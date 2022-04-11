Мы готовы к любому сценарию войны, - Маляр

Украина не может позволить себе недооценивать врага и готова к любым сценариям хода войны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не должны недооценивать врага, российскую армию. Она в конечном счете численностью преобладает, она вооружена в большом количестве, и военной техникой, и вооружением. И это надо отдавать себе отчет. У них достаточно ракет с учетом того, что они уже более тысячи сюда выпустили. И это мы тоже должны понимать. Поэтому мы готовы к любому сценарию и готовы рассматривать любые сценарии, и угроза этих сценариев есть. Это очень сложная, изнурительная борьба", - подчеркнула она.

Маляр также отметила, что на сегодняшний день применяются все возможные меры и средства, для того, чтобы спасти "людей и всю ситуацию" в Мариуполе.

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