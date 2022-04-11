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Россия объявила дефолт по внешнему долгу, - S&P
Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P.
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.
Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, поначалу заявленным суммам".
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Тоді дефолт було оголошено 17.08
аюы тикы йижачькив не чипалы
Там сообщается, что если до 4 мая Россия не расплатится по евробондам в долларах, то будет технический дефолт, потому что в рублях долг никто не примет и вообще по договору так нельзя.
То есть, технический дефолт, скорее всего, будет, но не раньше 4 мая (хоть РФ и заявляет, что будет судиться и доказывать, что это запад объявил ей искусственный дефолт).
тільки Північно-Корейські вони
И каждый день дает 1 млрд.долларов доходов.
Это я о действии "адских САНКЦИЙ"от запада.
Пока не заблокируют углеводороды -это все не санкции
От куда ей взяться? Если кто с голодухи и продаст по такому курсу, купюру выкупят нужные люди.
Дефолт нам поможет укрепить перестройку реального сектора экономики, позволит ра сширить не только сферы национальных и региональных проектов, но и сможет стимулировать переход
к экономически независимому принципу построения нашей экономики, хозрасчётному методу распределения труда и доходов населения. Предлагаю поддержать решение совета федерации об отмене частной собственности, рыночной экономики, запрет на приготовление борща, ввоз и разделку сала.
Але за 30 днів війни параша отримала 34 млрд доларів за газ від Європи, то погасити борг в доларах у неї є чим. Це вона свідомо робить, щоб змусити Захід послабити санкції. Зрозуміло, що власники облігацій будуть тиснути на уряд США.
18 березня Штати зробили виключення і попри санкції дозволили параші провести платіж. Цього разу мабуть поступили таким же чином. Тільки параша сплатила не в доларах, а в рублях. Це означає, що американські банки щоб прийняти платіж у рублях, повинні відкрити кореспондентські рахунки в рублях у кацапських банках. Якби вони це зробили, то всі санкції проти кацапських банків пішли б коту під хвіст. Побачимо що буде далі. Дай боже щоб справжній дефолт.