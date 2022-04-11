У окупованому Криму вводять жовтий рівень терористичної загрози, - гауляйтер Аксьонов
Керівник окупаційної влади Криму заявив, що на півострові вводиться жовтий рівень терористичної загрози.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в регіоні запроваджується високий – жовтий – рівень терористичної небезпеки.
Аксьонов уточнив, що режим діятиме "на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів" - північ регіону.
Топ коментарі
+21 Claudia Smith
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кому яка різниця що українці роблять у себе вдома.