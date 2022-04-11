В оккупированном Крыму вводят желтый уровень террористической угрозы, - гауляйтер Аксенов

Глава оккупационных властей Крыма заявил, что на полуострове вводится желтый уровень террористической угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе вводится высокий – желтый – уровень террористической опасности.

Аксенов уточнил, что режим будет действовать "на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов" – север региона.

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