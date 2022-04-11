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Новини Санкції проти Росії
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Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом, - S&P

s&p

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на агентство кредитних рейтингів S&P.

Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня, йдеться в повідомленні S&P, опублікованому в п'ятницю.

Агентство заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, спочатку заявленим сумам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт Росії майже неминучий, - Bloomberg

Автор: 

дефолт (204) росія (65098) облігації (1493)


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Топ коментарі
+52
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11.04.2022 20:57
+50
Ну теперь полка в магазине с бумагой А4 станет рынком ценных бумаг
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11.04.2022 20:57
+46
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11.04.2022 20:57
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кетайцы юаней напечатают рашистам)
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11.04.2022 20:54 Відповісти
Китайський уряд нічим не різниця від москальського але це не значить що КНР прагне підтримувати чи посилювати мокшандію. Їм вона потрібна залежна і контрольована.
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11.04.2022 21:02 Відповісти
Разница есть. Там какое-никакое политбюро и конкуренция в верхушке. А на болотах царик и верноподданые. Что утырку в голову бахнет, то вся гавнораша и выполняет.
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11.04.2022 21:06 Відповісти
Немає різниці. Китайський ВініПух Сі також закріпив за собою статус довічного вождя, офіційно і юридично.
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11.04.2022 21:09 Відповісти
И тем не менее, он не единолично принимает решения. А после "мозгового штурма" хоть и сборища коммуняк. А тут гавнолидер особисто.
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11.04.2022 21:37 Відповісти
⚡️Важное уточнение: России будет объявлен технический дефолт, если она не расплатится по евробондам в долларах до 4 мая. На данный момент РФ дефолт сама не объявляла.
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11.04.2022 21:02 Відповісти
Для кого важноє?
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11.04.2022 21:14 Відповісти
Очевидно, для реалістів.
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11.04.2022 21:15 Відповісти
В том, что это новорожденное кацапское боточмо, в этом не возникает никаких сомнений. Прошу обратить внимание на тех, кто ему лайкнул.
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12.04.2022 09:19 Відповісти
Якби ж то. Це наший чьорт з Троєщини.
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12.04.2022 17:28 Відповісти
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11.04.2022 22:22 Відповісти
Отличный подгон на 9 мая для рабсиян, я считаю...
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11.04.2022 22:24 Відповісти
АМІНЬ!
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Вот только бесплатно они им ни юаня не дадут, только за доллары)
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11.04.2022 21:14 Відповісти
нифуясе! началось.
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11.04.2022 20:55 Відповісти
а воздушные тревоги закончились ), скоро будет -дорогие ватчане, я устал я х%йло
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11.04.2022 20:59 Відповісти
хорошее начало.не большое .но динамическое...
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11.04.2022 20:55 Відповісти
Очєрєдная побєда стратєга ху*ла.
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11.04.2022 20:55 Відповісти
"Вєлічіє" у всій красі
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11.04.2022 20:56 Відповісти
Даже петухов с гавна не будет! Санкции...
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11.04.2022 21:20 Відповісти
Оце так, а кацапи як раз активно шукають "імпортозамєщєніе" чіпів. І цей скульптори був останньою надією.
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11.04.2022 22:07 Відповісти
это пять
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12.04.2022 08:03 Відповісти
Скульптор переквалифицируется на "петушков" на палочке, там пластификатор не нужен, а леденец для кацапов будет самое оно.
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11.04.2022 22:44 Відповісти
Навіть коники з гімна не зможе зліпити, та *** твою мать🤦🤦🤦
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11.04.2022 23:12 Відповісти
Ну теперь полка в магазине с бумагой А4 станет рынком ценных бумаг
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Ну дык тавой..Уже.
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11.04.2022 20:59 Відповісти
Мощно задвинуто, внушает, как говаривал Хрюн Моржов. Отлично.
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11.04.2022 21:13 Відповісти
у вас опечатка: А4 станет рынком ,,БЕЗЦЕННЫХ" бумаг
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11.04.2022 21:42 Відповісти
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Московія - недодержава-бензоколонка та ще й банкрут смердючий
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Много_Ходов_Очка...
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11.04.2022 20:57 Відповісти
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Рубль касап веревка.
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11.04.2022 20:57 Відповісти
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11.04.2022 20:57 Відповісти
Россия - банкрот. Официально.
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11.04.2022 20:58 Відповісти
Еще нет. Но до конца года вполне вероятно.
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11.04.2022 21:07 Відповісти
Раніше. Думаю, до 24-річниці 1998 року встигнуть.
Тоді дефолт було оголошено 17.08
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11.04.2022 21:42 Відповісти
пусть предложат западу может лаптями возьмут
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11.04.2022 20:59 Відповісти
И ягелем + боярой
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11.04.2022 21:06 Відповісти
шишки исчо
аюы тикы йижачькив не чипалы
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12.04.2022 08:05 Відповісти
Страна 404.
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11.04.2022 20:59 Відповісти
Нажаль, на війні це зараз не відобразиться.
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11.04.2022 20:59 Відповісти
Патрон схвалюе

