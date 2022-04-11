Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом, - S&P

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на агентство кредитних рейтингів S&P.

Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня, йдеться в повідомленні S&P, опублікованому в п'ятницю.

Агентство заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, спочатку заявленим сумам".

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