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Новости Война
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Мы готовы к любому сценарию войны, - Маляр

зсу

Украина не может позволить себе недооценивать врага и готова к любым сценариям хода войны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не должны недооценивать врага, российскую армию. Она в конечном счете численностью преобладает, она вооружена в большом количестве, и военной техникой, и вооружением. И это надо отдавать себе отчет. У них достаточно ракет с учетом того, что они уже более тысячи сюда выпустили. И это мы тоже должны понимать. Поэтому мы готовы к любому сценарию и готовы рассматривать любые сценарии, и угроза этих сценариев есть. Это очень сложная, изнурительная борьба", - подчеркнула она.

Маляр также отметила, что на сегодняшний день применяются все возможные меры и средства, для того, чтобы спасти "людей и всю ситуацию" в Мариуполе.

Также читайте: Переговоры с Украиной будут продолжаться без пауз в боевых действиях, - Лавров

Минобороны (9316) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+22
Маляр-заткнися ради Христа.
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11.04.2022 20:05
+17
Действительно, в военкомат приходишь - идите домой, потом позвоним, люди есть. А Маляр тут обратное утверждает. Интересно
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11.04.2022 20:09
+10
госпади! как не арестовичъ, так маляр! чувствую, скоро безуглую вытянут из небытия ...
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11.04.2022 20:13
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Маляр-заткнися ради Христа.
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11.04.2022 20:05 Ответить
Как же эта бабенция достала! Кого-то толковее нельзя вместо нее поставить?
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11.04.2022 21:46 Ответить
Хто це "ми"?
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11.04.2022 22:14 Ответить
А чого вона досі переважає по чисельності??
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11.04.2022 20:05 Ответить
Действительно, в военкомат приходишь - идите домой, потом позвоним, люди есть. А Маляр тут обратное утверждает. Интересно
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11.04.2022 20:09 Ответить
Цікаво на ваші вкиди хтось ведеться чи ні?
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11.04.2022 20:12 Ответить
Ну если брать всю кацапскую армию, то она 900000
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11.04.2022 20:13 Ответить
с поварихами с прапощиками геренарами и остальной обслугой а реально боевых единиц на много меньше и они сильно покоцаны в боях
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11.04.2022 22:25 Ответить
спасибо Митя, насмешил! именно поэтому шушару из Сирии завозят
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11.04.2022 23:41 Ответить
замом верещучки планировалась...
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11.04.2022 20:09 Ответить
госпади! как не арестовичъ, так маляр! чувствую, скоро безуглую вытянут из небытия ...
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11.04.2022 20:13 Ответить
... и Мендель на подходе !
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11.04.2022 20:20 Ответить
Вона і так є тут, вірші постить
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11.04.2022 20:35 Ответить
хорошо, что я этого не видел.
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11.04.2022 20:40 Ответить
👌😁
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11.04.2022 20:54 Ответить
Про єрмака ще забули, воно повсюди.
Від нього "не срятаться , ни скрыться.
Все "отслеживает"
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11.04.2022 22:18 Ответить
как он ловко "перехватил" Бориса Джонсона прямо возле в хода Администрацию зеленского
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11.04.2022 22:26 Ответить
Ми це чули ще до 24-го від монастирського і інших, що кордон під контролем, а бубочка про святкування
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11.04.2022 20:19 Ответить
СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах
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11.04.2022 20:21 Ответить
Шрифт недостатньо темний. Зроби темнішим. А фразу про адміністрацію колишнього президента треба зробити шрифтом, щоб не влазив у екран.
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11.04.2022 20:51 Ответить
...а как токо пришел теперешний презедент - так расейский агент сразу сбежал из администрации презедента? не выдержал конкуренции?!
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11.04.2022 23:45 Ответить
ми все розумієм і не треба нас тримати за лохов.серце болить за наших людей,які віддають своє життя,щоб ми жили.Господи,бережи наших воїнів!
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11.04.2022 20:22 Ответить
 
 