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Новости Война
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Войной в Украине Россия провоцирует голод в мире, - Боррель

голод

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявляет, что Россия, из-за блокирования украинских кораблей, загруженных пшеницей, и бомбардировки полей, провоцирует мировой продовольственный кризис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас Россия делает санкции ответственными за продовольственный кризис и повышение цен, когда это не санкции. Россия продолжает бомбить поля Украины, российские военные корабли блокируют десятки кораблей, заполненные пшеницей, которые не могут покинуть пределы украинских портов. Они бомбят и разрушают зерновые хранилища, они препятствуют экспорту пшеницы. Они бомбят украинские города и провоцируют голод в мире. Блокируя порты и разрушая хранилища зерна в Украине, они провоцируют голод в мире. Прекратите обвинять санкции. Это российская армия является причиной нехватки продовольствия", - пояснил он.

По его словам, главной причиной обеспокоенности являются страны Африки, поскольку "именно они могут пострадать от будущего продовольственного кризиса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит манипуляции на тему "голода" в Украине и мире, - Центр противодействия дезинформации

Автор: 

голод (147) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Ви вигодували цього сатану.
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11.04.2022 19:28
+4
так висловіть стурбованість. що ще треба. відкрити росії порти? так тільки що ж закрили.
краще дайте нам трохи дальнобійних ракет, щоб ми їх кораблі у Чорному морі розгамселили.
а то у нас своїх немає, зекоманда закрила Нептуни.
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11.04.2022 19:36
+3
Тобто вон хочуть провести деблокаду портів... щоб вивозили зерно з України і хліб у нас був по 500 гривень за буханку, а в німців і африканців все було гаразд? Тобто комусь ні війни ні голоду, а нам і те і інше?
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11.04.2022 19:27
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Тобто вон хочуть провести деблокаду портів... щоб вивозили зерно з України і хліб у нас був по 500 гривень за буханку, а в німців і африканців все було гаразд? Тобто комусь ні війни ні голоду, а нам і те і інше?
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11.04.2022 19:27 Ответить
Ти дурак. Україна споживає меньше третини з того, що вирощує. А валюта, яка приходить від експорту, дає можливість тримати курс гривні на нормальному рівні.
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11.04.2022 20:11 Ответить
А ти ідіот, менше буде європа думати про газ, коли будуть багети по 50 євро, і навпаки. коли буде думати про бензин з нормальною ціною на них...
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11.04.2022 20:28 Ответить
Та нехай сперечається в межах правил форуму прописаних адміністратором, на це він має право як зареєстрований користувач, порушить правила отримає бан, ти в принципі як і всі інші не маєш повноважень, щоб когось відправляти і посилати
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11.04.2022 21:04 Ответить
Європа точно не пропаде, як і раніше, в Африці будуть проблеми
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11.04.2022 20:46 Ответить
Ви вигодували цього сатану.
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11.04.2022 19:28 Ответить
заговолок...рососия провокуйе...
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11.04.2022 19:30 Ответить
так висловіть стурбованість. що ще треба. відкрити росії порти? так тільки що ж закрили.
краще дайте нам трохи дальнобійних ракет, щоб ми їх кораблі у Чорному морі розгамселили.
а то у нас своїх немає, зекоманда закрила Нептуни.
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11.04.2022 19:36 Ответить
Європі Можна не турбуватися. Хіміки-органіки стверджують, що їжу можна синтезувати з вугілля, нафти та газу, які безперебійно надходять до Європейського Союзу з Росії.
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11.04.2022 19:46 Ответить
Допомагайте Україні для того щоб ми швидше виграли війну.
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11.04.2022 19:55 Ответить
або ви хлопці дозволяєте віддати нам літаки, щоб Україна скоріше перемогла або не жалійтеся що нема пшениці
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11.04.2022 20:19 Ответить
 
 