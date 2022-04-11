Это не был дружеский визит, – Нехаммер о встрече с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился первыми подробностями нынешней встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это не был дружеский визит в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Krone Zeitung.

В частности, Нехаммер отметил, что его переговоры с Путиным дали четкий сигнал. Но с другой стороны, в знак солидарности с Украиной он дал понять российскому президенту, что война должна закончиться.

В сообщении канцелярии говорится, что Нехаммер упомянул военные преступления в Украине и заявил о важности их международного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После визита в Киев и Бучу канцлер Австрии Нехаммер едет на встречу к Путину

"Эта война должна прекратиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - подчеркнул канцлер.

Он также охарактеризовал встречу как жесткую, открытую и прямую, которая не являлась дружеским визитом. При этом добавил, что, несмотря на все разногласия, нет альтернативы прямому диалогу с Россией.

Напомним, сегодня Нехаммер встречался с Путиным в Москве. О переговорах известно, что они продолжались около полутора часов, а встреча обошлась без рукопожатия.

Отметим, что на днях Нехаммер был с визитом в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж