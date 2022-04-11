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Новини Війна
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Ми готові до будь-якого сценарію війни, - Маляр

зсу

Україна не може дозволити собі недооцінювати ворога і є готовою до будь-яких сценаріїв перебігу війни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не повинні недооцінювати ворога, російську армію. Вона зрештою чисельністю переважає, вона озброєна у великій кількості, і військовою технікою, і озброєнням. І це треба усвідомлювати. У них достатньо ракет з урахуванням того, що вони вже більше тисячі сюди випустили. І це ми теж повинні розуміти. Тому ми готові до будь-якого сценарію, і готові розглядати будь-які сценарії, і загроза цих сценаріїв є. Це дуже складна, виснажлива боротьба", - наголосила вона.

Маляр також зазначила, що на сьогодні застосовуються всі можливі заходи та засоби, для того, щоб врятувати "людей і всю ситуацію" в Маріуполі.

Читайте: Війська РФ накопичують сили та намагатимуться виконати "план мінімум" із захоплення сходу України, - Маляр

Автор: 

Міноборони (7349) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+22
Маляр-заткнися ради Христа.
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11.04.2022 20:05
+17
Действительно, в военкомат приходишь - идите домой, потом позвоним, люди есть. А Маляр тут обратное утверждает. Интересно
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11.04.2022 20:09
+10
госпади! как не арестовичъ, так маляр! чувствую, скоро безуглую вытянут из небытия ...
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11.04.2022 20:13
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Маляр-заткнися ради Христа.
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11.04.2022 20:05 Відповісти
Как же эта бабенция достала! Кого-то толковее нельзя вместо нее поставить?
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11.04.2022 21:46 Відповісти
Хто це "ми"?
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11.04.2022 22:14 Відповісти
А чого вона досі переважає по чисельності??
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11.04.2022 20:05 Відповісти
Действительно, в военкомат приходишь - идите домой, потом позвоним, люди есть. А Маляр тут обратное утверждает. Интересно
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11.04.2022 20:09 Відповісти
Цікаво на ваші вкиди хтось ведеться чи ні?
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11.04.2022 20:12 Відповісти
Ну если брать всю кацапскую армию, то она 900000
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11.04.2022 20:13 Відповісти
с поварихами с прапощиками геренарами и остальной обслугой а реально боевых единиц на много меньше и они сильно покоцаны в боях
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11.04.2022 22:25 Відповісти
спасибо Митя, насмешил! именно поэтому шушару из Сирии завозят
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11.04.2022 23:41 Відповісти
замом верещучки планировалась...
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11.04.2022 20:09 Відповісти
госпади! как не арестовичъ, так маляр! чувствую, скоро безуглую вытянут из небытия ...
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11.04.2022 20:13 Відповісти
... и Мендель на подходе !
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11.04.2022 20:20 Відповісти
Вона і так є тут, вірші постить
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11.04.2022 20:35 Відповісти
хорошо, что я этого не видел.
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11.04.2022 20:40 Відповісти
👌😁
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11.04.2022 20:54 Відповісти
Про єрмака ще забули, воно повсюди.
Від нього "не срятаться , ни скрыться.
Все "отслеживает"
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11.04.2022 22:18 Відповісти
как он ловко "перехватил" Бориса Джонсона прямо возле в хода Администрацию зеленского
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Ми це чули ще до 24-го від монастирського і інших, що кордон під контролем, а бубочка про святкування
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11.04.2022 20:19 Відповісти
СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах
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11.04.2022 20:21 Відповісти
Шрифт недостатньо темний. Зроби темнішим. А фразу про адміністрацію колишнього президента треба зробити шрифтом, щоб не влазив у екран.
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11.04.2022 20:51 Відповісти
...а как токо пришел теперешний презедент - так расейский агент сразу сбежал из администрации презедента? не выдержал конкуренции?!
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11.04.2022 23:45 Відповісти
ми все розумієм і не треба нас тримати за лохов.серце болить за наших людей,які віддають своє життя,щоб ми жили.Господи,бережи наших воїнів!
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11.04.2022 20:22 Відповісти
 
 