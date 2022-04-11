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Новости Война
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"Особого оптимизма нет", - Нехаммер после встречи с Путиным

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о встрече с президентом Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока я не особенно оптимистично настроен после моих переговоров с Путиным. Наступление (в Украине) готовится решительно", - сказал он.

"Я дал понять Путину, что его отношение, его взгляд никто не разделяет. Он видит это как операцию по самообороне Российской Федерации. Он называет это специальными военными операциями. Я называю это войной", – подчеркнул Нехаммер.

Также читайте: Это не был дружеский визит, – Нехаммер о встрече с Путиным

путин владимир (31239) Нехаммер Карл (43)


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Топ комментарии
+24
А на что расчитывал когда ехал? Вот он я такой красивый и умненький подскочил и все вопросы порешал?
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11.04.2022 21:17
+23
хотелось бы как прежде , плясать , зарабатывать и закрывать глаза на людоедскую сущность рашки , а тут Украина со своим свободолюбием ...
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11.04.2022 21:22
+15
Перемогли німецьких нацистів, переможемо і фашистських рашистів. З Божою поміччю, з найменшими втратами людськими, та з повним знищенням мордора.
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11.04.2022 21:21
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А на что расчитывал когда ехал? Вот он я такой красивый и умненький подскочил и все вопросы порешал?
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11.04.2022 21:17 Ответить
Ну зебоба думает точно так же -дай ему даже бревном по голове,все равно ********* искать будет
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11.04.2022 21:28 Ответить
Ватан, він їхав на мордор, як канцлер важливої країни, для того, щоб сказати крисі з бункеру, що про нього і його злочини думає увесь світ.
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11.04.2022 21:38 Ответить
Нехаммер сьогодні офіційно заявив, що без згоди Зеленського він би до путлера не поїхав. Це схоже на підкилимні перемовини.
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11.04.2022 22:32 Ответить
Які ж вони...не розумні!
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11.04.2022 21:18 Ответить
так розумію ***** не дуже схожий на смертельно хворого.. шкода.. ото там локшини навішали розвідники західні
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11.04.2022 21:18 Ответить
Да забейтесь вже за локшину від західних розвідникові -ваш зедегенерат вже за це проп@здівся так,що дітей повбивали,так як ніхто не готувався к такої війні ...
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11.04.2022 21:33 Ответить
лапоть, дегенерат зараз один- ваше *****.
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11.04.2022 21:39 Ответить
ви в середені сім'ї, друзів , просто людей теж так спілкуетесь ? чи у вас їх немає ?
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11.04.2022 21:47 Ответить
Хроническое недержание кала?
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12.04.2022 09:14 Ответить
Главное Нехаммеру получить свои командировачные. Ну и курьерские заодно. Зря, что ли мотался "от имени и по поручению" военного преступника.
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11.04.2022 21:18 Ответить
В глаза хоть посмотрел?
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11.04.2022 21:19 Ответить
за 10 метровим столом
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11.04.2022 21:23 Ответить
Бинокль надо с собой брать
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11.04.2022 21:38 Ответить
краще снайперку
там оптіка так нічо
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11.04.2022 22:09 Ответить
Згоден
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11.04.2022 22:20 Ответить
Она звонит. Другая приезжает. ***** об вас ноги вытирает, а вы сглатывает.
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11.04.2022 21:19 Ответить
не хамер
не фольксваген
не мерседес
не феррарі
не опель
не щкода