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11.04.2022 21:00 Відповісти
Ось і посипалось.Спочатку ржд ляпнула теперь ці і пішло ланцюгом великим.Я розумію що нам хочеться сразу ,так не буває але динаміка пішла.
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11.04.2022 21:00 Відповісти
Мабуть кацапам потрібно було кредиторам запропонувати розрахуватись українськими унітазами та "фуфлями" виробництва Кохавинської паперової фабрики.
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11.04.2022 21:01 Відповісти
Кацапам до Кохавинськлї паперової фабрики як до Австралії рачки - ця фабрика у ЛЬВІВСЬКІЙ області ! БУ-ГА-ГА
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11.04.2022 21:39 Відповісти
))))
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11.04.2022 21:01 Відповісти
Та фигня какая. Завтра им фюрер обьявит, шо это ЕС вместе с США и Канадой обьявили дефолт, бо у них, в их нищих банках, срублей нема. И тупое русское стадо радостно замычит и замашет хвостами.
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11.04.2022 21:01 Відповісти
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11.04.2022 22:10 Відповісти
А бєня бабломойський каже що борги платять лохи...каци ви ж не лохи, забийте на борги по пацанськи...А ми вас відспіваєм
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11.04.2022 21:02 Відповісти
Который раз замечаю. Утром новости плохие, вечером хорошие. А как же ********* будет содержать оккупированные территории? Как думаете, сезон туристов в Крыму удастся? Ахаха.
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11.04.2022 21:13 Відповісти
тепер продавці паперу А-4 будуть "алигархами"
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11.04.2022 21:02 Відповісти
Произошел фальстарт. Россия сама дефолт не объявляла, а в статье CNN приведены уже известные факты



Там сообщается, что если до 4 мая Россия не расплатится по евробондам в долларах, то будет технический дефолт, потому что в рублях долг никто не примет и вообще по договору так нельзя.



То есть, технический дефолт, скорее всего, будет, но не раньше 4 мая (хоть РФ и заявляет, что будет судиться и доказывать, что это запад объявил ей искусственный дефолт).

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11.04.2022 21:02 Відповісти
Опередили меня немного
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Тут такє ржд вже сдулась як і інші компаніі посипляться.Так що це тільки останній цвях в їх домовину.Цє ланцюгова реакція економіки.
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11.04.2022 21:06 Відповісти
Ну насколько я понимаю выборочный дефолт это ещё не полный дефолт. Полны ****.....то есть дефолт будет через месяц
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11.04.2022 21:03 Відповісти
юані не врятують фуфль..
тільки Північно-Корейські вони
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Так а откуда доллар взять,если за газ платят ру *** ми
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Хто платить рублями ???
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11.04.2022 21:12 Відповісти
Ну х. У. Йло скажет что все идёт по плану
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11.04.2022 21:03 Відповісти
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
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11.04.2022 21:03 Відповісти
Предтеча развала страны. Потом начнётся русский бунт - бессмысленный и беспощадный.
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11.04.2022 21:03 Відповісти
доллар в рашке вчера уже был 72 руб,правда сегодня опять подняли на 81.
И каждый день дает 1 млрд.долларов доходов.
Это я о действии "адских САНКЦИЙ"от запада.
Пока не заблокируют углеводороды -это все не санкции
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11.04.2022 21:06 Відповісти
Там доллар купить нельзя. То что рисуют хрень, как и в совке доллар 60 коп стоил. Сегодня кацапы сообщили, что доходы от нефти упали на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так что не все так просто по доходам
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11.04.2022 21:11 Відповісти
Покупка валюты возможна только при наличии наличности (бумажные баксы что б были в обменнике).

