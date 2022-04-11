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Новини Війна
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Війною в Україні Росія провокує голод у світі, - Боррель

голод

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявляє, що Росія, через блокування українських кораблів, завантажені пшеницею, та здійснення бомбардування полів, провокує світову продовольчу кризу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз Росія робить санкції відповідальними за продовольчу кризу та підвищення цін, коли це не санкції. Росія продовжує бомбардувати поля України, російські військові кораблі блокують десятки кораблів, заповнені пшеницею, які не можуть покинути межі українських портів. Вони бомблять і руйнують зернові сховища, вони Перешкоджають експорту пшениці. Вони бомблять українські міста та провокують голод у світі. Блокуючи порти та руйнуючи сховища зерна в Україні, вони провокують голод у світі. Зупиніться обвинувачувати санкції. Це російська армія є причиною нестачі продовольства", - пояснив він.

За його словами, головною причиною стурбованості є країни Африки, оскільки "саме вони можуть постраждати від майбутньої продовольчої кризи".

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Автор: 

голод (117) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Ви вигодували цього сатану.
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11.04.2022 19:28
+4
так висловіть стурбованість. що ще треба. відкрити росії порти? так тільки що ж закрили.
краще дайте нам трохи дальнобійних ракет, щоб ми їх кораблі у Чорному морі розгамселили.
а то у нас своїх немає, зекоманда закрила Нептуни.
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11.04.2022 19:36
+3
Тобто вон хочуть провести деблокаду портів... щоб вивозили зерно з України і хліб у нас був по 500 гривень за буханку, а в німців і африканців все було гаразд? Тобто комусь ні війни ні голоду, а нам і те і інше?
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11.04.2022 19:27
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Тобто вон хочуть провести деблокаду портів... щоб вивозили зерно з України і хліб у нас був по 500 гривень за буханку, а в німців і африканців все було гаразд? Тобто комусь ні війни ні голоду, а нам і те і інше?
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11.04.2022 19:27 Відповісти
Ти дурак. Україна споживає меньше третини з того, що вирощує. А валюта, яка приходить від експорту, дає можливість тримати курс гривні на нормальному рівні.
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11.04.2022 20:11 Відповісти
А ти ідіот, менше буде європа думати про газ, коли будуть багети по 50 євро, і навпаки. коли буде думати про бензин з нормальною ціною на них...
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Та нехай сперечається в межах правил форуму прописаних адміністратором, на це він має право як зареєстрований користувач, порушить правила отримає бан, ти в принципі як і всі інші не маєш повноважень, щоб когось відправляти і посилати
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11.04.2022 21:04 Відповісти
Європа точно не пропаде, як і раніше, в Африці будуть проблеми
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11.04.2022 20:46 Відповісти
Ви вигодували цього сатану.
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11.04.2022 19:28 Відповісти
заговолок...рососия провокуйе...
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11.04.2022 19:30 Відповісти
так висловіть стурбованість. що ще треба. відкрити росії порти? так тільки що ж закрили.
краще дайте нам трохи дальнобійних ракет, щоб ми їх кораблі у Чорному морі розгамселили.
а то у нас своїх немає, зекоманда закрила Нептуни.
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11.04.2022 19:36 Відповісти
Європі Можна не турбуватися. Хіміки-органіки стверджують, що їжу можна синтезувати з вугілля, нафти та газу, які безперебійно надходять до Європейського Союзу з Росії.
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11.04.2022 19:46 Відповісти
Допомагайте Україні для того щоб ми швидше виграли війну.
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11.04.2022 19:55 Відповісти
або ви хлопці дозволяєте віддати нам літаки, щоб Україна скоріше перемогла або не жалійтеся що нема пшениці
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11.04.2022 20:19 Відповісти
 
 