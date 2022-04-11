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Экс-помощник Путина Сурков арестован в России, - СМИ

сурков

Один из идеологов путинской России, бывший куратор "ЛДНР" от Кремля Владислав Сурков арестован в Москве.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищении на Донбассе с 2014 года", - сообщил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Сурков являлся куратором от кремля т.н. "Л/ДНР".

По мнению Суркова, современной Украины "не существует", но есть "украинство", которое, по мнению Суркова, является "расстройством пониманий".

Сурков заявлял, что единственный способ поддержки взаимодействия Украины и России – "принуждение силой к братским отношениям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тесно и скучно, и неловко", - Сурков заявил, что России невозможно оставаться в пределах "похабного" мира

арест (10455) Сурков (290) Пономарев Илья (58)


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Топ комментарии
+82
Началось - ****** ********* !!!
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11.04.2022 19:21
+67
два чеченських передаста. один з псевдоніном - сурков.
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11.04.2022 19:33
+64
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
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11.04.2022 19:21
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Це означає що Деніска Пушилен скоро зустрінеться з Кобзоном.
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11.04.2022 21:42 Ответить
В БУНКЕРЕ !?)
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12.04.2022 01:13 Ответить
Началась масштабная чистка! Шойгу первый) Дальше не знаю.Был ли кто-то,и теперь Сурков!Ну, Шойгу вроде не посадили но,с поля зрения пропал(на похоронах Жирика объявился).Всех обвиняют в провале!И не доходит что Украину невозможно никак победить! Даже природа на стороне Украины!Дожди! Техника грузнет в грязи!А ваши,погибают массово! Пушечное мясо!Около 20 000 погибло!Не дошло ещё что не надо лезть?!Ну тогда все мужики ваши на кладбище будут!!!Ну а правительство РФ что БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ!Вас ни во что не ставят!Тупое стадо!Так считает ваше правительство! Путина сравнивают с Гитлером но,я не согласна Путин-это Сталин!Который убил очень много своего же народа!Так вот, сейчас цветочки,этот старый неадекват построит лагеря,будет отдавать приказы чтоб на 20 лет каторжной работы ссылать свой же народ!А потом, будут расстрелы!!!В итоге,этого старого недоумка убьют свои!Вот только Россия распадётся!!!!
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14.04.2022 08:39 Ответить
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