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Експомічник Путіна Сурков заарештований у Росії, - ЗМІ

сурков

Один із ідеологів путінськоїї Росії, колишній куратор "ЛДНР" від Кремля Владислав Сурков заарештований в Москві.

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

Сурков був куратором від кремля т.зв. "Л/ДНР".

На думку Суркова, сучасної України "не існує", а натомість є "українство", яке, на думку Суркова, є "розладом розумів".

Сурков заявляв, що єдиний спосіб підтримки взаємодії України та Росії – є "примус силою до братніх стосунків".

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Автор: 

арешт (2521) Сурков Владислав (208) Пономарьов Ілля (49)


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Топ коментарі
+82
Началось - ****** ********* !!!
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11.04.2022 19:21
+67
два чеченських передаста. один з псевдоніном - сурков.
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11.04.2022 19:33
+64
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
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11.04.2022 19:21
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Це означає що Деніска Пушилен скоро зустрінеться з Кобзоном.
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11.04.2022 21:42 Відповісти
В БУНКЕРЕ !?)
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12.04.2022 01:13 Відповісти
Началась масштабная чистка! Шойгу первый) Дальше не знаю.Был ли кто-то,и теперь Сурков!Ну, Шойгу вроде не посадили но,с поля зрения пропал(на похоронах Жирика объявился).Всех обвиняют в провале!И не доходит что Украину невозможно никак победить! Даже природа на стороне Украины!Дожди! Техника грузнет в грязи!А ваши,погибают массово! Пушечное мясо!Около 20 000 погибло!Не дошло ещё что не надо лезть?!Ну тогда все мужики ваши на кладбище будут!!!Ну а правительство РФ что БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ!Вас ни во что не ставят!Тупое стадо!Так считает ваше правительство! Путина сравнивают с Гитлером но,я не согласна Путин-это Сталин!Который убил очень много своего же народа!Так вот, сейчас цветочки,этот старый неадекват построит лагеря,будет отдавать приказы чтоб на 20 лет каторжной работы ссылать свой же народ!А потом, будут расстрелы!!!В итоге,этого старого недоумка убьют свои!Вот только Россия распадётся!!!!
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14.04.2022 08:39 Відповісти
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