього!