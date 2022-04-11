Экс-помощник Путина Сурков арестован в России, - СМИ
Один из идеологов путинской России, бывший куратор "ЛДНР" от Кремля Владислав Сурков арестован в Москве.
"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищении на Донбассе с 2014 года", - сообщил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
Сурков являлся куратором от кремля т.н. "Л/ДНР".
По мнению Суркова, современной Украины "не существует", но есть "украинство", которое, по мнению Суркова, является "расстройством пониманий".
Сурков заявлял, что единственный способ поддержки взаимодействия Украины и России – "принуждение силой к братским отношениям".
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