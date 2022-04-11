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В оккупированном Крыму вводят желтый уровень террористической угрозы, - гауляйтер Аксенов

аксенов

Глава оккупационных властей Крыма заявил, что на полуострове вводится желтый уровень террористической угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе вводится высокий – желтый – уровень террористической опасности.

Аксенов уточнил, что режим будет действовать "на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов" – север региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области РФ ввели желтый уровень террористической опасности и запретили фейерверки

Крым (26376) россия (95481) терроризм (18690) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+21
ідіть уже окопи рийте. і сирену щоб вам включили цілодобову.
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11.04.2022 19:53
+18
Бійся, гоблине, бійся!!!
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11.04.2022 19:53
+9
А ще краще премію за його голову призначити - щоб до туалету дійти боявся.
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11.04.2022 19:54
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Бійся, гоблине, бійся!!!
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11.04.2022 19:53 Ответить
ідіть уже окопи рийте. і сирену щоб вам включили цілодобову.
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11.04.2022 19:53 Ответить
А ще краще премію за його голову призначити - щоб до туалету дійти боявся.
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11.04.2022 19:54 Ответить
Хлопці з чорнобильської зони файно риють окопи, нехай запросять
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11.04.2022 19:56 Ответить
Тупий "башмак"
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11.04.2022 19:53 Ответить
а шо такое? очко жимижим и памперсы закончились?
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11.04.2022 19:54 Ответить
Ничего подобного, они себя будут обстреливать,
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11.04.2022 19:58 Ответить
Есть такое. Уже проскакивала инфа. Еще видел видео, на котором пво сбивает типа наш дрон над Севастополем...
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11.04.2022 20:03 Ответить
Будуть нові вибухи з «рязанськім сахаром»- рашка потребує жертв,щоб продовжувати мобілізацію і війну. Нічого нового…
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11.04.2022 20:57 Ответить
а тоді ще ракет всіляких по севастополю. нєнуачо, це ж не рейх, це україна.
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11.04.2022 19:54 Ответить
этот гандон кинул моих родителей на новострой в 2012 году
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11.04.2022 19:56 Ответить
Будут обстреливать сами себя
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11.04.2022 19:56 Ответить
Сраный бандос из 90-х и так долго протянул. Удивительно. Может сатана уготовил ему особую кару?
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11.04.2022 19:57 Ответить
Ну и как его путлер накажет?
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11.04.2022 20:01 Ответить
Ждём "сахар" в подвалах.
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11.04.2022 19:57 Ответить
Тікайте з Криму, скоро ми там будемо вас колаборантів вбивати!
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11.04.2022 19:58 Ответить
чё тварь ждёте американских ракеток с 400 км радиусом, и верно ждите за розбомбленые мирные города ответ должен быть вашему ублюдочному говнофлоту преступному
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11.04.2022 20:00 Ответить
Да, раньше оно то как было, мир и полно туристов, потом ху.к и ********** решил сделать руzzкую парашу.
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11.04.2022 20:03 Ответить
живи поки що падло оглядуючись
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11.04.2022 20:04 Ответить
Не обосритесь там, в Крыму, от страха. А то вонь накроет всю Херсонскую область.
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11.04.2022 20:06 Ответить
От мені цікаво він вже шмоття зібрав?!
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11.04.2022 20:06 Ответить
Такое впечатление ,что рашисты готовятся к каким то серьезным провокациям,чтобы затем в них обвинить Украину…Уж ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНО..
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11.04.2022 20:12 Ответить
Крим - це Україна
кому яка різниця що українці роблять у себе вдома.
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11.04.2022 20:20 Ответить
Рано дергаетесь,мы к лету будем заходить,пока отдыхайте напоследок
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11.04.2022 20:29 Ответить
Спочатку Збройні Сили України знищать рашистський флот............... Ну а потім наша піхота зачистить Крим від зрадників! Тікайте поки керченський міст українці не підірвали !
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11.04.2022 20:42 Ответить
интересно, что они будут бомбить в первую очередь - Воронеж или Севастополь..., надо же как-то поднять совсем захиревший боевой дух упавших духом битых вояк... незабудемнипрастим действовало почти всегда безотказно...какой регион раши они искупают в крови собственных граждан, чтобы потом обвинить Украину... и вот он - готов повод - можно еще настричь баранов, готовых сдохнуть за своего фюрера на трибуне мавзолея...
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11.04.2022 20:51 Ответить
Оооо...значит пу решит взрывать их...это у него норма, бей своих что бы чужие боялись
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11.04.2022 21:10 Ответить
Не даром фсб втікали і продавали квартири в Криму. Напевно "сахарок" підвозять, чого їм шкодувати зрадників, вони зрадили Україну вже, а тепер їм і рашку зрадити як два пальці.
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12.04.2022 01:30 Ответить
 
 