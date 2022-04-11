Войной в Украине Россия провоцирует голод в мире, - Боррель
Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявляет, что Россия, из-за блокирования украинских кораблей, загруженных пшеницей, и бомбардировки полей, провоцирует мировой продовольственный кризис.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас Россия делает санкции ответственными за продовольственный кризис и повышение цен, когда это не санкции. Россия продолжает бомбить поля Украины, российские военные корабли блокируют десятки кораблей, заполненные пшеницей, которые не могут покинуть пределы украинских портов. Они бомбят и разрушают зерновые хранилища, они препятствуют экспорту пшеницы. Они бомбят украинские города и провоцируют голод в мире. Блокируя порты и разрушая хранилища зерна в Украине, они провоцируют голод в мире. Прекратите обвинять санкции. Это российская армия является причиной нехватки продовольствия", - пояснил он.
По его словам, главной причиной обеспокоенности являются страны Африки, поскольку "именно они могут пострадать от будущего продовольственного кризиса".
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краще дайте нам трохи дальнобійних ракет, щоб ми їх кораблі у Чорному морі розгамселили.
а то у нас своїх немає, зекоманда закрила Нептуни.