От куда ей взяться? Если кто с голодухи и продаст по такому курсу, купюру выкупят нужные люди.
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11.04.2022 22:18 Відповісти
Они в там у себя в паРаше могут доллар и по 66 копеек обьявить...как в совке...но купить его реально там можно за 200-250 деревянных...и то если сильно повезет...
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11.04.2022 21:11 Відповісти
У чичипи грин тожа был па 62 капейки.
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11.04.2022 21:19 Відповісти
И что, по 72, или 81 ru.бл#ядей, можно было доллар купить? На "ссср" был от 62 копеек, а купить только от 5 ru.*** за бакс...
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11.04.2022 22:27 Відповісти
...мля, просто праздник какой -то !
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11.04.2022 21:08 Відповісти
А шо такое? - "Можем повторить"? Только не 1945, а 1991!
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11.04.2022 21:08 Відповісти
1991 пролетели без остановки, теперь только 1937
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11.04.2022 22:53 Відповісти
На моей памяти раз 5 срабеева со срабеевым дефолт Украине предвещали... чет пошло не так. Да еще и сурькова посадили... неплохо день проходит ))
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11.04.2022 21:10 Відповісти
Из завтрашней речи *****:
Дефолт нам поможет укрепить перестройку реального сектора экономики, позволит ра сширить не только сферы национальных и региональных проектов, но и сможет стимулировать переход
к экономически независимому принципу построения нашей экономики, хозрасчётному методу распределения труда и доходов населения. Предлагаю поддержать решение совета федерации об отмене частной собственности, рыночной экономики, запрет на приготовление борща, ввоз и разделку сала.
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11.04.2022 21:11 Відповісти
И увести полнае снахачество усей мардвы.
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11.04.2022 21:20 Відповісти
Думаю що ***** до 4 травня гарно потрусить "кубишки" своїх заможних холуїв бо "9 мая" і таки нашкребе "по сусєкам" долярів. А далі усе буде по плану Заходу - "нравітся, не нравітся а піздец ім явітся".
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11.04.2022 21:12 Відповісти
в мае -полный дефолт , к 9 му ... неспособность платить , арест имущества по всему миру , и даже если это может закончиться потом , то ни какой инвестор в эту клоаку вкладывать не будет ещё десятки лет , ни чего не скажешь - успех политики *****
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11.04.2022 21:15 Відповісти
держите нашего Вовика за руки и за ноги, чтоб не успел подписать какую-то хню с подыхающей рашкой
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11.04.2022 21:16 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха! Путлер підняв кацапів з колін.
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11.04.2022 21:18 Відповісти
Пока нефть дорогая, и у них ее покупают, денег им хватит. К сожалению.
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11.04.2022 21:19 Відповісти
да кому они нужны! деревянные 😂😂😂
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11.04.2022 21:20 Відповісти
росія сама не визнає себе банкротом. поки що.
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11.04.2022 21:24 Відповісти
Украіні потрібен військовий дефолт рашки - кондиційне мясо закінчиться, допустимий ліміт заліза вичерпається (усе на нас не кинуть, щось повинні тримати на інші напрями і на чорний день). А це просто бухгалтерська ***** -два пишем, три в уме. В них ресур на війну не закінчився, мінімалку оркам забезпечать, олігархів можна під арешт або в тюрму.
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11.04.2022 21:32 Відповісти
9 квітня параша зробила платіж в рублях, щоб погасити борг по доларових облігаціях. Власники облігацій відмовились прийняти рублі, тоді агентство Standard & Poor's оголосило про вибірковий дефолт. Що таке "вибірковий дефолт" не знаю, цікаво почути фахівців.
Але за 30 днів війни параша отримала 34 млрд доларів за газ від Європи, то погасити борг в доларах у неї є чим. Це вона свідомо робить, щоб змусити Захід послабити санкції. Зрозуміло, що власники облігацій будуть тиснути на уряд США.
18 березня Штати зробили виключення і попри санкції дозволили параші провести платіж. Цього разу мабуть поступили таким же чином. Тільки параша сплатила не в доларах, а в рублях. Це означає, що американські банки щоб прийняти платіж у рублях, повинні відкрити кореспондентські рахунки в рублях у кацапських банках. Якби вони це зробили, то всі санкції проти кацапських банків пішли б коту під хвіст. Побачимо що буде далі. Дай боже щоб справжній дефолт.
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11.04.2022 21:41 Відповісти
позиция США удивляет....
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12.04.2022 00:27 Відповісти
Страна 404. Раньше без своего флага и гербаходили теперь еще и банкроты
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11.04.2022 21:41 Відповісти
голожопые нищеброды, их спасёт суп с семи зал..п
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11.04.2022 22:03 Відповісти
НУ С ПОЧИНОМ
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11.04.2022 22:07 Відповісти
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11.04.2022 22:45 Відповісти
С празднічком, кацапня!
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12.04.2022 07:30 Відповісти
 
 