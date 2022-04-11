Россия объявила дефолт по внешнему долгу, - S&P

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P.

Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.

Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, поначалу заявленным суммам".

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