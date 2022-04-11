Это не был дружеский визит, – Нехаммер о встрече с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился первыми подробностями нынешней встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это не был дружеский визит в Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Krone Zeitung.
В частности, Нехаммер отметил, что его переговоры с Путиным дали четкий сигнал. Но с другой стороны, в знак солидарности с Украиной он дал понять российскому президенту, что война должна закончиться.
В сообщении канцелярии говорится, что Нехаммер упомянул военные преступления в Украине и заявил о важности их международного расследования.
"Эта война должна прекратиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - подчеркнул канцлер.
Он также охарактеризовал встречу как жесткую, открытую и прямую, которая не являлась дружеским визитом. При этом добавил, что, несмотря на все разногласия, нет альтернативы прямому диалогу с Россией.
Напомним, сегодня Нехаммер встречался с Путиным в Москве. О переговорах известно, что они продолжались около полутора часов, а встреча обошлась без рукопожатия.
Отметим, что на днях Нехаммер был с визитом в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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а то физду мне ту в лапти обувают..... )
https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s
https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s
Вырубает ориентацию дрона в пространстве. Так что должно работать против всех дронов.
Зеленський вчора передав австріяку свій улюблений месседж, яким вже всих задовбав, що нема альтернативи перемовим з гітлером, а той просто привіз його пуйлу. От і все.
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значить )(уйло в масквабаді а не зауральському бункері?
підкажіть там хтось подоляку, хто з його ботоферми.
чи він вас не слухає? ггг
не знаю тільки, як там з запискою? повіз він записку від нашого дурачка? чи вже обламався вінневтік записки строчити?
Це велика честь для канцлера європейського офшору зустрітися з основним його наповнювачем. Заодно і для себе щось можна виторгувати. До речі, як там молодуха ваша - Кнайсль ?
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
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