Экс-помощник Путина Сурков арестован в России, - СМИ

Один из идеологов путинской России, бывший куратор "ЛДНР" от Кремля Владислав Сурков арестован в Москве.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищении на Донбассе с 2014 года", - сообщил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Сурков являлся куратором от кремля т.н. "Л/ДНР".

По мнению Суркова, современной Украины "не существует", но есть "украинство", которое, по мнению Суркова, является "расстройством пониманий".

Сурков заявлял, что единственный способ поддержки взаимодействия Украины и России – "принуждение силой к братским отношениям".

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