У окупованому Криму вводять жовтий рівень терористичної загрози, - гауляйтер Аксьонов

Керівник окупаційної влади Криму заявив, що на півострові вводиться жовтий рівень терористичної загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в регіоні запроваджується високий – жовтий – рівень терористичної небезпеки.

Аксьонов уточнив, що режим діятиме "на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів" - північ регіону.

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