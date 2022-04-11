"Особого оптимизма нет", - Нехаммер после встречи с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о встрече с президентом Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Пока я не особенно оптимистично настроен после моих переговоров с Путиным. Наступление (в Украине) готовится решительно", - сказал он.
"Я дал понять Путину, что его отношение, его взгляд никто не разделяет. Он видит это как операцию по самообороне Российской Федерации. Он называет это специальными военными операциями. Я называю это войной", – подчеркнул Нехаммер.
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+24 Дмитрий Иванов #466733
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+23 kuba
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+15 Анатолий Воробей #479779
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там оптіка так нічо
не фольксваген
не мерседес
не феррарі
не опель
не щкода
ніхрєна не шкода, шо воно таке недолуге
не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці
"не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці." (с)
перекладаю
між візитами менше двох діб
лише з"їздило до нас вже на москау поїхало
А, до речі, а якому платті? У тому, що сукня, чи у тому, що чоловіче?
Как поется в пестне
Приглашайте дамы кавалеров, там где галстук, там перьод!
Просто путіну не потрібен приклад демократії поряд з його країною. Ато його люди дивляться.Тому він хоче це знищити.
Путін завжди загрози проти нього представляє росіянам як загрози проти росії.
Якщо америка не любить путіна, то він говорить росіянам: "америка нас, росіян, не любить".
Якщо америка зробила якусь заяву проти путіна, то він говорить: "америка проти нас росіян зробила заяву".
не позовут?
Нехаммер тот еще кремлевский козачек и он точно знает, кто заказчик этой войны.
Хутлєр здурів уже давно.