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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У окупованому Криму вводять жовтий рівень терористичної загрози, - гауляйтер Аксьонов

аксенов

Керівник окупаційної влади Криму заявив, що на півострові вводиться жовтий рівень терористичної загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в регіоні запроваджується високий – жовтий – рівень терористичної небезпеки.

Аксьонов уточнив, що режим діятиме "на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів" - північ регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ ввели жовтий рівень терористичної небезпеки і заборонили феєрверки

Автор: 

Крим (14138) росія (65098) тероризм (2866) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+21
ідіть уже окопи рийте. і сирену щоб вам включили цілодобову.
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11.04.2022 19:53
+18
Бійся, гоблине, бійся!!!
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11.04.2022 19:53
+9
А ще краще премію за його голову призначити - щоб до туалету дійти боявся.
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11.04.2022 19:54
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Бійся, гоблине, бійся!!!
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11.04.2022 19:53 Відповісти
ідіть уже окопи рийте. і сирену щоб вам включили цілодобову.
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11.04.2022 19:53 Відповісти
А ще краще премію за його голову призначити - щоб до туалету дійти боявся.
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11.04.2022 19:54 Відповісти
Хлопці з чорнобильської зони файно риють окопи, нехай запросять
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11.04.2022 19:56 Відповісти
Тупий "башмак"
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11.04.2022 19:53 Відповісти
а шо такое? очко жимижим и памперсы закончились?
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11.04.2022 19:54 Відповісти
Ничего подобного, они себя будут обстреливать,
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11.04.2022 19:58 Відповісти
Есть такое. Уже проскакивала инфа. Еще видел видео, на котором пво сбивает типа наш дрон над Севастополем...
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11.04.2022 20:03 Відповісти
Будуть нові вибухи з «рязанськім сахаром»- рашка потребує жертв,щоб продовжувати мобілізацію і війну. Нічого нового…
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11.04.2022 20:57 Відповісти
а тоді ще ракет всіляких по севастополю. нєнуачо, це ж не рейх, це україна.
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11.04.2022 19:54 Відповісти
этот гандон кинул моих родителей на новострой в 2012 году
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11.04.2022 19:56 Відповісти
Будут обстреливать сами себя
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11.04.2022 19:56 Відповісти
Сраный бандос из 90-х и так долго протянул. Удивительно. Может сатана уготовил ему особую кару?
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11.04.2022 19:57 Відповісти
Ну и как его путлер накажет?
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11.04.2022 20:01 Відповісти
Ждём "сахар" в подвалах.
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11.04.2022 19:57 Відповісти
Тікайте з Криму, скоро ми там будемо вас колаборантів вбивати!
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11.04.2022 19:58 Відповісти
чё тварь ждёте американских ракеток с 400 км радиусом, и верно ждите за розбомбленые мирные города ответ должен быть вашему ублюдочному говнофлоту преступному
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11.04.2022 20:00 Відповісти
Да, раньше оно то как было, мир и полно туристов, потом ху.к и ********** решил сделать руzzкую парашу.
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11.04.2022 20:03 Відповісти
живи поки що падло оглядуючись
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11.04.2022 20:04 Відповісти
Не обосритесь там, в Крыму, от страха. А то вонь накроет всю Херсонскую область.
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11.04.2022 20:06 Відповісти
От мені цікаво він вже шмоття зібрав?!
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Такое впечатление ,что рашисты готовятся к каким то серьезным провокациям,чтобы затем в них обвинить Украину…Уж ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНО..
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11.04.2022 20:12 Відповісти
Крим - це Україна
кому яка різниця що українці роблять у себе вдома.
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11.04.2022 20:20 Відповісти
Рано дергаетесь,мы к лету будем заходить,пока отдыхайте напоследок
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11.04.2022 20:29 Відповісти
Спочатку Збройні Сили України знищать рашистський флот............... Ну а потім наша піхота зачистить Крим від зрадників! Тікайте поки керченський міст українці не підірвали !
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11.04.2022 20:42 Відповісти
интересно, что они будут бомбить в первую очередь - Воронеж или Севастополь..., надо же как-то поднять совсем захиревший боевой дух упавших духом битых вояк... незабудемнипрастим действовало почти всегда безотказно...какой регион раши они искупают в крови собственных граждан, чтобы потом обвинить Украину... и вот он - готов повод - можно еще настричь баранов, готовых сдохнуть за своего фюрера на трибуне мавзолея...
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11.04.2022 20:51 Відповісти
Оооо...значит пу решит взрывать их...это у него норма, бей своих что бы чужие боялись
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11.04.2022 21:10 Відповісти
Не даром фсб втікали і продавали квартири в Криму. Напевно "сахарок" підвозять, чого їм шкодувати зрадників, вони зрадили Україну вже, а тепер їм і рашку зрадити як два пальці.
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12.04.2022 01:30 Відповісти
 
 