ніхрєна не шкода, шо воно таке недолуге
не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці
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11.04.2022 21:20 Ответить
нє, спершу до Києва приїздив, наче ...
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11.04.2022 21:47 Ответить
а я про шо пишу?
"не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці." (с)
перекладаю
між візитами менше двох діб
лише з"їздило до нас вже на москау поїхало
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11.04.2022 21:57 Ответить
то абрамович записочкі возив,тепер канцлер....во как
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12.04.2022 00:03 Ответить
Абрамович втомився... Скасування санкцій собі заробив, можна і відпочити... 🌴😎🌵
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12.04.2022 02:36 Ответить
Значит все еще хуже.
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11.04.2022 21:20 Ответить
Перемогли німецьких нацистів, переможемо і фашистських рашистів. З Божою поміччю, з найменшими втратами людськими, та з повним знищенням мордора.
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11.04.2022 21:21 Ответить
Щось мутять
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11.04.2022 21:21 Ответить
ну то чого їхав?
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11.04.2022 21:22 Ответить
хотелось бы как прежде , плясать , зарабатывать и закрывать глаза на людоедскую сущность рашки , а тут Украина со своим свободолюбием ...
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11.04.2022 21:22 Ответить
То шо в платье - это баба или мужик?
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11.04.2022 21:39 Ответить
нєвєста ...
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11.04.2022 21:48 Ответить
Вже ні.

А, до речі, а якому платті? У тому, що сукня, чи у тому, що чоловіче?
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11.04.2022 21:52 Ответить
Одне зних у костюмі з галстухом, друге у платті.

Как поется в пестне
Приглашайте дамы кавалеров, там где галстук, там перьод!
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11.04.2022 22:12 Ответить
Кожна краватка може у єдину мить стати зашморгом.
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11.04.2022 22:17 Ответить
С ботоксной падалью вообще уже отказываются вести какие либо разговоры все президенты и только наш пАбедитель все норовит заглянуть пуйлу в задницу!!!!!!!!
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11.04.2022 21:24 Ответить
Ну, про Макрона еще не забывай.
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11.04.2022 21:30 Ответить
телефоністка Еммануель
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11.04.2022 21:55 Ответить
Більшу частину дзвінків Пуйлу Макрон робив за проханням ВАЗеленського.
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12.04.2022 02:39 Ответить
Тю, так в том же и смысл пупина, что он весь мир думал прогнуть под себя, что у него есть ядерная боеголовка, доставшаяся от предшественников.... Я понимаю, что нормальным людям это не понять, но это так(
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11.04.2022 21:28 Ответить
Пусть попустится, не у него одного есть ядерные боеголовки...
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11.04.2022 21:42 Ответить
Це не загроза росії, це загроза самому путіну!

Просто путіну не потрібен приклад демократії поряд з його країною. Ато його люди дивляться.Тому він хоче це знищити.

Путін завжди загрози проти нього представляє росіянам як загрози проти росії.

Якщо америка не любить путіна, то він говорить росіянам: "америка нас, росіян, не любить".
Якщо америка зробила якусь заяву проти путіна, то він говорить: "америка проти нас росіян зробила заяву".
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11.04.2022 21:33 Ответить
Интересно, а на что в переговорах расчитывает Зе генералиссимус?
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11.04.2022 21:46 Ответить
Есть же особо упоротые, которые всенепременно хотят заглянуть в рыбий глаз Пу, как бы не было понятно, что это пустая затея.
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11.04.2022 21:47 Ответить
че, больше не поедет?
не позовут?
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11.04.2022 21:50 Ответить
макарон ездил звонил( и звонит еще) шольц ездил звонил , перед этим меркелька тоже самое делала . Были и другие "счасливчики" посмотреть на *****. Приперся австриец теперь. И что??? Долбанутые на голову. Там не с кем говорить... мордор должен быть уничтожен.
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11.04.2022 21:50 Ответить
Задача канцлера Австрии была одна - "доказать", что путин реален и он в Москве. Но если бы он действительно встречался с путиным, то было бы хоть одно фото. Этот
Нехаммер тот еще кремлевский козачек и он точно знает, кто заказчик этой войны.
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11.04.2022 21:51 Ответить
Візит Негаммера дуже цінний, він виступив в ролі нашого розвідника. зчитав з ху..йла інфоромацію. карти зрозумілі.., посилено готовим оборону України.
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11.04.2022 21:59 Ответить
Власне ми теж.
Хутлєр здурів уже давно.
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11.04.2022 22:03 Ответить
 
 