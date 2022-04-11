Експомічник Путіна Сурков заарештований у Росії, - ЗМІ

Один із ідеологів путінськоїї Росії, колишній куратор "ЛДНР" від Кремля Владислав Сурков заарештований в Москві.

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

Сурков був куратором від кремля т.зв. "Л/ДНР".

На думку Суркова, сучасної України "не існує", а натомість є "українство", яке, на думку Суркова, є "розладом розумів".

Сурков заявляв, що єдиний спосіб підтримки взаємодії України та Росії – є "примус силою до братніх стосунків".

Також читайте: "Тісно і нудно, і ніяково", - Сурков заявив, що Росії неможливо залишатися в межах "похабного" миру