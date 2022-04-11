Ми готові до будь-якого сценарію війни, - Маляр

Україна не може дозволити собі недооцінювати ворога і є готовою до будь-яких сценаріїв перебігу війни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не повинні недооцінювати ворога, російську армію. Вона зрештою чисельністю переважає, вона озброєна у великій кількості, і військовою технікою, і озброєнням. І це треба усвідомлювати. У них достатньо ракет з урахуванням того, що вони вже більше тисячі сюди випустили. І це ми теж повинні розуміти. Тому ми готові до будь-якого сценарію, і готові розглядати будь-які сценарії, і загроза цих сценаріїв є. Це дуже складна, виснажлива боротьба", - наголосила вона.

Маляр також зазначила, що на сьогодні застосовуються всі можливі заходи та засоби, для того, щоб врятувати "людей і всю ситуацію" в Маріуполі.

Читайте: Війська РФ накопичують сили та намагатимуться виконати "план мінімум" із захоплення сходу України, - Маляр