"Особого оптимизма нет", - Нехаммер после встречи с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о встрече с президентом Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока я не особенно оптимистично настроен после моих переговоров с Путиным. Наступление (в Украине) готовится решительно", - сказал он.

"Я дал понять Путину, что его отношение, его взгляд никто не разделяет. Он видит это как операцию по самообороне Российской Федерации. Он называет это специальными военными операциями. Я называю это войной", – подчеркнул Нехаммер.

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