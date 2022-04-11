Війною в Україні Росія провокує голод у світі, - Боррель

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявляє, що Росія, через блокування українських кораблів, завантажені пшеницею, та здійснення бомбардування полів, провокує світову продовольчу кризу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз Росія робить санкції відповідальними за продовольчу кризу та підвищення цін, коли це не санкції. Росія продовжує бомбардувати поля України, російські військові кораблі блокують десятки кораблів, заповнені пшеницею, які не можуть покинути межі українських портів. Вони бомблять і руйнують зернові сховища, вони Перешкоджають експорту пшениці. Вони бомблять українські міста та провокують голод у світі. Блокуючи порти та руйнуючи сховища зерна в Україні, вони провокують голод у світі. Зупиніться обвинувачувати санкції. Це російська армія є причиною нестачі продовольства", - пояснив він.

За його словами, головною причиною стурбованості є країни Африки, оскільки "саме вони можуть постраждати від майбутньої продовольчої кризи".

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